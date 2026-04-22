「小大人」背後的無聲重量 給照顧「小大人」的家長3個小貼士｜兒童心理

孩子看起來很懂事、很成熟，被讚「好乖」、不錯，又會照顧弟妹和幫忙家務。其實，在經濟壓力、婚姻問題或情緒困擾下，這份「早熟」有時是一種被逼的犧牲 —— 孩子收起自己的需要，接手大人的責任，一邊擔心家計和父母情緒，一邊又怕再「加重負擔」，童年在無形中被壓縮。當我們說「為孩子好」時，也要問：會否已不自覺地，把孩子推到不該他站的位置？

被包裝成「識做」的「小大人」

在心理學上，「小大人症候群」（parentification）指孩子長期被放在與年齡不相稱的成人位置，要為家庭情緒或實際運作「頂住個家」。最常見有兩種情況，情感上的「小大人」，孩子變成父母的心靈支柱，要聽訴苦、安慰大人、幫忙「頂情緒」；而實務上的「小大人」，要照顧弟妹、處理家務，甚至一起擔心家中經濟。在華人文化裏，這些往往被包裝成「孝順」、「識做」，但當孩子因此犧牲了玩樂、學業和同儕生活，童年就會被抽空。臨床上有兩條重要「紅線」：角色是否顛倒、孩子是否失去童年 —— 如果他既要穩住大人情緒，又幾乎沒時間玩和開懷大笑，就需要特別留意。

（示意圖/AI生成圖片）

「小大人」堅強背後的重擔

近年在香港，我遇到不少被經濟壓力壓得喘不過氣的家庭，父母自然把焦點全放在金錢和生計上。很多孩子對我說：「我唔想再麻煩爸媽。」當孩子習慣壓抑自己、不敢表達需要或情緒，其實在為家庭支付一筆看不見的「情感代價」，如失眠、情緒低落、自我否定和安全感下降。

中國文化強調「要堅強」、「唔好加重大人負擔」，加上香港社會競爭激烈，父母常提醒孩子「你要爭氣」、「為將來打算」，久而久之，孩子覺得自己永遠不夠好，甚至要為家庭未來負責。

（圖片來源：PhotoAC）

在婚姻關係惡化、分居或離婚的家庭，孩子常被推入「夾心人」角色：做傳話人、打探另一方生活，甚至被逼「揀邊站」，內心充滿兩難和內疚。另一常見情況，是孩子變成「情感垃圾桶」，不斷吸收父母怨氣和苦水，看似親密，實則角色錯位，孩子缺乏心理資源承受這些重量。

當兄姊出國留學或搬走，留下的弟妹常出現「代替者心態」：覺得要補位接手責任，變得過早成熟，主動照顧父母、不敢提要求。有孩子對成績異常緊張，因相信：「我一定要成功，先幫到屋企。」這些情況下，孩子童年正被無聲侵蝕。

（圖片來源：PhotoAC）

讓孩子重拾童真

現實世界裏，沒有一個家庭是沒有風浪的。重點不是「永遠沒有問題」，而是在逆境中，我們如何仍然記得保護孩子？首先父母要在心裏畫一條清晰界線：經濟壓力、夫妻關係、法律問題和成年人的情感困擾，這些都是大人的責任，不該「分派」給孩子。孩子可以參與能力所及的事，但不必為結果負責，讓他們明白自己的主要任務仍是學習、玩耍和成長。家裏也要有安全氛圍，容許孩子說「我驚」、「我唔開心」。父母的角色是先聆聽、接納，而不是說教或反要孩子安慰自己。

（圖片來源：PhotoAC）

當孩子不再做你的「情緒支柱」，他們才有餘裕接觸和整理個人感受。最簡單卻最易忽略：刻意安排玩樂、休息和親子時間，把「玩」視為成長必需品而非獎勵。你可以自問：「孩子上次純粹好玩而

大笑是何時？」若想不起來，就是調整訊號。孩子的懂事，最好來自被愛與支持，而不是犧牲童年去修補大人世界的缺口。

給照顧「小大人」的家長3個小貼士

1. 留意警號，孩子笑容變少、玩樂越來越少、經常掛心家庭事、晚上睡不好；

2. 把不屬於孩子的責任收回來；

3. 每天留至少10分鐘專心聊天或玩耍，不說教、不傾倒情緒，讓孩子感到被看見和被愛。

（圖片來源：PhotoAC）

臨牀心理學博士鄭穎珩Profile

．婚姻及家庭治療師

．亞洲家庭治療學院院士

．美國婚姻及家庭治療學會會員

臨牀心理學博士鄭穎珩

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