專訪‧有片｜新界東南「5爭2」混戰 葉傲冬空降：跨區概念一直都在 陳志豪自言地區治理經驗豐

立法會選舉12月7日舉行，《星島》專訪10個地方選區候選人，討論焦點議題。在新界東南選區，兩名現任議員皆棄選，吸引各路人馬爭奪，其中民建聯派出秘書長、油尖旺區議員葉傲冬「空降」，跟五度參選均落敗的西貢區議員方國珊，以及標榜無黨派的張美雄較勁。新民黨陳志豪、工聯會李貞儀亦有意分一杯羹，形成「5爭2」混戰格局。

民建聯葉傲冬：新界東南是「可開拓、有增長」區域

新界東南選區覆蓋西貢、將軍澳及沙田東範圍，即烏溪沙、馬鞍山、小瀝源一帶，選民人數約44萬。上屆選舉，民建聯李世榮以區內最高票當選，但今次無緣連任，改派在油尖旺打滾多年的葉傲冬出選。他接受《星島》訪問時解釋，民建聯認為新界東南是「可開拓、有增長」的區域，經整體考慮決定派自己參選，延續民建聯在該區工作。

對於被指「空降」，葉傲冬稱其餘4位候選人中，有西貢和沙田區議員，認為西貢區議員來到沙田工作，其實也屬跨區，「跨區概念其實大家都存在」。他強調，民建聯有沙田和西貢的團隊，自己不是單打獨鬥，加上作為黨秘書長、曾任區議會主席，明白如何整合和統籌意見，令工作做得更細緻。

新民黨陳志豪：地區治理履歷完備

葉傲冬勁敵之一是新民黨西貢區議員陳志豪，他身兼全國青聯委員、全國港澳研究會成員，經常撰寫時事評論。他指自己在將軍澳和馬鞍山居住超過30年，在區內服務多年，對地區議題熟悉，並曾任分區委員會主席等，地區治理履歷完備。

他強調單憑個人力量不足夠，需要團隊支持，其政黨在新界東南有龐大地區網絡，有助更好服務居民。

工聯會李貞儀：選擇有監察政府能力的政黨

工聯會沙田區議員李貞儀則指，選議員不止選個人，更是選擇一個有監察政府能力的政黨，強調工聯會已在港紥根多年。同時工聯會有將軍澳、沙田的區議員，內部會定期分享區情，可發揮政黨優勢互補不足。對於新界東南多屬中產社區，工聯會如何突圍？李貞儀稱，工聯會一直代表打工仔女，不論什麼階層的勞工，都需要得到勞工保障。

方國珊再戰：服務不止口講 更是付諸行動

曾五度參選立會均敗北的專業動力方國珊，再接再厲參選。外號「哪吒」的方國珊表示，過去17年一直服務新界東南，從未離開，「服務不止口講，更是付諸行動」。被問到欠缺政黨支持下，是否有能力服務整個選區，她稱專業動力為智庫組織，有逾100名成員，可提供很多民間及專業人士意見。

張美雄自言無黨派包袱：市民是我老闆

標榜區內唯一無黨派的張美雄，擔任西貢區議員近10年，他說自己無黨派包袱，貼近民意，「市民就是我老闆」。被問及如何兼顧整個選區，他承認無黨派，資源會較缺乏，但一直願意與不同黨派合作，認為其他有「黨派枷鎖」者未必做到。

張美雄曾任方國珊助理，外界形容今次是「師徒對決」，會否擔心二人互相「𠝹票」？方國珊稱不評價對手，只做好自己，惟坦言票源或多少有重疊；張美雄則相信票源不會重疊，自己4年前退出專業動力後，與方國珊「路線上有明顯很大分別」，自己獲較多年青人支持。

曾加入專業動力的新界東南現任議員林素蔚近日加入新民黨，她表態支持黨友陳志豪，並頻頻協助拉票，未有支持「師傅」方國珊。

