國情教育幼小做起 分階段推行：幼小薰陶 中學實踐｜高主教書院前校長楊世德專欄

近年走訪學界，不難發現「國情教育」已成為香港校園生活中重要及必須的一環。從每周莊嚴的升旗儀式，到各式各樣的中華文化周，甚至返內地考察調研，國情教育在香港的中學及小學階段已不僅是普及推展，更是逐步深化。然而，作為一名在教育界前線多年的校長，看着這些成果，我常在思考一個更深層的問題：在學生的愛國教育成長光譜中，我們是否起步得夠早？

品格價值觀「三歲定八十」

俗語云：「三歲定八十。」這並非無稽之談。教育心理學早已指出，幼兒階段是大腦發育最迅速、可塑性最強的時期。人的價值觀、品格，乃至對事物的情感及愛好，往往源於幼年時期的潛移默化。若我們認同孝順父母、尊重師長、幫助弱小、有正義感這些美德需要從小培養，那麼，認識自己的國家、建立對民族的歸屬感，同樣不應等到孩子長大後才開始。幼稚園階段的國情教育，並非要灌輸艱澀的政治理論，而是側重於「情感連結」。透過認識國旗、接觸傳統節日、聆聽歷史故事，讓幼兒在遊戲與生活中，自然地對「中國人」這個身分產生親切感及認同感。

網絡世代的資訊挑戰

我們必須正視一個現實：當孩子升上高小及初中，他們的價值觀已逐步成形。這個時期的青少年正處於探索自我的階段，對權威容易產生質疑。更關鍵的是，現今網絡資訊氾濫，青少年每天在虛擬世界接觸海量訊息，真假難分。

若他們在成長早期未建立穩固的價值觀根基，又缺乏足夠的資訊素養去分辨真偽，便極容易被外國媒體及網絡上偏激、片面甚至虛假的資訊誤導。一旦在價值觀上出現偏差，對國家產生誤解，屆時再想糾正，往往事倍功半。因此，「預防勝於治療」，在白紙般的幼年時期打好「底色」，至關重要。

分階段推行：幼小薰陶 中學實踐

基於上述觀察，我認為國情教育的推行應有層次之分。在幼稚園和小學階段，應將國情教育有機地融入學校課程內。例如透過繪本教學、音樂欣賞、話劇、傳統工藝製作、說好故事等軟性手法，讓孩子從小「知根心、懂國情」，在感性認識中積累基礎知識。

當這些孩子升上中學，具備了基本的認知與情感基礎後，教育的重點便應轉向「實踐及探索」。中學生不應只留在課室，而是要「走出去」。學校應組織學生回內地進行實地考察、參觀企業、參與義工服務、進一步了解中國發展大局。試想，當學生親身站在歷史古蹟前，或親眼見證國家的科技發展，那種由內而外的震撼與認同，是任何課本都無法替代的。

結語：為下一代建立穩固根基

教育是一項細水長流、深耕細作的工程。各位家長、各位同工，讓我們從幼開始，用適合孩子的方式，在他們純真的心田裏播下愛國愛家的種子。只有根基扎得深，我們的下一代才能在複雜多變的資訊洪流中，具備明辨是非的能力，成為有承擔、有視野、願意為國家奉獻的新一代。

高主教書院前校長楊世德

曾任高主教書院校長，任內大幅提昇學校成績至Band 1A，對中小學升學策略素有研究；本身亦是前香港手球代表隊及羽毛球青年軍成員，現任多間學校校董並擔任香港島校長聯會榮譽會員部執委。

