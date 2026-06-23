運動＝支持成長 給家長的平衡教育的5個建議 打破舊觀念｜高主教書院前校長楊世德專欄

家長常面對一個兩難疑問：孩子功課越來越多，還要讓他們運動嗎？運動會否分散注意力、拖慢學習進度？事實上，學業與運動從來不是一場零和博弈。對孩子而言，運動是成長的必需品；適量的身體活動，更能反過來提升學習效率與心理韌性。當家長將「運動＝耽誤時間」的舊觀念，調整為「運動＝支持成長」的新思維，教育的平衡點便會躍然眼前。

調整思維 給家長的平衡教育的5個建議

首先，真正的學習從不局限於試卷分數。它涵蓋了知識累積、思維建構、價值觀塑造以及解難能力，而這些核心素質往往無法單靠課堂灌輸。孩子在運動場上，需要理解規則、經歷反覆練習並學會堅持；他們在此學習如何面對輸贏、管理情緒、與同伴協作，並在挫折中重新站起來。當孩子在運動中築起這些心理基石，重回書桌時，學習的底氣自然更為扎實。

（圖片來源：PhotoAC）

其次，運動與學業存在着深刻的互補關係。現代腦科學研究指出，適量運動能促進血液循環，刺激大腦分泌多巴胺，從而提升專注力與思考清晰度。對不少孩子而言，運動能讓大腦開機，回到「高效學習」的狀態 —— 讓他們坐得更穩、心更定、記憶更牢固。相反，若長期將孩子禁錮在書桌前，身體疲勞與精神壓力連帶引發睡眠質素下降，焦躁感隨之上升，溫習只會事倍功半。保持適度活動量，才是讓學習節奏走得更穩、更持久的秘訣。

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第三，運動是不可或缺的情緒減壓閥。面對測驗、呈分試與校內考核，孩子的焦慮感若缺乏健康的釋放途徑，便會在日常生活中悄悄堆積。此時，無論是游泳、跳繩、球類運動，還是簡單的家庭遠足與單車同樂，都能協助孩子將緊繃的神經放鬆下來。在安全、可預期的節奏中運動，能讓孩子建立更樂觀的抗壓心態。

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此外，運動能築起身體的免疫防線。體能佳的孩子較少受疾病困擾，缺課率降低，學習節奏自然不易被打斷，進度也更容易維持。家長若能將運動視為一種「預防與支持」的教養投資，就能更有效地維持孩子學習的穩定度。

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在實際操作上，家長毋須逼孩子二選一，而是陪同他們尋找平衡的支點。

周間策略 ：嘗試在放學後安排30至60分鐘的輕中度活動，讓孩子身心先進行「充電」，隨後才溫習；每周固定安排至少一次系統性運動，如球類或游泳。

：嘗試在放學後安排30至60分鐘的輕中度活動，讓孩子身心先進行「充電」，隨後才溫習；每周固定安排至少一次系統性運動，如球類或游泳。 周末延伸：假日則可注入親子同行元素，如家庭郊遊、散步步道，更可從中成為跨學科學習的延伸 —— 在路途中帶領孩子觀察氣候、植物與地形，讓「動」變得更有教育意義。

最後，最好的教育是身教，而非說教。孩子需要的是榜樣，而不僅是規則。當父母願意放下手機、換上運動鞋，無論是在場邊陪伴還是與孩子並肩練習，親子之間的隱形連結便會悄然建立。

學習提升內涵，運動強健身心。兩者兼備，孩子在未來的漫長人生路裏，才更可能走得遠、走得穩、走得開懷。

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高主教書院前校長楊世德

曾任高主教書院校長，任內大幅提昇學校成績至Band 1A，對中小學升學策略素有研究；本身亦是前香港手球代表隊及羽毛球青年軍成員，現任多間學校校董並擔任香港島校長聯會榮譽會員部執委。

高主教書院前校長楊世德

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