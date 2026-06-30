中一叩門3個備戰策略：回答題目要先這樣做 穩步過關叩門成功｜高主教書院前校長楊世德專欄

中一叩門｜6月是莘莘學子的考試月。對同學來說，接下來的每一天都需要更有規劃：把握溫習進度、調整狀態，爭取在考場上發揮應有水平。然而，考試結束並不代表可以鬆懈 —— 不少學校會在此時招收插班生，面試便成為另一個決定去向的重要關卡。

中一叩門｜實用的3個準備策略

很多同學誤以為面試只看成績，或者靠背誦標準答案就能過關。其實不然。面試的本質，是讓考官認識你是一個怎樣的學生：你是否懂得尊重、有清晰目標、能自信表達自己的想法。尤其當面試涉及英文對答時，更直接測試你的溝通能力與臨場應變。以下，我將從「態度與儀容」、「回答結構」、「英文對答要訣」三個層面，為家長和同學整理實用的準備策略。

（AI生成圖片）

1. 態度與儀容：第一印象決定起點

面試由進場一刻已經開始。你的儀容、坐姿、眼神，統統在「說話」。進門要輕聲問候，入座後保持自然，不要不停轉動身體或玩弄文具。回答前先望向考官，保持眼神交流；語氣要平和，即使緊張也不宜急促或太細聲。這些看似細節的地方，會直接影響考官對你的整體印象。一個有禮、從容的學生，往往在開場已贏得一半分數。

（圖片來源：PhotoAC）

2. 回答要有結構：先結論，後補充

面試常見的提問包括：「你為甚麼想入讀本校？」「你的學習方法是怎樣的？」「遇到困難時

你會怎樣處理？」很多同學的通病是講了很久卻沒有重點，或者想到甚麼就說甚麼。

我建議採用簡單而有效的結構：先說結論，再說原因，最後補充一個例子。例如你想解釋入讀原因，可以先清晰表達「我想入讀貴校是因為……」，再說明「我喜歡……」，最後用自己的經歷支持：「例如，我曾參與……」。

這樣的回答方式，讓考官容易理解你的思路，也展現出你具備邏輯與條理。

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3. 英文對答：流暢比艱深字彙更重要

許多同學誤以為英文面試要用很深奧的詞彙才能拿高分，結果緊張之下句子不順，甚至文法出錯更多。實際上，考官更看重的是：你能否把意思說清楚，能否用簡單句式保持流暢。

以下幾點值得留意：

善用基礎句型： 如“I enjoy...”、“I'm good at...”、“I want to improve...”、“In my free time, I...”等，字彙量不多，但搭建清晰架構。

如“I enjoy...”、“I'm good at...”、“I want to improve...”、“In my free time, I...”等，字彙量不多，但搭建清晰架構。 控制語速與停頓： 練習時刻意放慢，句與句之間稍作停頓，讓考官聽得舒服，也為自己爭取思考空間。

練習時刻意放慢，句與句之間稍作停頓，讓考官聽得舒服，也為自己爭取思考空間。 善用過渡語救場： 卡住時可用“Let me think...”、“What I want to say is...” 等語句穩住節奏，避免陷入尷尬沉默。

卡住時可用“Let me think...”、“What I want to say is...” 等語句穩住節奏，避免陷入尷尬沉默。 發音清楚即可，不必追求完美：遇到不懂的單字，換用簡單說法表達相同意思，遠比硬撐更明智。

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結語：

面試是展現，不是考倒6月考試驗證的是你的學術成果；而面試，尤其是英文對答，反映的是你面對壓力時能否保持穩定，以及你具備怎樣的學習動機與溝通能力。考官想看到的，是一個願意溝通、懂得尊重、能用清晰語句表達自己的年輕人。

（圖片來源：PhotoAC）

願每位同學都能在考試中取得理想成績，也能在隨之而來的面試中，把技巧落到實處，把心態放穩。祝大家6月順利，考試與面試同樣迎來好結果。

高主教書院前校長楊世德

曾任高主教書院校長，任內大幅提昇學校成績至Band 1A，對中小學升學策略素有研究；本身亦是前香港手球代表隊及羽毛球青年軍成員，現任多間學校校董並擔任香港島校長聯會榮譽會員部執委。

高主教書院前校長楊世德

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