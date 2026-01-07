多元智能培育孩子的真正價值 提升這兩方面能力為職場成功的關鍵鑰匙 ︳高主教書院前校長楊世德專欄

在當前的教育環境下，追求高分往往被視為學生、家長與教師的首要目標。然而，若我們僅僅聚焦於學術成績，卻忽略了「多元智能」的培養，恐怕會限制孩子未來的無限可能。特別是在未來的職場競爭中，「語言能力」與「表達能力」往往比試卷上的分數更能決定一個人的職涯高度。

甚麼是「多元智能」？

哈佛大學心理學家霍華德‧加德納（Howard Gardner）提出的「多元智能理論」告訴我們：人類的智慧不該只由單一的智商（IQ）定義。每個人都擁有多種不同的潛能，包括語言、邏輯數學、音樂、人際交往及內省智能等。這意味着，教育的本質不應只是訓練考試機器，而是要全方位發掘並培養學生的獨特天賦。

語言與表達：職場成功的關鍵鑰匙

在眾多智能中，語言能力與表達能力扮演着舉足輕重的角色。這不僅關乎如何寫作或說話，更是思維邏輯與人際影響力的展現。

語言能力的價值： 優秀的語言能力能幫助學生精準地理解資訊並轉化為思想。在職場上，這意味着能與同事、客戶進行高效溝通。一位能清晰闡述觀點的員工，往往比沉默寡言者更容易獲得上司的賞識與同事的信任。

優秀的語言能力能幫助學生精準地理解資訊並轉化為思想。在職場上，這意味着能與同事、客戶進行高效溝通。一位能清晰闡述觀點的員工，往往比沉默寡言者更容易獲得上司的賞識與同事的信任。 表達能力的重要性：表達不僅是口才，更包含了寫作技巧、肢體語言及自信心的展現。無論是撰寫企劃案、求職面試，還是向客戶提案，能夠運用恰當的語言與非語言技巧來傳遞訊息，是通往成功的基石。

4個方法在生活中提升這些能力

培養這些能力並非一蹴可幾，我們可以透過以下四個策略，從日常生活中着手：

從興趣出發：鼓勵學生參與演講、辯論社團或寫作比賽。讓他們在舞台上或文字中找到樂趣，進而建立自信。 日常練習：家庭是最好的練習場。鼓勵孩子在餐桌上分享一天的見聞，或針對新聞時事發表看法，讓「開口說」成為一種習慣。 互動學習：創造與他人交流的機會。透過小組討論或觀點分享，學生能在互動中學會傾聽與回饋，這是溝通的雙向藝術。 廣泛閱讀：閱讀是輸入，表達是輸出。大量的閱讀不僅能擴充詞彙量，更能拓展知識視野，讓孩子的言談更有深度與內容。

結語：為未來打下堅實基礎

教育的終點不是一張成績單，而是讓孩子具備適應未來的能力。在多元智能的培育藍圖中，語言與表達能力是不可或缺的核心。具備良好溝通能力的學生，未來在多元化的職場中將更能展現自我價值，贏得機遇。讓我們不再只盯着分數，而是重視全人發展，為孩子打造一把開啟美好未來的金鑰匙。

高主教書院前校長楊世德

曾任高主教書院校長，任內大幅提昇學校成績至Band 1A，對中小學升學策略素有研究；本身亦是前香港手球代表隊及羽毛球青年軍成員，現任多間學校校董並擔任香港島校長聯會榮譽會員部執委。

