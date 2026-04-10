由控制走向合作家長 「講少句」有助提高自律度 了解孩子內在3大心理需要｜兒童心理

在診症室裏，我經常遇見焦慮的家長無奈地問：「如果我不提醒，他豈不是甚麼都不做？」這句疑問背後隱藏着父母深層的恐懼 —— 害怕孩子變得懶散、擔心他們走彎路，因此選擇以不斷的叮嚀來確保一切「在掌握之中」。然而，心理學研究一再提醒我們，孩子不只需要被管理，更需要被尊重與信任。當家長過度介入，孩子往往會失去參與感，甚至產生強烈的心理反抗。

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孩子內在的3大心理需要

要建立孩子的自發性，我們必須認識「自我決定理論」（Self-Determination Theory）。該理論指出，人類擁有三項基本的心理需要：自主性、勝任感與關係感。自主性是指孩子感到自己擁有選擇權，而非被迫執行命令；勝任感是覺得自己有能力處理事務，而非不斷被質疑；關係感則是感到被無條件接納，而非一開口就遭受批評。當這三項需要得到滿足，孩子的內在動機與心理健康才會趨於穩定。研究顯示，支援自主的教養方式能讓孩子在學業與自我調節上有更佳表現；相反，若家長頻繁使用威脅或情緒勒索，只會挫孩子的自尊，增加其抑鬱與焦慮的風險。因此，問題的核心不在於「講或不講」，而在於我們溝通的態度與方式。

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點到即止的提醒與討厭的叮嚀

家長要理解「有質素的提醒」與「令人討厭的叮嚀」之別。首先是頻率，優質的提醒講求點到即止，而叮嚀則是同一句話重複數遍，導致孩子最終只記住壓力，而非訊息內容。其次是用字，提醒傾向使用支援式語言，例如「你準備好了嗎？需要幫忙嗎？」；叮嚀則常帶有標籤，如「你總是忘記」，這會直接打擊孩子的勝任感。再者是情緒的傳遞，提醒背後蘊含着「我相信你能做到」的信任，語氣平和；叮嚀則往往夾雜着焦躁與失望，讓孩子接收到的是負面情緒。最後是時機的掌握，提醒通常出現在孩子真正需要協助時，叮嚀卻往往「早了兩步」，在活動未開始前便預先催促，剝奪了孩子嘗試與犯錯的空間。

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把命令化為選擇與示範

轉變可以從微小的對話開始。與其命令「快去做功課」，不如嘗試詢問：「你打算幾點開始？需要我為你找個安靜的位置嗎？」前者傳遞的是監督，後者則是支援，強調孩子需對自己負責。我們並非規則的制定者，而是孩子成長道路上的後盾。許多家長擔心尊重自主會演變成放任，但「自主支援」並非沒有底線。我們可以在清楚的原則下，例如平日需在特定時間完成基本責任，給予孩子參與討論的機會。研究指出，當青少年在規則訂立中擁有發言權，他們更容易接受規範，減少反抗心理。雖然這意味着父母需放下「一手包辦」的安全感，卻是讓孩子在心理上真正長大的關鍵一步。

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助孩子提高自律度的3個小貼士

訂規則前，不妨先問孩子意見，讓他參與討論； 每次準備提醒時，先在心裏檢查：這句說話有沒有包含尊重、選擇和具體支援？ 每天刻意留意一次孩子的自發行動，並用一句簡單的欣賞 —— 「我見到你自己記得做，幾欣賞你」，去鞏固他的內在動機。

臨牀心理學博士鄭穎珩Profile

．婚姻及家庭治療師

．亞洲家庭治療學院院士

．美國婚姻及家庭治療學會會員

臨牀心理學博士鄭穎珩

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