情緒語言能力提升EQ 孩子情緒爆發時的3個處理方案︳兒童心理

親子
更新時間：15:04 2025-12-08 HKT
發佈時間：15:04 2025-12-08 HKT

提升孩子的情緒智商，需將認知與行為訓練融合於生活細節中。情緒智能不僅關乎情緒覺察，更涵蓋情緒調節、自我激勵及問題解決能力。因此，家長在日常生活中可扮演引導者與促進者的角色，陪伴孩子逐步獲得有效的情緒管理技巧，從而促進其學習和社交適應。

抒發情緒不妨說出

情緒語言能力是提升EQ的關鍵環節。家長可用簡單直接的方式教導孩子認識各種情緒（如喜悅、悲傷、憤怒與失望），並鼓勵用語言表達而非行為宣洩情緒語言化（emotional verbalization）有助於大腦從衝動性反應轉向理性思考，減少情緒失控情況。當孩子用語言描述自己的情緒時，大腦中負責理性思考的前額葉皮質會被激活，同時負責情緒反應的杏仁核活動會減弱，這有助於孩子減少衝動行為，更好地調控情緒。因此，家長應鼓勵孩子用簡單語言表達情緒，例如將「我很生氣」說出口，而不是直接用行為如發脾氣來宣洩。可以利用情緒圖卡、情緒日記或故事引導孩子認識不同情緒，這樣不僅幫助孩子覺察感受，亦促進他們用語言取代衝動的表達方式。

（圖片來源：PhotoAC）
（圖片來源：PhotoAC）

危機時刻的冷靜引導技巧

當孩子處於情緒爆發期，家長的情緒穩定是最重要的支持。加拿大心理學專家Albert Bandura在其社會學習理論（Social Learning Theory）中指出，孩子會透過觀察、模仿成人的行為來學習如何調節情緒與控制反應。因此，父母需以冷靜且包容的心態陪伴孩子，並引導孩子進行深呼吸或暫離現場，幫助其情緒平復。待孩子冷靜後，父母可通過啟發式問句，引導孩子反思事件及探討解決方案，培養其問題解決和自我調節的能力。

（圖片來源：PhotoAC）
（圖片來源：PhotoAC）

鼓勵孩子提升自我效能

幫助孩子設定明確且較易達成的小目標，並在完成後給予適當獎勵，能有效增強其自我效能感（self-efficacy），這亦是Bandura自我效能理論（self-efficacy theory）中的核心概念，自我效能感高的孩子相信自己有能力完成任務，因此更願意主動面對挑戰與情緒管理。同時，父母以身作則，示範健康的情緒處理與壓力管理方式，為孩子樹立良好的榜樣，有助其長期發展穩定的情緒智能。

（圖片來源：PhotoAC）
（圖片來源：PhotoAC）

規律生活是情緒良藥

值得一提，規律的作息安排對情緒調節至關重要。固定睡眠時間與作息能幫助孩子大腦維持功能平衡，降低情緒波動與焦慮。均衡飲食能提供大腦正常功能所需，缺乏適當營養可能導致情緒波動、易怒甚至抑鬱；適量運動促進腦內神經遞質如血清素、多巴胺及內啡肽的釋放，這些化學物質能提升情緒、降低壓力和焦慮，同時增強自我效能感和抗壓能力。規律運動有助改善睡眠質量，睡眠良好又進一步支持情緒穩定。最後，家長應鼓勵孩子減少電子產品使用時間，創造平和放鬆的家庭氛圍，有助穩定神經系統，協助孩子有更好的情緒智商。

（圖片來源：PhotoAC）
（圖片來源：PhotoAC）

當家長遇到孩子情緒爆發時的3個處理方案

  1. 情緒爆發時保持冷靜，先協助孩子平復情緒；
  2. 鼓勵孩子用言語表達情緒與需求；
  3. 以身作則，示範健康的壓力管理與情緒調節。

 臨牀心理學博士鄭穎珩Profile
．婚姻及家庭治療師
．亞洲家庭治療學院院士
．美國婚姻及家庭治療學會會員

臨牀心理學博士鄭穎珩
臨牀心理學博士鄭穎珩

 

