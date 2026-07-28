暑假是培養獨立的黃金時機 家長適時學習放手循序漸進「123」心法｜兒童心理

不少家長把暑假視為孩子休息和玩樂的時段，卻忽略了這同時也是過渡到新學年的重要階段。當學校的固定節奏暫停，孩子離開老師主導的環境，生活看似鬆動，實際上正好提供一個難得的空間，讓他們練習自我管理、學習承擔責任及建立自信心。獨立從來不是突如其來的能力，而是在日常一次又一次的小嘗試中慢慢累積。若家長懂得在暑假有意識地安排放手與支持，孩子便有機會在新學年前更進一步。

結構暫停 正好學習自己站穩

返學的學習、作息都極有規律；暑假則不同，外在結構減少，孩子需要面對更多「自己要做甚麼」。從心理學發展理論看，這正是訓練自我調節與獨立性的好時機。當孩子學習安排起居、完成簡單任務、面對短暫空檔，這正是在建立一種對自己生活的掌控感。這種掌控感與自我效能密切相關，也就是孩子逐漸相信「我做得到」的心理基礎。若一切仍由成人全程安排，孩子雖然看似被照顧得很好，卻較少機會從經驗中認識自己的能力。相反，在相對安全的家庭環境中給予適度空間，孩子更容易透過小成功累積信心，為新學年的挑戰打好基礎。

（圖片來源：PhotoAC）

減少依賴 不等於突然抽離

有些家長明白要培養獨立，卻容易走得太急，例如突然要求孩子自己處理很多事情，結果令他們更焦慮。真正有效的方法是漸進式放手。所謂漸進，是先從孩子能力可及的小任務開始，例如自己整理活動裝備和獨自完成一段閱讀時間等，再逐步延長與增加責任。同時，家長需要讓孩子知道，放手不代表不理會，而是相信他有能力嘗試。另一個重要原則是，高質素陪伴比陪伴時數更重要。若父母與孩子相處時經常分心看手機、回覆訊息，孩子即使得到時間，也未必感到真正被重視；反之，即使只有短時間，只要父母能專注交流、一起完成一件小事，孩子便更容易在心理上感到安穩，從而較有力量走向獨立。

（圖片來源：PhotoAC）

放手與支持之間 要有溫度的界線

不少家長擔心，一旦放手便會變成放任；若繼續提醒和幫忙，又怕自己太保護。其實，關鍵不在於做得多或少，而在於是否有清晰、有彈性的支持。放手的真正意思，是讓孩子有機會參與決定，學習承擔和改正，而不是把他獨自推向未知。例如，家長可先讓孩子從兩個活動中選擇一個，再逐步增加他可自行決定的範圍；當孩子做得不理想，也不要立即奪回主導權，而是陪他一起回顧：哪裏順利，哪裏可以改善，這種回顧能幫助孩子把經驗轉化為能力。支持亦不應只集中於結果，更要肯定努力、嘗試與堅持。當孩子知道父母既不會代替自己走路，也不會在自己跌倒時轉身離開，他便更能帶着安全感去探索與成長。

（圖片來源：pexels）

學習放手循序漸進123

從小任務開始，逐步放手； 專注陪伴，穩定孩子的安全感； 肯定努力，不止看結果。

（AI生成示意圖）

臨牀心理學博士鄭穎珩Profile

．婚姻及家庭治療師

．亞洲家庭治療學院院士

．美國婚姻及家庭治療學會會員

臨牀心理學博士鄭穎珩

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