暑假不是「放空期」要識平衡「放鬆」與「成長」給家長設定暑期活動3個小貼士｜兒童心理

每到暑假，很多家長都會問我：「應該讓孩子休息，還是繼續學習？」其實，對小學生而言，暑假並不是單純的「放空期」，而是一個重要的心理調節時段。孩子經歷整個學期的功課與考試壓力後，需要一個喘息空間，同時亦是一個重整節奏、建立能力與自信的契機。關鍵不在於活動的多少，而在於如何在放鬆與目標之間取得平衡。

暑假是心理重整的黃金時間

在上學期間，孩子長時間處於結構化環境，需要遵守規則與應付評核。暑假讓他們暫時抽離，減低焦慮與壓力，這對情緒健康非常重要。這種放鬆不止是休息，更是一種心理重整。暑假亦是探索的好時機，孩子可以嘗試不同活動，例如運動、藝術或新技能，從中發掘興趣與能力。當他們在過程中感受到「自己做得到」，這種自我認同感會逐步建立自信。此外，當學校的既定結構減少，孩子亦有機會學習自我規劃，例如安排時間與活動，這對培養獨立性十分關鍵。

（AI生成示意圖）

不少家長會專注於「安排了多少活動」，但其實孩子在暑假更需要的是被理解與陪伴。由結構化生活轉為自由時間，對孩子而言是一個不小的轉變，他們需要時間適應節奏上的改變，同時亦需要情緒上的支持與連結。比起被安排，他們更希望被重視與參與。有些孩子甚至會覺得父母只是「安排者」，而非真正與自己一起經歷暑假的「同行者」，從而產生距離感，甚至影響親子關係。

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長遠而言，這種感受可能令孩子減少表達自己需要的意願。如果家長能讓孩子參與決策，例如一起討論暑期安排、選擇活動，甚至只是簡單詢問他們的想法與喜好，都能讓孩子感受到被尊重與重視。這種參與感不但能提升安全感，亦有助培養孩子的責任感與自主性，讓暑假成為促進親子關係與心理成長的重要契機。

過度安排與完全放任的兩難

我經常見到兩個極端：一是時間表排得密密麻麻，二是完全沒有規劃。過度安排會令孩子缺乏自主空間，長遠容易產生倦怠與抗拒，甚至削弱自信；相反，完全放任則可能導致作息混亂或沉迷電子產品，影響新學期適應。較理想的做法，是訂立適量而有方向的目標，例如每天保留輕量學習時間，同時亦有自由活動空間。這樣既能維持節奏，又能讓孩子真正放鬆與成長。暑假的價值，不在於「填滿時間」，而在於讓孩子在被支持下，逐步建立自我與能力。

（AI生成示意圖）

給家長設定暑期活動3個小貼士

讓孩子感受到放假的樂趣，設定輕量目標，避免過度安排； 即使訂好暑期活動時間表，但仍需每周與孩子檢視節奏，為時間表訂立彈性空間； 藉孩子可放下了學業壓力的時候，保留自由時間放鬆，增加親子活動的機會。

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臨牀心理學博士鄭穎珩Profile

．婚姻及家庭治療師

．亞洲家庭治療學院院士

．美國婚姻及家庭治療學會會員

臨牀心理學博士鄭穎珩

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