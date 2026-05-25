初小與高小備戰大考策略 3個為孩子訂立考試目標小貼士｜兒童心理

同樣面對大考，有的孩子緊張到失眠，有的卻好像滿不在乎；有孩子追求「零錯誤」，有孩子一對着試卷就走神。其實備考策略不能一刀切，家長要同時考慮「年齡發展」和「性格特質」，才不會越幫越忙。另外，若只把考試成績視為唯一成功指標，孩子容易覺得「我只值幾多分」，長遠削弱自尊與抗逆力。 重新定位考試的意義，並學會欣賞孩子在過程中的「隱形收穫」，才是陪孩子走更遠路的關鍵。

初小與高小備考不一樣

小一至小三的孩子，多數是因為「唔知會發生咩事」而緊張。對他們來說，考試仍然新鮮又陌生，所以建議家長用「遊戲化」方式預備：在家玩小測驗、問答遊戲，模擬「坐定定、聽指示、限時完成」的流程，重點不是分數，而是讓孩子覺得：「原來考試係咁樣，我可以試吓。」這階段家長可多說：「你肯試就已經好叻。」讓孩子把焦點放在「敢唔敢試」，而非考試成績。

（AI生成圖片）

到了小四至小六，孩子開始自我比較，會看同學成績，對成績「名次」自然更敏感，事實上亦到影響中學派位的階段，只靠遊戲已經不夠，還需要加入「計劃」和「自我對話」。家長可協助孩子一起訂一個可行的溫習時間表，並讓他們參與決定，增加掌控感。同時引導孩子：「我已經預備咗，可以一步步嚟。」、「就算有唔識嘅題，我可以先跳過，之後再返嚟。」同時反覆提醒：「考試係學習嘅一部分，唔係全部。」當孩子明白自己不被分數單一定義，心態自然較穩，更能專注在當下每一題。

（圖片來源：PhotoAC）

從性格特質調校方案

完美主義型的孩子容易為一兩題錯誤而大受打擊，家長需要刻意把目標由「零錯」調整為「比上次更進步」，並在孩子願意嘗試時即時肯定。容易焦慮的在考前可能反覆擔心，家長可在日常練習簡單呼吸與想像練習，例如「深呼吸三下，想像自己坐穩、慢慢讀題目」，讓身體先冷靜再作答。容易分心的孩子，則需要在平日訓練短時間專注：例如15分鐘專心有五分鐘休息，再逐步加長。比起一味責怪「你又分心」，這些具體訓練更能提升孩子的掌控感。

（圖片來源：PhotoAC）

分數以外的收鑊

考試應該被視為一個「訓練場」，讓孩子在面對壓力中學習時間管理、問題解決和情緒調節，而不止是拿一個分數回家。家長應該在讚賞時刻意用這些角度：「我欣賞你今日專心坐足半個鐘溫習。」、「你遇到難題沒放棄，試多一次，呢個好重要。」、「我見到你識自己安排溫習同休息時間。」當孩子聽見的，不再只是「你考幾多分」，而是「我在成長」，長遠會建立更穩定的自信與心理韌性，即使未來面對更大的公開試，也有能力站穩。

（圖片來源：PhotoAC）

為孩子訂立考試目標的3個小貼士

初小重「遊戲＋嘗試」，高小加「計劃＋自我對話」； 觀察孩子是完美主義、易焦慮還是易分心，再調整方法； 每次考後，先說出三個「非分數的收穫 」。



臨牀心理學博士鄭穎珩Profile

．婚姻及家庭治療師

．亞洲家庭治療學院院士

．美國婚姻及家庭治療學會會員

臨牀心理學博士鄭穎珩

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