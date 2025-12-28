「生理冷靜技巧」助家長降躁狂 建構和諧家庭3個實用小貼士︳兒童心理

家長要減少在家裏的「抓狂」時刻，不是一夜之間靠壓抑或者自責可以做到，而是需要父母提升情緒覺察與管理能力，更要用新的方法與孩子溝通。不少心理學理論與實證都發現，當父母學會自我平靜和正面反應，整個家庭氛圍會有顯著改善。父母學會正視自己和孩子的需要，也才能帶領孩子健康面對情緒，建立互信的親子關係。

「情緒暫停」讓身心同步降溫

當你覺得快要發怒，即刻深呼吸三次，將注意力集中在呼吸節奏上，或運用「身體釋放法」 — 如握拳放鬆、抬肩落下等。心理學稱之為「生理冷靜技巧」（Physiological Regulation），透過身體的小舉動協助大腦切換焦點，令情緒強度減弱。如果場面許可，可以簡單告知孩子：「Give me a minute.」自己再離開房間短暫放空。這不但示範了「自我調節」的能力，也給孩子健康的行為榜樣，讓他們知道情緒來臨時可以如何處理。這種方法不僅適用於父母，也鼓勵孩子學習認識和管理自己的情緒，為其未來應對壓力和困境奠定基礎。

以同理心設定溝通界線

面對孩子的挑戰行為，父母不必立即說教或長篇大論。其實親子溝通模式可以有很多不同的方案，家庭心理學近年推崇的以「確認 → 設定界線 → 討論方案」三步處理是其中一個理想方案。例如：「我明白你很生氣（確認情緒），但在家裏我們各人都不應大聲叫喊（設定界線），我們可以用說話表達（討論方案）」。這種有同理心的回應不單讓孩子感受到被理解，亦有助他們逐步建立自我約束力，而非純粹服從或反抗。此法強調尊重與理解，有助建立良好溝通氛圍，也減少對孩子情緒的否定，幫助他們學會合適的表達方式。

維護家庭穩定從伴侶關係出發

孩子的情緒和行為很大程度上反映了家庭系統的穩定性。當父母之間經常爭執、缺乏溝通和共識，孩子在潛意識中會試圖透過不良行為分散父母的注意力，有時還會加劇挑釁，以迫使父母將矛盾集中於自己身上，這種現象在心理學中被視為「三角關係」的一種表現。「家庭系統理論」（Bowen Family Systems Theory）指出，家庭中情感和行為是息息相關的系統，家庭氣氛越穩定、和諧，孩子就越容易展現合作和積極的行為。

若父母雙方能定期討論教養理念和家庭價值觀，彼此支持，便能為孩子提供一個安全且穩固的成長環境。這種穩定的家庭基礎不僅降低了潛在的家庭矛盾對孩子產生負面影響的風險，也使孩子即使面對外在壓力時，仍能感受到家庭的支持與安全感。此外，伴侶之間正向的互動、情緒支持與有效溝通，更能成為孩子學習如何健康表達情緒，以及解決衝突的良好榜樣。這模式有助於提升孩子的情緒調節能力，加強他們面對挫折和壓力時的心理韌性。

建構和諧家庭的3個實用小貼士：

父母先穩定自己的情緒，才能有力量引導孩子； 留意夫妻或伴侶關係緊張時，孩子行為易出現變化； 以「我們等大家平靜再傾」取代即時吼叫，有助雙方思考和修復情緒。

臨牀心理學博士鄭穎珩Profile

．婚姻及家庭治療師

．亞洲家庭治療學院院士

．美國婚姻及家庭治療學會會員

臨牀心理學博士鄭穎珩

