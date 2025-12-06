立法會選舉2025︱一文盡覽地區直選五大焦點、三大變數 火災動搖大黨選情 邊區最危？

12月7日立法會選舉在大埔火災陰霾下如常舉行，地區直選選情或多或少受影響。完善選舉制度後的第二屆立法會選舉，今次共161人參選，全部通過資格審查，全港10個地方選區中，平均5至6人爭兩個議席；功能界別繼續全部有競爭；佔40席的選舉委員會界別，共50人報名。已申報年齡的候選人，平均約48歲，最年輕的只有31歲，最年長是67歲。今屆共36位候選人為女性，較上屆增逾三成。

到底地區直選有何焦點選區？有哪些知名現任議員有機會「墮馬」？本文為讀者整合五大焦點、三大變數，作為投票前的參考。

變數一：投票率

一般相信，投票率越低對大黨越有利，因大多是樁腳鐵票。投票率越高，一些主打中產、學歷較高選民的政黨就會顯現優勢，因這批選民通常較批判性，部分有機會是過去支持反對派的中間或「淺黃」票源。

不過有政界人士認為，大埔火災慘劇後，社會氣氛急轉直下，候選人亦暫停選舉工程一星期，今次選舉投票率難望有重大突破。

變數二：樁腳效應

上屆直選投票率為30.2%，大部分地區都是主流建制派，另加一名「非建制」人士的組合，因此票源高度集中。不過今屆入閘後可「自由搏擊」，建制各大板塊都有入閘機會，甚至有政黨在同一區派兩人參選，變相票源分散，因此候選人自身樁腳的箍票能力，將成勝負關鍵。

變數三：大埔火災

大埔宏福苑火災造成嚴重死傷，社會彌漫悲傷氣氛，政府先前所做的一系列炒熱選舉氣氛的工作已付諸流水，選前的嘉年華活動取消、官方選舉論壇流程壓縮、候選人宣傳走向低調。

最大黨民建聯區議員黃碧嬌在火災中捲入輿論風暴，在網上遭狙擊，民建聯亦受到波及，宣布「全面告急」，不利該黨開拓樁腳以外的票源。亦有候選人分析，火災涉及大維修工程，有機會惹怒一批有樓在手的中產人士，影響他們的投票意欲。到底哪個因素佔較大比重，有待觀察驗證。

了解以上影響因素後，就可以逐個焦點選區作分析：

1. 港島東：民記「攬炒」高危區 新民黨打「廉潔牌」

與上屆一樣，港島東是所有直選選區競爭最激烈。身兼港區全國人大代表、行會成員的工聯會吳秋北知名度最高，兼有福建同鄉及基層鐵票的加持，被看高一線。對手包括民建聯植潔鈴及李清霞，以及新民黨郭浩景、自由黨阮建中。後兩者主力爭取中產夾心階層支持，當中郭浩景由於有新民黨「明星效應」加持，加上有上屆廖添誠獲2.3萬票作為參考，二者之中稍為「秤先」。

民建聯同時派出兩名女將競逐，參考上屆民建聯梁熙得2.6萬票，若二人票源分散，很大機會「攬炒」。由於民建聯內部不擬「棄保」，以黨內團結優先，資源公平公配，因此兩人要各自爭取支持。李清霞早前在選舉論壇不適暈倒，健康狀況引起關注，她向《星島》表示已康復，當日暈倒是因為沒有進食；植潔鈴則較年輕、口才應對上略為佔優，並且曾任3任民建聯立法會議員助理，有前線經驗。

大埔宏福苑火災後，民建聯聲勢受一定拖累，令兩位女將選情進一步受壓。郭浩景周三在社交網以「廉潔用心」為題發帖，不點名稱「有大埔災難相關政黨指選舉遭『有組織打擊』並宣佈告急，為利益製造社會不安」，質疑是不合理揣測，承諾為大埔火災災民討公道。

港島東地方選區競爭最激烈。左起：吳秋北、植潔鈴、郭浩景、阮建中、李清霞。

2. 港島西：「三強」相遇 必有一傷

港島西參選人包括民建聯陳學鋒、工聯會郭偉强、新民黨陳家珮，以及鄉議局執委黃秋萍、自由黨楊哲安。其中前3人是現任立法會議員，實力和知名度較為接近，換言之至少有一人會「落馬」連任失敗。

其中陳學鋒主要「老巢」在中西區，亦有大黨樁腳加持；陳家珮則過去主要服務南區，今屆接棒參選，且看「明星效應」能否延續到其身上；郭偉强立法會資歷最深，2012年當議員至今，過去主要服務東區，長年擔任東區區議員，知名度有優勢。

