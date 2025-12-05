大棋盤｜立法會選舉最後直路 候選人有告急有「佛系」

立法會選舉周日投票，在大埔火災慘劇下，社會仍陷於悲傷之中，競選氣氛明顯不及之前，多名候選人都預計，今次立選投票率難望有重大突破。火災發生前，政府做了一系列工作炒熱選舉氣氛，但現時嘉年華、大匯演等活動已全數取消，原本商界打算搞大抽獎「谷票」，亦已告吹。

有候選人打「廉潔牌」 標榜自己「清白」

本港六大商會原計劃上周四公布全城大抽獎詳情，惟火災發生後已即時煞停。據聞原先構思是選民以「心意謝卡」，到商場換領抽獎券，獎品以日常用品為主，例如手機、購物禮券，不會「送車送樓」。中華出入口商會會長貝鈞奇表示，社會正忙於善後及支援工作，時間倉卒，現時氣氛亦不適合搞抽獎，但相信企業、商會提供半日假便利員工投票，不會「收返」。

悲劇當前，政團及候選人早前暫停競選工程，對首次參選的「新丁」爭取曝光、落區拉票，多多少少有影響；近日恢復選舉工程後，部分直選候選人正作最後衝刺，並大打「告急牌」，又強調躋身議會將即時跟進宏福苑火災，要求徹查事件追究責任，推動制度改革；也有候選人意有所指打「廉潔牌」，標榜自己「清白、專業」。

民建聯捲風波 直選影響較大

根據以往選舉的「傳統智慧」，投票率越低一般對大黨有利，因大部分是樁腳鐵票，惟民建聯近日在火災中捲入輿論風暴，被網民狙擊，甚至面對建制友黨趁機「搶票」。有建制中人分析，事件對民建聯地區直選選情影響較大，包括黨主席陳克勤競逐的新界東北，但同區對手實力稍遜，相信不至於「墮馬」；反而港島東等激戰區，民建聯同時派兩人出戰，有機會「攬炒」。

至於佔40席的選委會界別，民建聯今次派8人參選，料大部分可過關。民建聯昨日再發布「全面告急」短片，陳克勤講述災後如何支援居民、被別有用心人士抹黑，重申選情嚴峻。

相對於民建聯狀甚焦急，有爭取連任的選委界候選人的心態卻頗為「佛系」，即使哀悼期結束，亦未有積極拉票或加強宣傳攻勢。有候選人直言，宣傳工作早前已做得七七八八，相信選委已有一定的心水人選，大局已定，再強力拉票不會起很大效果，「大家心情都唔好，你講政綱都無心機聽」，但強調並非放軟手腳，仍會出席見面會活動。

近日政府主辦的選舉論壇恢復，取消了叫口號打氣環節，候選人發言後亦無任何掌聲，全程氣氛肅穆。有候選人預料，投票日點票現場氣氛亦相若，即使贏了議席，亦要做好表情管理，叫喊口號、勝利花束可免則免。

聶風