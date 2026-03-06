Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

匹克球4大好處：兼備教育意義構建親子共融｜高主教書院前校長楊世德專欄

親子
更新時間：15:58 2026-03-06 HKT
發佈時間：15:58 2026-03-06 HKT

匹克球（Pickleball）結合羽毛球、乒乓球及網球的特色，規則簡單且趣味性強，近年在全球迅速普及。這項運動適合不同年齡層，尤其方便家庭共同參與。隨着健康生活意識的提升，大灣區的匹克球發展日益蓬勃，多個社區及學校設立專用場地，並舉辦親子比賽和社區活動，成為廣受歡迎的休閒運動。

大灣區具地理與文化優勢，居民對新興運動接受程度高，政府及社會團體亦提供資源支持，推動匹克球普及。未來，參與人數有望持續增長，豐富地區體育文化。

匹克球好處1：匹克球具多重教育功能

本人前身為校長，並從事體育教育工作，退休後積極推廣匹克球，成立了中國香港專業匹克球總會，旨在將匹克球引入學校。近期與粵港澳大學體育學者合作，設計適合大灣區學生的匹克球體育課程，其多重教育功能包括：

  • 促進體能發展：增強學生的耐力、靈活性及心肺功能，奠定健康基礎。
  • 培養合作與策略思維：這項運動講求團隊配合與戰術，提升學生的溝通協作及應對挑戰能力。
  • 建立自信心：匹克球門檻低，學生易於獲得成就感，增強自我認同。
  • 兼顧共融性：教師可依據學生能力調整活動內容，讓每位學生參與並享受運動。
（圖片來源：Pexels@Mason Tuttle）
（圖片來源：Pexels@Mason Tuttle）

匹克球好處2：促進親子關係的理想活動

匹克球節奏明快、趣味盎然，堪稱理想的親子活動。家長與子女共同參與，不僅能強身健體，還能在輕鬆氛圍中增進互動，強化默契。過程中，家長可引導子女學習遵守規則和尊重對手，體現運動精神。這項運動強調同樂而非純競技，無論是家庭內部雖然或親子協作，皆可創造愉快回憶，加強家庭凝聚力。

（圖片來源：Pexels@HONG SON）
（圖片來源：Pexels@HONG SON）

匹克球好處3：教師減壓的健康之選

教學工作繁重，教師身心健康值得關注。匹克球運動量適中且氣氛輕鬆，為教師提供放鬆身心、緩解壓力的機會。學校若定期組織相關活動，不僅能幫助教師放鬆，還能促進團隊交流，營造良好校園氛圍。
教師透過運動保持身心平衡，間接提升教學質素，為學生樹立健康生活的榜樣。

（圖片來源：Pexels@Lindsey Flynn）
（圖片來源：Pexels@Lindsey Flynn）

匹克球好處4：專業匹克球推廣組織簡介

我們成立的中國香港專業匹克球總會ppahk.com.hk匯聚了大學教授、教育學者及前教育局顧問等專業人士，結合教育與運動推廣經驗，致力於本地普及匹克球。本會獲醫療團體支持，從健康科學的角度推廣運動益處，並與「陳葒校長免費補習天地」等機構合作，為學生提供運動與學習並重的發展機會，實踐全人教育理念。

（圖片來源：Pexels@Mason Tuttle）
（圖片來源：Pexels@Mason Tuttle）

匹克球不僅是一項運動，更是一個融合教育、家庭與教師支援的多功能平台。透過此活動，學生能全面成長，改善體質與運動習慣，讓親子關係更為緊密，教師也能獲得身心紓緩。期待匹克球在社區持續扎根，惠及更多學校與家庭。

高主教書院前校長楊世德
曾任高主教書院校長，任內大幅提昇學校成績至Band 1A，對中小學升學策略素有研究；本身亦是前香港手球代表隊及羽毛球青年軍成員，現任多間學校校董並擔任香港島校長聯會榮譽會員部執委。

高主教書院前校長楊世德
高主教書院前校長楊世德

相關文章︳測驗季節的親子溝通：一句話的溫度與力量 這幾句話孩子最愛聽︳高主教書院前校長楊世德專欄

相關文章︳教師執業證書制：專業發展與時並進的契機 教師表現評核的實施︳高主教書院前校長楊世德專欄

相關文章︳守護心靈之光：正視香港學界自殺問題的6個成因與出路 ︳高主教書院前校長楊世德專欄相關文章︳多元智能培育孩子的真正價值 提升這兩方面能力為職場成功的關鍵鑰匙 ︳高主教書院前校長楊世德專欄

相關文章︳國情教育幼小做起 分階段推行：幼小薰陶 中學實踐｜高主教書院前校長楊世德專欄

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
茶樓飲茶收完「茶位費」再收「滾水費」？ 食客結帳不解 引網民熱議因為咁樣計...
茶樓飲茶收完「茶位費」再收「滾水費」？ 食客結帳不解 引網民猜測「咁樣計」...
飲食
23小時前
東張西望｜港女嫁內地男泣訴遭騙婚 夫攞身份證後拒養妻活兒爆大鑊：個仔唔係我嘅
東張西望｜港女嫁內地男泣訴遭騙婚 夫攞身份證後拒養妻活兒爆大鑊：個仔唔係我嘅
影視圈
18小時前
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 將軍澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
2026-03-05 11:32 HKT
「最前衛港姐冠軍」退圈35年罕現身  66歲竟滲少女味雍容華貴  同場前TVB主播被比下去？
「最前衛港姐冠軍」退圈35年罕現身  66歲竟滲少女味雍容華貴  同場前TVB主播被比下去？
影視圈
7小時前
將軍澳醫院85歲腸癌女病人疑造口手術出錯 三周後始揭發 同日死亡
01:22
將軍澳醫院85歲腸癌女病人疑造口手術出錯 三周後始揭發 同日死亡
社會
6小時前
尖沙咀隱世「靚位」$0任坐！免費WiFi+舒服枱櫈 帶電腦工作/溫書都得 網民：仲有乾淨廁所
尖沙咀隱世「靚位」$0任坐！免費WiFi+舒服枱櫈 帶電腦工作/溫書都得 網民：仲有乾淨廁所
好去處
2026-03-05 12:02 HKT
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
生活百科
2026-03-05 14:59 HKT
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
2026-03-05 11:15 HKT
阿伯連鎖快餐店$7買奶茶自備包點捱轟 遭拍照公審惹議 結局神反轉｜Juicy叮
阿伯連鎖快餐店$7買奶茶自備包點捱轟 遭拍照公審惹議 結局神反轉｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-05 13:49 HKT
同居一年見真章 港女力數男友零家務貢獻 食宵夜後竟然咁樣撻落床 網民嘲極品：懶到出汁｜Juicy叮
同居一年見真章 港女力數男友零家務貢獻 食宵夜後竟然咁樣撻落床 網民嘲極品：懶到出汁｜Juicy叮
時事熱話
2小時前