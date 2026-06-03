體育提升孩子這方面的能力 運動真正意義不應被限制在爭勝奪獎的框架之內｜高主教書院前校長楊世德專欄

近年隨着學校體育科納入呈分試計分項目，家長對子女參與運動的投入明顯提高；周末的室內運動場、泳池與草地球場常見滿滿的學習者，旁邊同時出現計時器、備忘紙與不斷調整訓練計劃的教練團隊。與此同時，因應社會環境變化，更多年輕人投入各類教練培訓，令體育訓練市場在短時間內迅速擴展。表面看來，這是孩子有更多機會接觸運動的好消息。但市場繁榮背後，我們仍必須追問：體育訓練的目標究竟是甚麼？

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練就的是可靠的內在資產

站在教育者角度，體育並不是單純為了把孩子鍛煉成「能贏的人」。它更像一門全人培育的課，透過跑、跳、投、練與對抗，孩子能夠強身健體，也能磨練意志，包括堅毅力、抗逆能力、解難技巧、團隊合作與自律精神。這些品格往往難以用分數或獎牌完整呈現，卻是他們日後面對人生挑戰時最可靠的內在資產。然而，當家長與教練把「爭勝」當作唯一指南，體育本義便容易被扭曲。有些孩子為了確保成績過關而過度操練，甚至在受傷後仍硬撐，只因害怕影響呈分試表現；也有教練為了維持成績與名氣，只聚焦精英訓練，忽略一般學員的成長節奏。長此下去，體育原本帶來的快樂與自由，可能逐漸變成另一種壓力。

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掌握真義才能獲益

作為曾經從事體育工作的校長，我深信運動培訓絕對值得支持，因為運動場上「跌倒再站起來」的過程，正是不可替代的人生課堂。但同時我更希望我們把重點放回整體素質，除了令孩子強身健體外，更能讓他們學會面對失敗、堅持目標、尊重對手與遵守規則。只有當體育成為培養學生體質與品格的途徑，孩子才能真正從中獲益。

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願家長與教練共同守護體育的本源 —— 讓汗水與笑聲陪伴孩子，成為更堅強、更完整的人。不要只為分數與獎盃；更要為那份能夠伴隨一生的韌性與品格。

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高主教書院前校長楊世德

曾任高主教書院校長，任內大幅提昇學校成績至Band 1A，對中小學升學策略素有研究；本身亦是前香港手球代表隊及羽毛球青年軍成員，現任多間學校校董並擔任香港島校長聯會榮譽會員部執委。

高主教書院前校長楊世德

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