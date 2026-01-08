Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙田帝逸酒店自助餐買一送一優惠碼再減$300 歎松露海鮮宴/即開生蠔 設免費兒童遊樂區︳親子優惠

親子
更新時間：11:43 2026-01-08 HKT
發佈時間：11:43 2026-01-08 HKT

親子優惠︳相信不少爸媽都有這個煩惱：「如何令『坐唔定』嘅小朋友安安靜靜坐幾個鐘食餐飯？」想舒舒服服與親朋好友飯聚數小時，最好揀「有得玩，有得食」且不限時的餐廳。沙田帝逸酒店自助餐今日（8日）就有買一送一優惠，不但可有任食生蠔、龍蝦，更有全新「松露‧珍菌‧海鮮三重奏自助晚餐」可大歎以矜貴松露、養生珍菌及頂級海鮮為食材入饌的美食，還有免費兒童玩樂區，邊用餐邊暢玩！用一個方法更可滿HK$1000再減 HK$300，即睇自助餐優惠詳情與快搶連結。

親子優惠︳帝逸酒店自助餐買一送一 滿$1000用指定信用卡加優惠碼再減$300

帝逸酒店Alva House全新「松露‧珍菌‧海鮮三重奏」自助晚餐，特別以矜貴松露、養生珍菌及頂級海鮮為食材，廚師以巧手將之入饌，如黑松露片皮鴨、芝士輪配巴馬臣芝士碎及白松露油、黑松露四川珍菌卷、天婦羅姬松茸，還有現點即煮的橄欖油松露撈意大利麵、香煎鴨肝伴黑松露汁，就連雪糕也有黑松露呢！同時亦有粉紅主題的甜品，媽媽必定心心眼。 當然少不了麵包蟹、 鱈場蟹腳、凍龍蝦、青口及即開生蠔等海鮮，也有鐵板燒及爐端燒、自家製意大利雪糕及Häagen-Dazs雪糕。

（圖片來源：KKday）
（圖片來源：KKday）

另外平日自助午餐也有優惠，可大歎健康田園沙律吧、海鮮冷盤刺身、燒頂級燒西冷 、日式天婦羅及炸物、爐端燒（包括清酒煮蜆或青口）及Häagen-Dazs雪糕等。而備受歡迎的周末與假日自助早午餐，更可以即開生蠔、海鮮冷盤刺身（包括龍蝦鉗及蟹腳） 等配任飲氣泡酒，實在太chill！小朋友就可大歎童之選（D.I.Y.熱狗、炸雞及炸魚薯條），亦有珍寶朱古力雪山、自家製豆腐花、手工意式雪糕等，小朋友更可到免費兒童玩樂區，邊用餐邊暢玩！現在恒生信用卡用戶更可尊享優惠碼「HASE300」，滿HK$1000再減HK$300，絕對抵上加抵！ 

（圖片來源：KKday）
（圖片來源：KKday）

點擊圖片瀏覽親子優惠詳情：

【快閃優惠｜買一送一】自助晚餐｜即開生蠔、海鮮冷盤刺身、冰鎮蟹盛、鐵板燒及爐端燒、任飲啤酒及無酒精飲品
用餐時間：18:00 - 21:30 
優惠：
．星期一至四：成人HK$936/2位，平均HK$468/位；小童HK$564/2位，平均HK$282/位 
．星期五至日、公眾假期及前夕：成人HK$1,020/2位，平均HK$510/位；小童HK$600/2位，平均HK$300/位 
（原價：成人HK$922/位，小童HK$537/位）
購買連結：＞＞按此＜＜

【快閃優惠｜買一送一】自助早午餐｜即開生蠔、海鮮冷盤刺身、鐵板燒主菜、連任飲氣泡酒｜星期六、日及公眾假期
用餐時間：11:30 - 15:00 
優惠：成人HK$732/2位，平均HK$366/位；小童HK$444/2位，平均HK$222/位（原價 成人HK$671/位，小童HK$407/位）
購買連結：＞＞按此＜＜

