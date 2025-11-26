教師執業證書制：專業發展與時並進的契機 教師表現評核的實施︳高主教書院前校長楊世德專欄

香港教育界正就教師定期檢視教師資歷制度展開熱烈討論，這項改革觸及教育品質保證，也牽動教師專業發展的路徑。

現行制度下，教師在完成教育文憑培訓後獲得的資格幾乎是終身有效的，而政府正研究引入教師執業證書制度，要求教師每五年更新一次註冊。這項提議旨在確保教師隊伍的品質是否能夠與時並進，同時引發了關於教師專業地位、持續進修必要性，以及評估標準的廣泛思考。

從終身資格到定期續牌

目前，香港有16萬名註冊教師，其中約七萬人實際在教育界任教。這意味着近九萬名持證教師未處於教學第一線，這些教師常被稱為「雪藏牌」教師。政府提出引入執業證書制度和定期更新要求，正是為了回應這一現狀。相關官員曾表示，面對社會高速發展，大家對教師專業的期望相應提高，期望教師能夠維持一定水準，這是不同持份者的共識及要求。

（圖片來源：PhotoAC）

專業自主與品質保證的平衡

教育界對於額外考核的必要性存在不同看法。有意見指出，教育局對前線教師已有相當嚴格的培訓要求。在職教師每三年需完成150小時的持續專業發展，新入職教師則在首三年內完成30小時的核心培訓及不少於60小時的選修培訓。部分教育工作者認為，既然現職教師已有進修要求，平時也實踐教學工作，而局方亦有定期的刑事記錄查核，「另設考核或培訓的必要性值得進一步商榷」。

（圖片來源：PhotoAC）

教師表現評核的實施

關於教師表現評核，目前學校聘用教師已有嚴格把關，需確保教師具備註冊資格，並申報相關記錄。校長在教師專業成長中扮演關鍵角色，但如何將校本績效評估與續牌要求有機結合，仍需深入探討。

當代教師除了傳道授業，還需要跟上社會發展的新要求。最明顯的例子是《基本法及香港國安法》測試已成為新聘教師的必備條件。從2023 / 24學年起，所有公營學校、直接資助計劃學校和參加幼稚園教育計劃的幼稚園的新聘教師，都必須通過相關測試並取得及格成績，方可獲考慮聘用。

（圖片來源：PhotoAC）

從懲戒到發展的思維轉變

值得關注的是，五年續牌制度的設計理念並非提高門檻，而是給予教師專業成長的空間。有教育界人士舉例說明：「如有教師任教一年後，相隔超過10年未再任教，但突然重返校園教學，是否會與教育發展脫節及需要再進修，這是值得關注的。」

教育當局在設計新制度時，似乎傾向採取差異化策略。相關資料顯示，絕大多數在職老師已符合要求，新制度對他們的影響相對輕微。改革的主要關注點可能是那些長期未執教的「雪藏牌」教師，對於這部分教師，教育界建議政府在制訂具體規範前，必須全面諮詢業界並周詳考慮。新安排需要平衡學校吸納優秀人才的需求，同時避免讓許多優秀教師因執業要求而未能服務教育界。

（圖片來源：PhotoAC）

教育之道，在明明德，在新民，在止於至善。教師續牌制度的討論，反映出香港社會對教育品質的更高期待。這場討論不僅關乎規章制度的調整，更關乎香港教育未來的發展方向。正如教師傳授給學生的不只是知識更是學習能力一樣，對教師的要求也不應止於資格認證，而應體現在持續成長的專業精神中。在專業自主與品質保證之間尋求平衡，或許這才是這次變革的真正意義所在。

（圖片來源：PhotoAC）

高主教書院前校長楊世德

曾任高主教書院校長，任內大幅提昇學校成績至Band 1A，對中小學升學策略素有研究；本身亦是前香港手球代表隊及羽毛球青年軍成員，現任多間學校校董並擔任香港島校長聯會榮譽會員部執委。

高主教書院前校長楊世德

相關文章︳4種暑期活動多元發展 讓學生暑期走出傳統課堂拓展生命經驗︳高主教書院前校長楊世德專欄

相關文章︳2大重點培養學生自我管理能力 開學小細節反映自理能力大問題？︳高主教書院前校長楊世德專欄

相關文章︳內地學生插班潮香港中小學迎挑戰尋機遇 5個建議融和兩地學生︳高主教書院前校長楊世德專欄

相關文章︳人工智能助力教育革新：打造智慧校園新時代︳高主教書院前校長楊世德專欄

相關文章︳測驗季節的親子溝通：一句話的溫度與力量 這幾句話孩子最愛聽︳高主教書院前校長楊世德專欄