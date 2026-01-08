沙田帝逸酒店自助餐買一送一優惠碼再減$300 歎松露海鮮宴/即開生蠔 設免費兒童遊樂區︳親子優惠

親子優惠︳相信不少爸媽都有這個煩惱：「如何令『坐唔定』嘅小朋友安安靜靜坐幾個鐘食餐飯？」想舒舒服服與親朋好友飯聚數小時，最好揀「有得玩，有得食」且不限時的餐廳。沙田帝逸酒店自助餐今日（8日）就有買一送一優惠，不但可有任食生蠔、龍蝦，更有全新「松露‧珍菌‧海鮮三重奏自助晚餐」可大歎以矜貴松露、養生珍菌及頂級海鮮為食材入饌的美食，還有免費兒童玩樂區，邊用餐邊暢玩！用一個方法更可滿HK$1000再減 HK$300，即睇自助餐優惠詳情與快搶連結。

親子優惠︳帝逸酒店自助餐買一送一 滿$1000用指定信用卡加優惠碼再減$300

帝逸酒店Alva House全新「松露‧珍菌‧海鮮三重奏」自助晚餐，特別以矜貴松露、養生珍菌及頂級海鮮為食材，廚師以巧手將之入饌，如黑松露片皮鴨、芝士輪配巴馬臣芝士碎及白松露油、黑松露四川珍菌卷、天婦羅姬松茸，還有現點即煮的橄欖油松露撈意大利麵、香煎鴨肝伴黑松露汁，就連雪糕也有黑松露呢！同時亦有粉紅主題的甜品，媽媽必定心心眼。 當然少不了麵包蟹、 鱈場蟹腳、凍龍蝦、青口及即開生蠔等海鮮，也有鐵板燒及爐端燒、自家製意大利雪糕及Häagen-Dazs雪糕。

另外平日自助午餐也有優惠，可大歎健康田園沙律吧、海鮮冷盤刺身、燒頂級燒西冷 、日式天婦羅及炸物、爐端燒（包括清酒煮蜆或青口）及Häagen-Dazs雪糕等。而備受歡迎的周末與假日自助早午餐，更可以即開生蠔、海鮮冷盤刺身（包括龍蝦鉗及蟹腳） 等配任飲氣泡酒，實在太chill！小朋友就可大歎童之選（D.I.Y.熱狗、炸雞及炸魚薯條），亦有珍寶朱古力雪山、自家製豆腐花、手工意式雪糕等，小朋友更可到免費兒童玩樂區，邊用餐邊暢玩！現在恒生信用卡用戶更可尊享優惠碼「HASE300」，滿HK$1000再減HK$300，絕對抵上加抵！

點擊圖片瀏覽親子優惠詳情：

【快閃優惠｜買一送一】自助晚餐｜即開生蠔、海鮮冷盤刺身、冰鎮蟹盛、鐵板燒及爐端燒、任飲啤酒及無酒精飲品

用餐時間：18:00 - 21:30

優惠：

．星期一至四：成人HK$936/2位，平均HK$468/位；小童HK$564/2位，平均HK$282/位

．星期五至日、公眾假期及前夕：成人HK$1,020/2位，平均HK$510/位；小童HK$600/2位，平均HK$300/位

（原價：成人HK$922/位，小童HK$537/位）

購買連結：＞＞按此＜＜

【快閃優惠｜買一送一】自助早午餐｜即開生蠔、海鮮冷盤刺身、鐵板燒主菜、連任飲氣泡酒｜星期六、日及公眾假期

用餐時間：11:30 - 15:00

優惠：成人HK$732/2位，平均HK$366/位；小童HK$444/2位，平均HK$222/位（原價 成人HK$671/位，小童HK$407/位）

購買連結：＞＞按此＜＜

【快閃優惠｜買一送一】自助午餐｜海鮮冷盤刺身、日式爐端燒

用餐時間：星期一至五 12:00 – 14:30

KKday 優惠: 成人HK$528/2位，平均HK$264/位；小童HK$324/2位，平均HK$162/位（原價 成人HK$484/位，小童HK$297/位）

購買連結：＞＞按此＜＜

【快閃優惠｜買二送一】悠閒自助早餐｜連任飲咖啡或茶

用餐時間：星期一至五，公眾假期除外（7:00 - 10:00）

優惠：HK$130/位 （原價 成人HK$251/位）

購買連結：＞＞按此＜＜

優惠詳情：

優惠期（預訂期）：2026年1月8日12:00至1月14日23:59

用餐日期：2026年1月9日至2月28日

地址：香港沙田源康街1號 帝逸酒店

*以上優惠價已包括原價加一服務費

