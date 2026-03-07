學懂孩子管理學 輕鬆搞好親子關係 跟「小大人」相處3個貼士｜兒童心理

九歲左右的孩子，處於一個很微妙的階段：生活上仍然需要大人安排，但心理上已經不想被當成小朋友。他們一方面渴望自由和信任，另一方面遇到問題時又想有人可以依靠。若父母仍然沿用小學低年級甚至幼兒時期的「指令式」模式跟孩子相處，很容易變成「你追我跑、你提我反」的角力。對立越多，大家越覺心淡。其實，只要家長願意調整角色，學會在「給予空間」與「保持連繫」之間取得平衡，這個階段可以是親子關係升級的好時機。

從「管理者」變成「教練」與「顧問」

很多父母會形容自己：「唔催就唔做，唔鬧就唔郁。」這種「全方位管理」的模式，在孩子小時候或許勉強可行，但到高小時，反效果會越來越大。孩子需要的，已經不再是每一件事都安排妥當的「管理者」，而是一位願意聽他分享、提供指引但尊重選擇的「教練」與「顧問」。

這個角色轉變，意味着父母要接受：孩子會做得不好、會拖延、會犯錯；同時，相信這些經驗是他們學懂負責任的必經階段。當父母不再單純追求「立即聽話」，而是着眼於長遠的自主管理能力，親子對話自然會有不一樣的空間。

空間與聯繫之間找平衡

很多家長問：「咁即係放手，定係繼續緊貼？」答案通常不是二選一，而是聰明地調整距離。家長可以刻意保留一些讓孩子全權負責的範圍，例如房間整潔、部分功課的時間表，同時保持定期的「聯繫時光」，例如一星期兩、三次固定一起吃飯或散步，就算只有15分鐘，關係的質素往往比時間長短更重要。在這些相處時間裏，父母可以暫時「收起批評」，專注聽孩子分享日常，從他們的興趣和煩惱重新認識這個「長大中的小大人」。孩子感受到被看重，就更容易接受父母在其他重要議題上的提醒和界線。

當關係已經很緊張如何慢慢修復？

如果親子關係已經累積了很多傷害和對立，父母可能會覺得「講乜都多餘」。在這種情況下，修復往往要由很細微的地方開始。例如，刻意調低說話時的音量和速度、避免在情緒高漲時作出嚴厲批評、在孩子願意開口時暫時放下手機，全神貫注聽他說。

同時，父母也可以溫柔地承認過去某些做法不理想，例如：「以前我太緊張，有時講嘢語氣好重，我而家都想學吓點樣同你傾得好啲。」這樣的示範，既傳遞了尊重，也讓孩子看見：大人同樣在學習調整，關係不是單方面要求，而是一起成長。

和「小大人」好好相處3個小貼士

固定「零批評」相處時間，每星期為你和孩子預留幾段只聊生活、不講表現的時光； 由指責變成分享，用「我擔心……」代替「你成日都……」，讓孩子較易打開心門； 接受關係需要時間修補，不要期待一、兩次對話就「翻新」，但每一個小小改變，都可能是重建信任的開始。

臨牀心理學博士鄭穎珩Profile

．婚姻及家庭治療師

．亞洲家庭治療學院院士

．美國婚姻及家庭治療學會會員

臨牀心理學博士鄭穎珩

