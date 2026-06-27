解構青春前期孩子的情緒問題 家長當孩子情緒抗逆力教練的3個方法｜兒童心理

經常接觸到許多面帶愁容、焦慮不安的家長。他們描述的高小孩子，往往從昔日的聽話乖巧，變得愛頂嘴、愛隱瞞，甚至動輒情緒失控。許多家長無奈將這些行為視為孩子「學壞」或「變反叛」的警號，在這個階段，若父母仍採用高壓的溝通模式，只會適得其反。反之，若能轉向高回應的情緒教練模式，不僅能重建信任，更能在臨床上有效降低專業轉介率。

溝通模式的兩極化影響

家庭溝通方式直接決定了孩子在青春前期的行為走向。當父母習慣以命令、威脅或懲罰來管教時，孩子會感到自主權被剝奪。為了保護自我空間，他們容易產生反抗心理，或學會以隱瞞來避免衝突；相反，當父母提供足夠的心理支持，並願意聆聽孩子的聲音時，他們會感受到尊重，家庭規則也更容易被孩子內化為自律的標準。常觀察到一種惡性循環，父母的斥責強化了孩子的恐懼與疏離，而一旦孩子發脾氣，父母若因心軟或疲憊而立即讓步，則是無意中教導了孩子發脾氣是有效的手段，導致問題行為不斷延續。

（圖片來源：PhotoAC）

家長是孩子情緒抗逆力教練

美國心理學家約翰．高特曼（John Gottman）研究發現，擔任情緒教練的父母，能培養出高情商、抗逆力強且學業表現更佳的孩子，其成年後的抑鬱風險也顯著降低。高小孩子正處於邏輯與抽象思維萌芽的階段，開放式的詢問遠比封閉式的命令更能引發正向對話。家長常犯的錯誤包括情緒化地與孩子大聲對罵，或僅僅忽略孩子的焦慮感而片面批評其行為，這只會強化負面循環。

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將情緒轉化為成長的階梯

針對高小階段的特性，我建議將情緒教練五部曲轉化為日常實務。首先是覺察情緒，父母需敏銳觀察孩子的細微生理變化，如透過皺眉或跺腳察覺其焦慮；接着是將情緒爆發視為親近與引導成長的機會；第三步是同理傾聽，認可孩子的感受，例如表達明白考試壓力帶來的氣憤；第四步是命名與解釋，協助孩子建立情緒詞彙並了解身體釋放腎上腺素的生理反應，這有助於減低情緒的內化壓力；最後是設定界線與解難，父母需設定明確且具體的界線，例如規定可以生氣但不可砸東西，並在冷靜後，一起嘗試深呼吸或調整遊戲時間。雖然偶爾的情緒波動屬發展常態，但家長需學會辨識危險警號。發現孩子情緒問題時，可以記低其行為變化，若情緒已影響睡眠、飲食或出現拒絕上學等功能喪失情況，甚或是情緒崩潰不僅限於家中而在學校亦然，導致出現自傷意念或長期孤立，便必須尋求專業支援。

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家長當孩子的情緒教練3個小貼士

細心留意覺察孩子情緒，把握機會同理感受，共同解難； 父母雙方立場同步，解釋規則是為了「保護」與「學習」而非「限制」； 若發現孩子的情緒問題持續未能改善，與學校或社工商量，及時找專業人士求助。

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臨牀心理學博士鄭穎珩Profile

．婚姻及家庭治療師

．亞洲家庭治療學院院士

．美國婚姻及家庭治療學會會員

臨牀心理學博士鄭穎珩

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