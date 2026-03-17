小學呈分試｜葵青區慈幼葉漢千禧小學是區內熱門小學，升中派位成績理想，近九成二小六畢業生獲派首三志願中學。要在小五、小六呈分試取得佳績，中英文科作為呈分試主科實在不容有失。今次就由黃偉堅校長為學生及家長們分析呈分試中文科的5大範疇、考核重心及失分位，讓學生們做好準備，一起提升中文的水平。

小學呈分試│慈幼葉漢千禧小學校長解構呈分試中文科5大範疇/核心內容/失分位/解難方法（圖片來源：受訪學校提供）

小學呈分試中文科 5大範疇全解構

小學中文科呈分試考核全面覆蓋閱讀、寫作、聆聽、說話及語文基礎知識五大範疇，着重評估學生綜合語文素養與運用能力，其中以閱讀與寫作板塊在評分中佔比較高。

慈幼葉漢千禧小學黃偉堅校長解構小學呈分試中文科5大範疇。（圖片來源：受訪學校提供）

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1. 閱讀理解

結合課內外篇章，設選擇、填空、長短答等題型，重點考核詞義理解、段落歸納、深層推斷與批判性思考能力。

2. 寫作

主要以命題作文為主，兼顧日記、週記等實用文寫作，評分標準聚焦內容切題、結構完整、邏輯清晰及語言表達規範。

3. 聆聽評估

透過錄音素材，檢測學生資訊提取、語氣理解與言外之意推斷能力。

4. 說話評估

以個人短講、小組討論形式，觀察學生思維組織、口語表達與溝通協作能力。

5.語文基礎知識

涵蓋詞句辨析、標點符號、成語運用、修辭手法、句式轉換等內容，強調靈活運用。

小學呈分試校長貼士：系統化應試策略

學校把呈分試核心能力融入日常課堂，以課文為載體，系統教授記敘文、說明文、議論文等不同文體的閱讀策略；寫作教學則按年級梯度鋪排各類文體，單元寫作明確對接呈分試評分標準；同時設立自由寫作環節，鼓勵多讀多寫，累積寫作素材與表達經驗。

小學呈分試校長貼士：系統化應試策略（圖片來源：PhotoAC）

呈分試中文科學生常見失分位+解難方法

呈分試中文科失分位1：欠深層思考

閱讀理解僅停留在文本表層信息，欠缺深層推斷與歸納能力，難以準確提煉段落大意及文章中心思想。

解難方法：閱讀時善用「圈劃關鍵詞」、「定位原文」等技巧，針對「為甚麼」、「概括全文」等題型，對應文本關鍵段落提取答案。

學校以「鞏固基礎、針對提升、分層支援」為原則，為學生提供全方位備試支援。（圖片來源：受訪學校提供）

呈分試中文科失分位2：思路混亂

寫作環節審題不清、立意模糊、選材不當，導致內容空泛甚至偏離題旨。

解難方法：寫作前先完成審題、立意、選材三步驟，明確文體要求與核心主旨，在切題基礎上融入真實感受與獨特視角，提升文章質感。

文：佘君儀 圖：資料圖片、受訪者提供

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