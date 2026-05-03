由「操卷」到「穩心態」調節孩子考試心理準備3大關鍵｜兒童心理

每逢4、5月，家長最常掛在口邊的是「仲唔快啲操卷？一陣仲要去補習！」，但在家庭臨床心理學角度，單靠加強操練，只是考試準備的一半，甚至可能放大壓力，削弱孩子的自信。真正影響發揮的，是孩子進入考場前的「心理狀態」 —— 能不能穩定情緒、相信自己、按平日所學去作答。家長若想孩子在5、6月大考發揮得好，4月開始就要在情緒、想法和生活節奏三方面，同步為孩子做「心理預備功夫」。

考試心理準備重點穩定心態

在大考前，家長若只想到操卷和補習，往往會忽略了孩子真正需要的，是心理上的支持與調適。考試心理準備的核心，是「穩定心態、提升自我效能感」 —— 讓孩子感到「我可以」。建議家長從三個層面入手：情緒上，幫孩子辨識和接納緊張，而不是一句「驚乜嘢」就壓下去；認知上，提醒考試只是檢視學習的一部分，不等於全部價值；行為上，協助維持規律作息、適度休息，配合有計劃的練習，讓孩子看到自己的進步。家長的角色不只是「監工」，更是「陪跑教練」。

（AI生成圖片）

3個角度讀懂孩子的考前心情

很多孩子在考試前會出現坐立不安、發脾氣或說「我一定考唔好」等反應，其實這些都是壓力訊號。家長應該先從情緒層面「翻譯」孩子行為，例如：「你最近好似較容易發脾氣，係唔係有啲擔心考試？」讓孩子知道情緒被看見和接納。認知層面上，協助孩子由「如果考得差就完蛋」轉為「考試幫我知道哪些要再學」，建立成長型心態。至於行為層面，與其臨急加碼補習，不如一同整理溫習範圍、分拆成易處理的小步驟，讓孩子感覺「原來我做得到」，自我效能感自然上升。

（圖片來源：PhotoAC）

家長的情緒是孩子的「心理天氣」

研究與臨床經驗都顯示，家長若自己比孩子更焦慮，經常碎碎念或黑面，會大大增加孩子的考試壓力。我常跟家長說「你有幾慌亂，孩子就有幾不安」，故要理解支持與壓力的分水嶺，往往在於語氣與焦點 —— 支持，是看見努力和陪伴，例如「我見到你有用心準備，有咩需要我幫手？」；壓力，則是只看結果和比較，例如「今次唔考好就真係大鑊」或「你睇人哋幾認真」。當孩子感覺不論結果如何，爸媽都會站在自己的旁邊，內心的安全感會變成迎戰考試的強心針。

（圖片來源：PhotoAC）

給家長提前調節孩子考試心態的3個小貼士

提早一個月開始和孩子提及「考試心情」，重點分享感受多於說分數； 有關考試的傾談，家長應多問「你覺得點？」而少說「你應該⋯⋯」； 留意孩子的情緒感受，給予空間聆聽，讓孩子感覺「我被看見」。

（圖片來源：PhotoAC）

臨牀心理學博士鄭穎珩Profile

．婚姻及家庭治療師

．亞洲家庭治療學院院士

．美國婚姻及家庭治療學會會員

臨牀心理學博士鄭穎珩

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