港島西地方選區有3名現任議員競爭，意味至少一人「落馬」。左起：楊哲安、陳家珮、黃秋萍、陳學鋒、郭偉强。

3. 九龍中、九龍西：「多強互𠝹」格局 現任地區悍將力保次席

兩區情況有一些共通點，分別都有一位民建聯現任議員爭取連任。參考上屆票數，九龍中的李慧琼與九龍西的鄭泳舜，分別取得9.6萬票以及6.4萬票，遠遠拋離第二位的對手。其中李慧琼身兼全國人大常委，江湖地位高，料選情穩陣。

上屆分別在九龍中、九龍西取得次席的楊永杰、梁文廣，是「A4聯盟」僅餘的兩名成員，今屆有份爭取連任，共通點都是於地區紮根多年，本身有一定樁腳實力。但同時間，今屆又有部分樁腳板塊有派人參選，形成「多強互𠝹」格局，考驗現任議員的箍票能力。

楊永杰上屆以約3.5萬票取得第二席，在區議會「老巢」樂民新村一帶的票站，得票比李慧琼還多。政績方面，楊永杰跟進啟德郵輪碼頭一帶發展，2023年嘗試為啟德居民就簡約公屋選址提出異議，惟不成功，但地區人士研判隨時間過去，有關消息已經消化。他去年加入《維護國家安全條例》法案委員會，協助審議工作，意見獲當局重視。

九龍中勝負關鍵，是互𠝹之下，能否保住椿腳的支持。左起：李超宇、楊諾軒、楊永杰、李慧琼、丘燿誠、譚莉儀。

原「樁腳」派人出選 考驗現任議員

九龍中今屆有6人競逐，當中李超宇被視為經民聯新星，他是九龍城南直選區議員，已逐漸建立知名度；楊諾軒是黃大仙直選區議員，有能力在黃大仙、慈雲山一帶吸票。工聯會丘燿誠則是黃大仙委任區議員、譚莉儀則有央企背景。本區勝負關鍵，是楊永杰在九龍城、黃大仙均有強勁直選對手，三人「互𠝹」之下，能否保住椿腳的支持。據地區人士分析，楊在土瓜灣、九龍城的勢力較強。

梁文廣上屆取得3.6萬票，同樣在區議會「老巢」深水埗一帶實力強橫，服務多年的富昌、榮昌村，所屬票站「英華書院」得票甚至遠遠拋離鄭泳舜。過去四年議會工作中，梁文廣最擅長房屋議題，在房委會擔任委員，熟悉房屋政策，傳媒曝光度高，有基層票「打底」。

今屆參選九龍西的關煒曦在2023年區選中，以逾6,500票當選油尖旺南區議員，得票更高於民建聯政治明星葉傲冬，主因是獲得九龍社團聯會支持，吸納大部分非民記票源，但今屆劉愛詩也獲得九社聯支持，社團勢力在當今選舉，隨時是致勝關鍵。經民聯龐朝輝從政多年，現時是深水埗區議員。

社團勢力在當今選舉，隨時是致勝關鍵。九龍西候選人左起：關煒曦、劉愛詩、梁文廣、龐朝輝、鄭泳舜。

4. 九龍東：民建聯「同室操戈」 工聯會坐山觀虎鬥

九龍東兩名現任議員爭取連任，工聯會鄧家彪上屆有6.5萬票「打底」，料看高一線。民建聯顏汶羽、張培剛於地區各有支持者，其中顏汶羽與觀塘地區樁腳關係一般，而張培剛獲地區山頭人物、前立法會議員柯創盛支持。顏汶羽則有現任議員優勢，4年任期之中，跟進人力議題較為人熟悉。換言之民建聯兩人很大機會只能「活一人」。

本區候選人還包括陳進雄、梁思韻。

九龍東地方選區，民建聯兩人很大機會只能「活一人」。左起：鄧家彪、張培剛、顏汶羽、陳進雄、梁思韻。

5. 新界東南：民記葉傲冬空降 「地膽」方國珊能否圓夢？

今屆新界東南兩位現任議員皆棄選，當中民建聯派出秘書長、過去主要服務油尖旺的葉傲冬空降，主要靠民記地區樁腳爭取支持；工聯會李貞儀主要勢力在馬鞍山一帶。

專業動力方國珊盤踞將軍澳多年，對區內民生議題瞭如指掌。她在舊選制下參加過5次立法會換屆選舉或補選皆未能勝出，但自從2012年以專業動力牌頭參選後，每一次得票都不低。在新選制下，方國珊上屆未有參選，今屆才親自披甲，且看她能否一圓立會夢。不過今屆同樣參選新界東南的無黨派區議員張美雄，曾任方國珊助理，「師徒對決」之下票源勢遭分薄。37歲的張美雄較為年輕，有機會吸納部分青年票源。

方國珊要「圓夢」，其中一個勁敵是新民黨陳志豪。陳志豪本身在建制派人脈廣，撰寫時事文章多年，而今屆未有尋求連任的林素蔚，加入新民黨支持陳志豪，為其選情注入強心針。

今屆新界東南兩位現任議員都不尋求連任。左起：葉傲冬、李貞儀、方國珊、張美雄、陳志豪。

