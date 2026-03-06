匹克球4大好處：兼備教育意義構建親子共融｜高主教書院前校長楊世德專欄

匹克球（Pickleball）結合羽毛球、乒乓球及網球的特色，規則簡單且趣味性強，近年在全球迅速普及。這項運動適合不同年齡層，尤其方便家庭共同參與。隨着健康生活意識的提升，大灣區的匹克球發展日益蓬勃，多個社區及學校設立專用場地，並舉辦親子比賽和社區活動，成為廣受歡迎的休閒運動。

大灣區具地理與文化優勢，居民對新興運動接受程度高，政府及社會團體亦提供資源支持，推動匹克球普及。未來，參與人數有望持續增長，豐富地區體育文化。

匹克球好處1：匹克球具多重教育功能

本人前身為校長，並從事體育教育工作，退休後積極推廣匹克球，成立了中國香港專業匹克球總會，旨在將匹克球引入學校。近期與粵港澳大學體育學者合作，設計適合大灣區學生的匹克球體育課程，其多重教育功能包括：

促進體能發展：增強學生的耐力、靈活性及心肺功能，奠定健康基礎。

培養合作與策略思維：這項運動講求團隊配合與戰術，提升學生的溝通協作及應對挑戰能力。

建立自信心：匹克球門檻低，學生易於獲得成就感，增強自我認同。

兼顧共融性：教師可依據學生能力調整活動內容，讓每位學生參與並享受運動。

匹克球好處2：促進親子關係的理想活動

匹克球節奏明快、趣味盎然，堪稱理想的親子活動。家長與子女共同參與，不僅能強身健體，還能在輕鬆氛圍中增進互動，強化默契。過程中，家長可引導子女學習遵守規則和尊重對手，體現運動精神。這項運動強調同樂而非純競技，無論是家庭內部雖然或親子協作，皆可創造愉快回憶，加強家庭凝聚力。

匹克球好處3：教師減壓的健康之選

教學工作繁重，教師身心健康值得關注。匹克球運動量適中且氣氛輕鬆，為教師提供放鬆身心、緩解壓力的機會。學校若定期組織相關活動，不僅能幫助教師放鬆，還能促進團隊交流，營造良好校園氛圍。

教師透過運動保持身心平衡，間接提升教學質素，為學生樹立健康生活的榜樣。

匹克球好處4：專業匹克球推廣組織簡介

我們成立的中國香港專業匹克球總會ppahk.com.hk匯聚了大學教授、教育學者及前教育局顧問等專業人士，結合教育與運動推廣經驗，致力於本地普及匹克球。本會獲醫療團體支持，從健康科學的角度推廣運動益處，並與「陳葒校長免費補習天地」等機構合作，為學生提供運動與學習並重的發展機會，實踐全人教育理念。

匹克球不僅是一項運動，更是一個融合教育、家庭與教師支援的多功能平台。透過此活動，學生能全面成長，改善體質與運動習慣，讓親子關係更為緊密，教師也能獲得身心紓緩。期待匹克球在社區持續扎根，惠及更多學校與家庭。

高主教書院前校長楊世德

曾任高主教書院校長，任內大幅提昇學校成績至Band 1A，對中小學升學策略素有研究；本身亦是前香港手球代表隊及羽毛球青年軍成員，現任多間學校校董並擔任香港島校長聯會榮譽會員部執委。

