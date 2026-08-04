小學呈分試｜人文科着重邏輯整理 探究、分析及思考能力3方面入手 附校長溫習貼士

小學呈分試｜早於2016年，保良局田家炳小學已自行分拆人文科及科學科，累積了多年獨立科教學及評估經驗，李偉逑校長亦曾擔任「小學人文科課程規劃與管理工作坊」嘉賓講者。經過首學年完整人文科教學與評估，李校長形容學生的學習表現各有特色。「小一學生最大強項是充滿好奇心，對社區生活、本土歷史故事、實地觀察活動投入度高，樂於分享感受；惟年紀尚小，文字歸納、邏輯整理能力仍在起步，難以把觀察完整組織成文。」至於小四學生基礎常識記憶穩定，能靈活運用課本圖表作答。「他們的弱點集中在時事生活化題及綜合分析題，學生始終較少留意身邊社會議題，作答時容易只是單一角度切入，欠缺多角度思考。」

小學呈分試｜人文科訓練思維策略

檢視學期終考試，李校長說有不少意料之外的驚喜：小四學生於開放式題目表現理想，能夠整合知識並分析出正確答案，可見人文科探索學習，能發掘學生的思辨潛能，因此面對人文科首次呈分試，學校在教學、考核兩方面設立專屬配套，兼顧思維培養與呈分評估需求。

小學呈分試｜人文科訓練思維策略（圖片來源：受訪學校提供）

「教學層面部署，課堂會常設高階思維訓練環節，每單元加入本地時事、生活情境議題討論，訓練學生多角度分析。另設人文科專題探究功課，引導學生自行整理資料、繪製思維導圖、運用兩面思考法等思維策略，養成系統歸納知識的習慣。」此外，低、中年級會採分層教學：小一側重體驗式學習，小四逐步加強跨範疇綜合訓練，銜接呈分考核要求。「考核配套安方面，我們會於常規學習同步模擬呈分試題型，穩定加入情境題、時事淺析題，逐步讓學生適應考核模式。」值得一提是，學校小一不設紙筆考試，透過每次評估後發放個人強弱項分析報告，讓學生、家長清晰掌握需要加強的範疇，針對性改善。

保良局田家炳小學李偉逑校長（圖片來源：受訪學校提供）

探究、分析及思考能力3方入手

相比科學科，家長對於溫習人文科更陌生，雖說課程內容主要建基於過往的常識科，但評估要求大相逕庭，溫習無從入手。李校長強調，人文科課程着重學生探究、分析及思考能力，所以溫習貼士也會針對這三點。

校長溫習貼士：

自製思維導圖：不用抄寫長篇筆記，鼓勵孩子以圖像、關鍵字整理每單元知識、歷史、地點、社會重點；小一可多用圖畫，小四嘗試分類歸納，既能加深記憶，亦訓練邏輯分析能力，有系統梳理知識。 建立時事敏感度：毋須特地做大量時事練習，家長於日常飯後、外出時簡單聊身邊事如社區設施、節日習俗、本地新聞等，引導孩子說出個人看法，彌補學生平日較少留意社會議題的弱點。 充足休息：給予學生充足時間休息，讓大腦時刻保持最佳狀態，有助於建立長期記憶，別看輕這一點，激活思維講究「腦力」，卻往往最為人所忽視。

（圖片來源：受訪學校提供）

文：劉佩樺 圖：受訪者提供

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