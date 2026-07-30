暑假活動安排規劃謹守3原則：放空留白、參與選擇、探索了解｜高主教書院前校長楊世德專欄

暑假不是「第二學期」，而是孩子調整節奏、重新認識自己的契機。父母規劃時，與其把日程填滿，不如把握三個核心：留白消化、尊重選擇、鼓勵探索，讓假期真正成為成長的養分，而非壓力的延續。

暑假活動規劃原則1：日程留白 給消化與反思的空間

活動安排切忌排到密密麻麻。請先把體藝課程、展覽或親子體驗等重點項目標進日曆，然後刻意「留白」幾個緩衝時段 —— 讓孩子能整理所學、寫寫日記或單純發呆休息。過度密集只會消磨期待感，孩子失去掌控力，內化效果也大打折扣。留白放空，才是學習沉澱的關鍵。

暑假活動規劃原則1：日程留白 給消化與反思的空間（AI生成示意圖） ​

暑假活動規劃原則2：子女為本 把選擇權交還孩子

規劃起點應是「孩子想要甚麼」，而非「別人家學了甚麼」或「我覺得你該補甚麼」。父母可蒐集體育、藝術、科學、社區服務等多元選項，每周讓孩子從中擇一，連上課形式都參與討論。當孩子有決策權，內在動機自然被點燃，孩子會從「被安排」轉為「我選擇」，投入深度截然不同。

（AI生成示意圖）

暑假活動規劃原則3：放鬆與自我探索

暑假的價值不該只用成績或證書衡量。鼓勵孩子嘗試新興趣 —— 手作、塗鴉、戶外觀察、社區 / 文化區漫步，更要容許獨處與自由玩樂。在沒有「目的」的時間裏，孩子才有機會聽見自己的聲音，摸索「我是誰」、「我喜歡甚麼」。放鬆不是浪費，而是認識自己的必經之路。

（AI生成示意圖）

具體執行要訣：傾聽、多元、彈性作息

報名前，請先聽孩子喜歡或猶豫的原因 —— 怕累、怕陌生，還是擔心跟不上？用同理代替否定，再給清楚但不強逼的建議。活動內容盡量多元：體育練體能與自信，藝術提升表達與美感，科學滿足好奇，義工培養同理心。作息上維持起床、用餐、睡覺的基本規律，但容許彈性；上午安排體能或專注學習，下午則以靜態閱讀或休息交替，動靜分明，孩子更有安全感及掌控感。

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暑期作業與親子互動：固定時段、正向關懷

作業建議每天設定一小段固定時間完成，完成即停，強調「做夠就好」，避免零散地塞滿整天。剩餘時間全數歸還孩子自行運用。親子互動上，請多問「你覺得怎麼樣」，少問「學到甚麼」；多給具體讚賞，少挑剔結果。遇困難時，一起商量解法，而非直接代勞。把暑假視為關係加溫的黃金期，讓孩子感受到支持及關心而非管控。

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結語：暑假是孩子與自己的約會

當父母以子女需要為中心，兼顧放鬆、學習與探索，暑假就不再是等待開學的空白檔，而會成為孩子更了解自己、也更願意與家人同行的珍貴旅程。這份從容，正是給孩子最好的禮物。

高主教書院前校長楊世德

曾任高主教書院校長，任內大幅提昇學校成績至Band 1A，對中小學升學策略素有研究；本身亦是前香港手球代表隊及羽毛球青年軍成員，現任多間學校校董並擔任香港島校長聯會榮譽會員部執委。

高主教書院前校長楊世德

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