是父母還是上司？學業成績都要做績效表？跟孩子討論學業成績要有這3個竅門｜兒童心理

每逢學年結束，家長翻看成績表時，總難免對孩子的表現有所失落或期望。有些家長會不自覺流露失望，有些則急於鼓勵，甚至過度讚美，希望孩子「下次更好」。在臨床工作中，我常見到一種矛盾現象：父母出於愛而提高期望，卻同時為孩子帶來無形壓力。究竟這種期望，對孩子的成長是助力還是阻力？關鍵不在於「有沒有期望」，而在於期望背後的心理動機，以及孩子如何感受到這份愛。

我們是否高估了孩子？

不少家長心中都有一句話：「我嘅仔女其實唔差。」這份信念本身沒有問題，但當它變成一種過度理想化，就值得留意。從心理學角度看，這往往涉及「投射」 —— 父母把自己未完成的願望，或對成功的想像，放到孩子身上。

（AI生成圖片）

在香港這個成績導向的環境中，排名、獎項、課外成就，很容易成為比較的指標。有些家長會花大量時間搜尋教材、分析考題，甚至預設孩子應該達到某個位置。表面上是為孩子鋪路，實際上亦可能是在尋找一種自我肯定：「我教得好，所以孩子應該成功。」我常提醒家長：孩子不需要完美的父母，而是需要一個能真誠回應他狀態的人。當我們過度理想化孩子時，反而容易忽略他真實的能力與節奏。

家長翻看成績表時，總難免對孩子的表現有所失落或期望。（AI生成圖片）

當期望變成壓力

孩子其實很敏感，他們能感受到父母的語氣、表情，甚至沉默中的失望。當期望過高，孩子內心會出現拉扯：一方面希望令父母開心，另一方面又害怕自己做不到。「無條件正面關懷」意思是孩子需要感受到：即使表現不理想，依然被接納與愛。如果孩子慢慢理解到「只有表現好才被肯定」，他們就會把價值建立在成績上。我見過兩種常見反應：一種是過度努力、追求完美的孩子，他們不敢失敗，也不敢表達負面情緒；另一種則是逐漸放棄，因為「反正都達不到期望」。

無論是哪一種，長遠都會影響自尊感和抗逆力。當失敗變成一種威脅，而不是學習的一部分，孩子自然會對挑戰卻步。

孩子其實很敏感，他們能感受到父母的語氣、表情，甚至沉默中的失望。（AI生成圖片）

在愛與現實之間取得平衡

如果我們希望孩子健康成長，第一步是覺察自己的期望來源。孩子不是我們的延伸，而是一個有自己節奏和特質的人。在日常相處中，我會鼓勵家長把焦點由「結果」轉向「過程」。例如，與其問「點解今次考得唔好」，不如留意孩子在準備過程中的努力和困難。同時，也要觀察孩子的情緒反應 —— 他是失望、焦慮，還是其實已經很努力但感到無力？

真正能支持孩子的，不是完美的表現，而是一種穩定的關係 —— 讓他知道，不論結果如何，家，都是安全的。（AI生成圖片）

適當讓孩子看到我們的不完美也很重要。當父母願意分享自己的挫折經驗，孩子會明白：原來犯錯並不可怕，成長本來就包含不確定與調整。真正能支持孩子的，不是完美的表現，而是一種穩定的關係 —— 讓他知道，不論結果如何，家，都是安全的。

給家長和孩子討論學業成績的3個小貼士

先回應情緒，再討論成績，讓孩子感到被理解； 多肯定努力與過程，少用比較或標準化批評； 定期自我反思：「這個期望，是為孩子，還是為自己？」

臨牀心理學博士鄭穎珩Profile

．婚姻及家庭治療師

．亞洲家庭治療學院院士

．美國婚姻及家庭治療學會會員

臨牀心理學博士鄭穎珩

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