立德樹人三向導： 立根中華、聯通世界、擁抱未來｜高主教書院前校長楊世德專欄

學校教育不止傳授知識，更須把價值信念、品格修養與時代責任，織入學生成長的每一步。要讓學生真正做到「立心、立行、立志」，筆者認為可循以下三個向導，結合香港社會的獨特背景與未來發展，讓價值教育更貼地、更可落實。不然就會產出高分低情商或能力高價值觀欠奉的下一代。

（一）立根中華 —— 在文化認同中安頓心靈

價值教育首先要回應一個核心提問：我是誰？我從哪裏來？

香港既是國際都會，亦是嶺南文化重鎮。圍村家訓、祠堂祭祖、中秋舞火龍、端午龍舟競渡，這些活着的傳統正是中華文化在香港的在地印記。讓學生從身邊的節慶習俗、家族故事出發，理解家國情懷的重量，體會尊師重道、誠信仁愛、勤勉自律、孝親團結，從來不是口號，而是日常可踐行的生

命態度。同時，透過「一國兩制」下的憲制教育，幫助學生建立「香港是國家不可分離的部分」這份身份認同。當他們願意主動承擔、懂得尊重、懷抱同理，價值就會在心底生根，心靈也就有了安頓的方向。

（AI生成示意圖）

（二）聯通世界 —— 在文明互鑑中站穩腳步

香港「背靠祖國、聯通世界」的定位，正是價值教育最生動的教材。

「聯通世界」聚焦培養國際視野與對話能力 —— 既能尊重差異，也懂得堅守原則。香港學生身處中西文化交匯之地，日常已在體驗多元。我們可進一步善用這優勢：

通過跨文化專題探究、姊妹學校交流、模擬國際會議等，引導學生用證據和邏輯參與討論，用共情理解他人，既不盲從，也不失立場。在這個資訊開放的社會，更要培養媒體素養，讓學生在紛紜意見中學會分辨、敢於表達自身文化，建立「和而不同」的處世態度。聯通世界，不是迷失自己，而是帶着中華之根，更自信地走向世界。

（AI生成示意圖）

（三）擁抱未來 —— 在時代使命中裝備自己

面向未來，價值教育必須回答：我要成為甚麼樣的人？為何而努力？

香港正積極融入大灣區發展，推動國際創科中心建設，同時面對人口老化、可持續發展等挑。「擁抱未來」就是把理想信念與時代使命結合 —— 讓學生明白，未來不止是科技的競逐，更包含社會責任與知行合一的實踐。課程可更貼近現實：社會議題調研、科創實作、生涯規劃與社區服務，結合商界及專業界別資源，讓學生在「動手做、動腦想」中形塑品格與能力。當他們把個人志向連繫到香港的未來、國家的發展與人類的福祉，心中便會生出長久而堅定的力量，最近香港產出了一位女太空人，為祖國出一分力，為香港發一分光便是活生生例子。

（AI生成示意圖）

結語：三向導融成一條路

立德樹人可以看作一條由內而外、由根到心、由志到行的路 —— 三者互為支撐，價值教育便不止於說理，而能成為學生看得見、做得到，也守得久的精神力量。

高主教書院前校長楊世德

曾任高主教書院校長，任內大幅提昇學校成績至Band 1A，對中小學升學策略素有研究；本身亦是前香港手球代表隊及羽毛球青年軍成員，現任多間學校校董並擔任香港島校長聯會榮譽會員部執委。

高主教書院前校長楊世德

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