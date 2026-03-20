小學呈分試 數學科得分位/失分3大重災區 聖公會榮真小學校長4大貼士助過渡考試周

小學呈生試｜位於上水區的聖公會榮真小學升中派位表現出眾，深受學生及家長歡迎，九成九小六畢業生獲派首三志願中學。楊靄筠校長指出，學校一向着重學生各學科的學習，數學為主科之一，會幫助學生掌握數學概念、理解題目內容，以及提升思考能力及運算技巧，增強學生對學習數學的自信心。楊校長分析學生在數學科呈分試的表現，認為需要強化「得分位」、提升「失分陷阱」的表現，協助學生掌握不同的運算技巧。

小學呈分試數學科｜估算活動幫助學生對數量有更直觀的認識。（圖片來源：受訪學校提供）

小學呈分試數學科｜深化學習數學能力

事實上，數學能力需要從小一點一滴累積，楊校長指出， 在數學科的考核中，學校於一年級上學期安排多元化的評估，主要考核學生的實物操作，了解他們對數學概念的理解。及後一年級下學期開始至六年級，主要以紙筆試卷的考核，並在平日的教學中加入不同形式的評估︰「各單元進展性評估、適學網Star小測、出版社教學SDS平台題目評估及Google Form題目小測等，深化學生在各數學範疇學習的能力。」

聖公會榮真小學楊靄筠校長（圖片來源：受訪學校提供）

小學呈分試數學科得分位

在五年級下學期的學習旅程中，有些課題是學生較易建立信心的，首先是「簡易方程」，其解題邏輯層次分明，只要學生能熟練移項法則，並養成「代入驗算」的好習慣，這部分的分數幾乎是唾手可得。其次，「小數乘法」與「立體圖形的特徵」，例如認識稜柱與圓柱的組成，也是學生較易掌握的部分，當中多涉及程序化運算與定義記憶，學生只要在辨識圖形時多加留心，並在計算小數點位置時保持細心，便能穩拿基本分數。

學生在課堂上利用Tale-bot機械人學習方向行走路線，活動有趣吸引。（圖片來源：受訪學校提供）

小學吩分試數學科失分「重災區」

分數除法與四則混合運算：可說是不少學生的難關，常見失誤包括忘記將除數化為倒數，或在處理帶分數時忽略了先化為假分數的步驟。 概念不清：當混合運算的步驟增加，或應用題的語境較為複雜時，學生容易因概念不清而導致列式錯誤。 未能掌握透視圖：另一項具備挑戰性的課題是「體積」，面對不規則立體圖形時，學生在運用「分割法」或「填補法」後，往往難以從圖中精確找出對應的長、闊、高等數據資料，最終未能計算出圖形正確的面積。

量度校內操場的大小，可加強學習與生活環境的連繫。（圖片來源：受訪學校提供）

課堂教學策略：從「懂」到「通」

1. 在教學策略上，學校強調「化繁為簡」。針對學生畏懼的分數應用題，老師會教導圖像化策略（Bar Modeling），讓學生學會畫出線段圖，抽象的文字變得直觀，學生能清晰理清「整體」與「部分」的關係。每單元結束後，老師會指導學生寫筆記，並輔以琅琅上口的計算口訣，幫助學生內化運算程序，減少失誤。

2. 課堂中設有「限時挑戰」速算練習，以趣味競賽形式提升學生的計算效能。老師更要求學生養成「圈關鍵字」的習慣，加強審題能力，提高列式準確度。

（圖片來源：受訪學校提供）

3. 老師善用多種資訊科技工具輔助教學，例如在課堂期間進行電子評估（SDS平台、Star平台及Google form），老師能透過數據分析，精準鎖定全班的困惑點，給予即時回饋，糾正學生錯誤之處。對於空間感較弱的學生，老師則利用GeoGebra等工具動態演示立體圖形的拆解，有效提升學生的學習動機與空間概念的理解。

4. 在呈分試前進行模擬試卷練習，能訓練學生考試時間的管理，培養他們覆檢答案的習慣，確保每題都仔細檢查，並能掌握考試技巧，自然會得出較理想的效果。

校長Tips：陪伴與引導



1. 「重理解，輕數量」：楊校長認為，盲目地完成大量練習卷，往往只會增加孩子的挫敗感。當孩子做錯題目時，家長可引導他們說出解題邏輯，透過對話，可精準找出孩子是屬於「概念不清」還是單純的「粗心大意」，從根源解決問題。

2. 協助孩子建立「錯題本」：與其在考試前夕衝刺新題，不如複習曾經出錯的題目，建立「錯題本」是高效溫習的關鍵，這能幫助孩子針對性地修補知識漏洞，讓溫習變得更精準、更有成就感。

生活化的課業可提升學生的學習興趣。（圖片來源：受訪學校提供）

3. 將數學融入日常生活：日常生活可化作學習及運用數學的場景，家長在超市購物時，可邀請孩子計算折扣價格或比較性價比，這種實踐能培養孩子的「數感」，讓數學不再只是枯燥的符號，進而減少他們對學科的恐懼感。

4. 給予孩子正向鼓勵：數學的鑽研需要極大耐性，當孩子成功解開難題，家長可具體稱讚他們的努力過程與思考方法，而非僅僅看重結果。這份支持能增強學生的自我效能感，讓他們在呈分試的路上走得更穩健。

一立方米活動，讓學生加強對體積的認知及空間感的建立。（圖片來源：受訪學校提供）

文：佘君儀 圖：資料圖片、受訪者提供

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