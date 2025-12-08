立法會選舉︱經民聯地區選舉全軍覆沒 盧偉國視之為練兵：會改善地區服務網絡

立法會選舉圓滿結束，經民聯最終成功奪得8席，成議會第二大黨。當選議員包括鄉議局劉業強、工業界（第二）吳永嘉、紡織及製衣界陳祖恒、商界（第一）林偉全、工程界卜國明、工業界（第一）黃永威，以及選委界梁美芬與鄧銘心。經民聯主席盧偉國今日（8日）總結選舉成績時，先感謝業界及市民的廣泛支持，他認為是次在選委界別全取2席，以及在功能界別大部分成功接棒，做到薪火相傳。對於地區直選的4席全數落敗結果，盧偉國形容「是一場練兵」，承諾今後會經民聯在今後將改善地區服務網絡及服務水平。

盧偉國：選舉是新選制成功實踐

盧偉國表示，今次立法會選舉，是一場「充分體現廣泛代表性均衡參與和公平競爭的成功選舉」。他指，雖然選舉在宏福苑大火後舉行，但是全港市民同心一致，推動香港由治及興，是新選制的一次成功實踐，極具意義。他又稱經民聯在新一屆議會將積極協助政府推進善後工作，支援受影響災民，並通過推動完善法規，防範同類災難重演。

對於今年經民聯未能在地區直選中勝出，盧偉國表示，這一次是很好的機會「練兵」，讚揚候選人在選舉過程中展現了他們的專業及地區服務能力，將會檢討並在今後進一步加強經民聯的地區服務網絡和服務。

林健鋒笑言：新一屆團隊唔會亂咁告急

是次換屆選舉中，經民聯呈現「薪火相傳」之勢，由同屬該黨派的議員接棒。現任立法會主席梁君彥所屬的工業界（第一）將由黃永威接替。梁君彥表示，這次選舉競爭激烈，市民、政府及中央對第8屆立法會的期望很多，盼市民能夠給予新議員機會，經民聯亦希望接班團隊能為香港市民做實事。

而現任立法會議員、經民聯副主席林健鋒則由林偉全接棒，林健鋒強調，此次交棒並非退休，而是在香港發展的關鍵時期，將交棒給新一代。他指出，新一屆團隊將繼續急市民所急，「但係唔會亂咁告急」。作為行政會議成員及經民聯的橋樑，林健鋒表示將繼續促進溝通，並將職責交棒給林偉全。他笑言，經民聯團隊「老中青都有，老都唔係好老」，各有謀略且勤力，並感謝市民長期以來對經民聯的信任與支持。

梁美芬：需深化對外交往，更好融入國家發展大局

在本屆立法會選舉中，經民聯共有8名候選人成功當選。其中，4人為新任議員，其餘則均為連任，當中包括選委界梁美芬、鄉議局劉業強、工業界（第二）吳永嘉及紡織及製衣界陳祖恒。梁美芬表示，本港需深化對外交往合作，更好融入國家和服務國家的發展大局 ，並重申經民聯「工商帶動經濟，專業改善民生」的創黨方向，指出帶動經濟是為了協助國家與香港「做大個餅」，同時必須堅守「一國兩制」的獨特優勢。面對外部風浪，她相信新舊議員都抱有共同目標，即在各自崗位上協助特區政府「走出去、引進來」。

吳永嘉則感謝經民聯的裁培，讓他從一名新丁成長至一名有經驗的議員，並向選民保證當選後會履行政綱提及的「創新科技、創造未來、創造幸福」；陳祖恒同樣感謝市民和經民聯的支持，並表示希望和其他議員合作，進行產業改革，科技創新，讓香港在國家的藍圖下發揮優勢。

梁美芬：相信新任議員有能力處理災後相關問題

而四名新任議員則是商界（第一）林偉全、工程界卜國明、工業界（第一）黃永威，以及選委界鄧銘心。黃永威感謝業界及經民聯的支持，表示會傳承香港優秀的檢證制度，並且積極培養及吸納人才，使更多人為香港社會付出；卜國明表示會積極落實政綱，例如加速北都發展，以協助產業發展，並重修基建，推進經濟發展；鄧銘心表示選委會有9成多的投票率，代表着選委會是萬眾一心為香港好，藉着這個由治及興的時代促進香港發展，並希望能盡快在立法會推動樓宇防火相關議題，及將政府和市民的心聲互通，更好推動香港發展。

被問到本次選舉有多個新任議員，會否對處理宏福苑大火有影響。梁美芬回應指，她於2008年首次當選議員時亦曾經歷過雷曼債券事件，認為「開工就可以慢慢進入角色」，相信經民聯新任議員能同時處理多項事務，並提供有效建議能力。

