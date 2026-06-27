Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

解構青春前期孩子的情緒問題 家長當孩子情緒抗逆力教練的3個方法｜兒童心理

親子
更新時間：13:07 2026-06-27 HKT
發佈時間：13:07 2026-06-27 HKT

經常接觸到許多面帶愁容、焦慮不安的家長。他們描述的高小孩子，往往從昔日的聽話乖巧，變得愛頂嘴、愛隱瞞，甚至動輒情緒失控。許多家長無奈將這些行為視為孩子「學壞」或「變反叛」的警號，在這個階段，若父母仍採用高壓的溝通模式，只會適得其反。反之，若能轉向高回應的情緒教練模式，不僅能重建信任，更能在臨床上有效降低專業轉介率。

溝通模式的兩極化影響

家庭溝通方式直接決定了孩子在青春前期的行為走向。當父母習慣以命令、威脅或懲罰來管教時，孩子會感到自主權被剝奪。為了保護自我空間，他們容易產生反抗心理，或學會以隱瞞來避免衝突；相反，當父母提供足夠的心理支持，並願意聆聽孩子的聲音時，他們會感受到尊重，家庭規則也更容易被孩子內化為自律的標準。常觀察到一種惡性循環，父母的斥責強化了孩子的恐懼與疏離，而一旦孩子發脾氣，父母若因心軟或疲憊而立即讓步，則是無意中教導了孩子發脾氣是有效的手段，導致問題行為不斷延續。

（圖片來源：PhotoAC）
（圖片來源：PhotoAC）

家長是孩子情緒抗逆力教練

美國心理學家約翰．高特曼（John Gottman）研究發現，擔任情緒教練的父母，能培養出高情商、抗逆力強且學業表現更佳的孩子，其成年後的抑鬱風險也顯著降低。高小孩子正處於邏輯與抽象思維萌芽的階段，開放式的詢問遠比封閉式的命令更能引發正向對話。家長常犯的錯誤包括情緒化地與孩子大聲對罵，或僅僅忽略孩子的焦慮感而片面批評其行為，這只會強化負面循環。

（圖片來源：PhotoAC）
（圖片來源：PhotoAC）

將情緒轉化為成長的階梯

針對高小階段的特性，我建議將情緒教練五部曲轉化為日常實務。首先是覺察情緒，父母需敏銳觀察孩子的細微生理變化，如透過皺眉或跺腳察覺其焦慮；接着是將情緒爆發視為親近與引導成長的機會；第三步是同理傾聽，認可孩子的感受，例如表達明白考試壓力帶來的氣憤；第四步是命名與解釋，協助孩子建立情緒詞彙並了解身體釋放腎上腺素的生理反應，這有助於減低情緒的內化壓力；最後是設定界線與解難，父母需設定明確且具體的界線，例如規定可以生氣但不可砸東西，並在冷靜後，一起嘗試深呼吸或調整遊戲時間。雖然偶爾的情緒波動屬發展常態，但家長需學會辨識危險警號。發現孩子情緒問題時，可以記低其行為變化，若情緒已影響睡眠、飲食或出現拒絕上學等功能喪失情況，甚或是情緒崩潰不僅限於家中而在學校亦然，導致出現自傷意念或長期孤立，便必須尋求專業支援。

（圖片來源：PhotoAC）
（圖片來源：PhotoAC）

家長當孩子的情緒教練3個小貼士

  1. 細心留意覺察孩子情緒，把握機會同理感受，共同解難；
  2. 父母雙方立場同步，解釋規則是為了「保護」與「學習」而非「限制」；
  3. 若發現孩子的情緒問題持續未能改善，與學校或社工商量，及時找專業人士求助。
（圖片來源：PhotoAC）
（圖片來源：PhotoAC）

臨牀心理學博士鄭穎珩Profile
．婚姻及家庭治療師
．亞洲家庭治療學院院士
．美國婚姻及家庭治療學會會員

臨牀心理學博士鄭穎珩
臨牀心理學博士鄭穎珩

相關文章︳「小大人」背後的無聲重量 給照顧「小大人」的家長3個小貼士｜兒童心理

相關文章︳由「操卷」到「穩心態」調節孩子考試心理準備3大關鍵｜兒童心理

相關文章︳考試季節小心「支持」變「壓力」3個家長於考試期時自我提醒的小貼士｜兒童心理 

相關文章︳初小與高小備戰大考策略 3個為孩子訂立考試目標小貼士｜兒童心理

相關文章︳初小與高小備戰大考策略 3個為孩子訂立考試目標小貼士｜兒童心理

最Hit
何超蓮宣布入住富豪級療養院　五星級環境私隱度高  星級名廚教練貼身指導超奢華
何超蓮宣布入住富豪級療養院　五星級環境私隱度高  星級名廚教練貼身指導超奢華
影視圈
20小時前
陳寶珠汪明荃到場力撐《夢說紅樓》 梁非同身段優美獲讚「非一般林黛玉」 。
陳寶珠汪明荃到場力撐《夢說紅樓》 梁非同身段優美獲讚「非一般林黛玉」
影視圈
15小時前
長腳蟹再破低價！連鎖酒樓低至$168/斤 3款生猛阿拉斯加蟹任選
長腳蟹再破低價！連鎖酒樓低至$168/斤 3款生猛阿拉斯加蟹任選
飲食
19小時前
70年代《飄零燕》童星蔡麗貞激罕現身 走過死亡蔭谷化身福頭老師散播歡樂 以音樂行善嚮往平凡生活
70年代《飄零燕》童星蔡麗貞激罕現身 走過死亡蔭谷化身福頭老師散播歡樂 以音樂行善嚮往平凡生活
影視圈
5小時前
世界盃2026｜挪威輪換10人收起夏蘭持 法國憑丹比利入3球破敵取首名。美聯社
世界盃2026｜挪威輪換10人收起夏蘭持 法國憑丹比利「戴帽」破敵取首名
足球世界
9小時前
「跳水王子」田亮女兒田雨橙驚艷亮相 仙氣顏值加學霸氣場極吸睛 一口流利英語為父充當翻譯
「跳水王子」田亮女兒田雨橙驚艷亮相 仙氣顏值加學霸氣場極吸睛 一口流利英語為父充當翻譯
影視圈
2026-06-26 13:00 HKT
珍惜生命｜油塘邨女子墮樓　當場身亡
突發
6小時前
巴黎歌劇院｜中國聾啞網紅拍照霸位爆衝突 亮五星國旗維權遭全網炮轟後道歉｜有片
00:34
巴黎歌劇院｜中國聾啞網紅拍照霸位爆衝突 亮五星國旗維權遭全網炮轟後道歉｜有片
即時中國
1小時前
佛得角再創奇蹟次名出線。
世界盃2026│佛得角再創奇蹟 0:0和沙特阿拉伯次名出線 西班牙1:0烏拉圭首名晉級
足球世界
4小時前
北京小型飛機撞上有「中國尊」之稱的中信大廈，吸引途人圍觀。 路透社
01:11
中國尊｜小型飛機撞北京中信大廈 員工緊急疏散 疑似飛行軌跡曝光
即時中國
1小時前