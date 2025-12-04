專訪．九龍東｜觀塘海濱成Gen Z蒲點 顏汶羽：避免成「犯罪天堂」 陳進雄：介入或令年輕人反感

【立法會選舉/九龍東/觀塘海濱】觀塘海濱花園被年輕一代稱為「觀濱」，每逢大時大節都有大批Z世代聚集，但有人擔心該處成為罪惡溫床。被問到該如何更健康地發展，有立法會九龍東直選候選人認為，「觀濱」成為新一代「蒲點」是好事，但要做好規管及監察。

鄧家彪笑言曾實地考察，看不到網上聲稱有提供免費擁抱及接吻（free hug/ free kiss）的情況，「可能因為我出現才見不到」，但他認為能聚集年輕人是成功活化觀塘海濱的表現；近年該處舉辦不少的市民、獨立樂隊表演等，十分成功，形容是真正屬於港人的地方。

梁思韻：接觸更多年輕人契機

張培剛認為政府應善用「觀濱」，多舉辦活動，且增加更多公交通接駁，讓更多市民享用設施。曾任海濱事務委員會委員的顏汶羽表示，海濱是人人共享的地方，「觀濱」能夠出名是好事，關鍵在於如何避免成為「犯罪天堂」，適當的監察是必須做的工作。

陳進雄直指該處無人規管，令年輕人可自由奔放地遊玩，若警方介入或令年輕人反感，建議政府或一些非政府組織可進場，舉辦不同活動。梁思韻曾於情人節到過觀濱，發現很多年輕人聚集，認為是接觸更多年輕人的契機，但必須向他們宣傳不要吸煙、不要吸食依托咪酯等，保持海濱健康發展。

記者：郭詠欣