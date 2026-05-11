考試季節小心「支持」變「壓力」3個家長於考試期時自我提醒的小貼士｜兒童心理

臨近大考，很多家長都有同一個矛盾：「唔提醒又唔安心，講多兩句又變鬧交。」不少家庭在考試季衝突特別多，甚至談到功課、分數就火藥味十足。親子關係越緊張的家庭，往往有幾個共通點 —— 就是家長只看分數、忽略情緒、自身焦慮未被察覺、說話習慣批評和比較。結果，孩子把考試視為「親子關係風眼」，越來越抗拒。 要真正做到「有要求但不變壓力」，關鍵在於家長如何管理自己的情緒和怎樣說出口。

（圖片來源：PhotoAC）

表達不當支持變壓力

在家庭臨床心理學角度，「支持」與「壓力」的分界，不在於有沒有提要求，而在於孩子感受到的是「被理解」還是「被要求」。支持性的語言通常溫和、聚焦過程，例如：「我見到你呢排都有堅持溫習，好值得欣賞。」、「考試就係比你展示平日努力，不需要完美。」相反，充滿壓力的語句常常指向結果和比較：「今次一定要考好唔可以失手。」、「你睇人哋幾用功。」這類說話很容易令孩子覺得「我不夠好」，自信心被慢慢磨蝕。

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當家長先情緒爆煲……

很多時候，考試前最緊張的其實是家長本身。家長的焦慮未被覺察，很容易在不自知之下，以急躁語氣、黑臉或冷嘲熱諷的方式，不知不覺間將壓力「倒」在孩子身上。我建議家長先學會照顧自己的情緒，例如在督促前，先深呼吸幾下、與伴侶或朋友傾訴壓力，最簡單方法是可以給自己一個空間，冷靜下來飲杯暖水，對自己說：「我緊張係正常，但唔需要加落小朋友度。」當大人能用較平穩的狀態與孩子談溫習，很多衝突其實可以預防。孩子感受到的是「有人同行」，而不是「有人監視」。

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「陪伴」取代「監督」氣氛就不一樣

考試季親子關係較和諧的家庭均有一個共通點，就是家長願意用「陪伴」取代單向「監督」。 例如，不是只在旁邊盯着說「快啲讀啦！」，而是一起坐下來規劃時間表，清楚寫出每天要做的分量，讓孩子知道自己有參與、有選擇。中間可以安排共同散步、做少許運動或小休聊天，讓孩子感覺「We are in this together」，考試不是他一個人孤軍作戰。 當孩子完成計劃時，家長不妨給予具體肯定：「你今日按自己訂嘅時間表做完，好有責任感。」而不是只說一句「仲可以啦」。這種結合「清晰要求」與「穩定支持」的模式，既保持學習上的邊界，又讓孩子在壓力中仍有安全感，長遠更願意主動面對學習挑戰。

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家長面對孩子考試時要自我提醒的3個小貼士

和孩子說話前先問自己：「我想表達關心，還是只想發洩？」 見到孩子緊張和不安的時候要說「無論結果點，我都以你努力為榮」。 讓孩子感受到你在同行，如說「我和你一起想辦法」取代「你點解又……」

（AI生成圖片）

臨牀心理學博士鄭穎珩Profile

．婚姻及家庭治療師

．亞洲家庭治療學院院士

．美國婚姻及家庭治療學會會員

臨牀心理學博士鄭穎珩

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