 

（圖片來源：IG@alvahotelbyroyal）
（圖片來源：IG@alvahotelbyroyal）

【快閃優惠｜買一送一】自助午餐｜海鮮冷盤刺身、日式爐端燒
用餐時間：星期一至五 12:00 – 14:30
KKday 優惠: 成人HK$528/2位，平均HK$264/位；小童HK$324/2位，平均HK$162/位（原價 成人HK$484/位，小童HK$297/位）
購買連結：＞＞按此＜＜

【快閃優惠｜買二送一】悠閒自助早餐｜連任飲咖啡或茶 
用餐時間：星期一至五，公眾假期除外（7:00 - 10:00） 
優惠：HK$130/位 （原價 成人HK$251/位）
購買連結：＞＞按此＜＜

優惠詳情： 
優惠期（預訂期）：2026年1月8日12:00至1月14日23:59 
用餐日期：2026年1月9日至2月28日 
地址：香港沙田源康街1號 帝逸酒店 
*以上優惠價已包括原價加一服務費

購買連結：＞＞按此＜＜

相關文章︳沙田萬怡酒店聖誕自助餐第2位加$12 歎法國生蠔/火雞/鱈蟹腳/任飲酒水 農曆新年歎賀年菜︳親子優惠

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者自助餐2026｜20大星級酒店Buffet推介！$167/起任食龍蝦/生蠔/片皮鴨 樂悠咭全年有折
長者自助餐2026｜20大星級酒店Buffet推介！$167/起任食龍蝦/生蠔/片皮鴨 樂悠咭全年有折
飲食
20小時前
新型藥房「掉錢包」陷阱襲港？「有餡」銀包跌地 事主親述執起心寒後續｜Juicy叮
新型藥房「掉錢包」陷阱襲港？「有餡」銀包跌地 事主親述執起心寒後續｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-07 10:59 HKT
香港落雪？網傳歐洲模型料「超級寒潮」月中襲港 最低跌至0°C 天文台：機會不大
00:56
香港落雪？網傳歐洲模型料「超級寒潮」月中襲港 最低跌至0°C 天文台：機會不大
社會
18小時前
曾志偉無官一身輕公然爆料？「指責」男星劇集令TVB陷危機：爭啲搞到啲股票冧咁滯
曾志偉無官一身輕公然爆料？「指責」男星劇集令TVB陷危機：爭啲搞到啲股票冧咁滯
影視圈
20小時前
天王細廿年女友隨時變「翻版王青霞」？被指扮富二代疑深夜報案 驚傳爸爸於海外服刑
天王細廿年女友隨時變「翻版王青霞」？被指扮富二代疑深夜報案 驚傳爸爸於海外服刑
影視圈
14小時前
連鎖酒樓激抵優惠！脆皮乳鴿/龍躉斑/燒鵝$28起 全港12間分店晚市供應
連鎖酒樓激抵優惠！脆皮乳鴿/龍躉斑/燒鵝$28起 全港12間分店晚市供應
飲食
19小時前
壽司郎「0元購」新招？香港棟篤笑藝人點足7物$0埋單 網民狂呼好尷尬 ：睇到想搵窿捐！
壽司郎「0元購」新招？香港棟篤笑藝人點足7物$0埋單 網民狂呼好尷尬 ：睇到想搵窿捐！
飲食
18小時前
港漂退租遭業主「地毯式」驗樓 無收據下索賠逾1.4萬「洗衣機崩花都計」律師教3招減爭議
港漂退租遭業主「地毯式」驗樓 無收據下索賠逾1.4萬「洗衣機崩花都計」律師教3招減爭議
樓市動向
7小時前
千海水產優惠加碼！$308起無限任食4小時 必試燒活鱔/活蜆/澳洲和牛/Häagen-Dazs+啤酒任飲
千海水產優惠加碼！$308起無限任食4小時 必試燒活鱔/活蜆/澳洲和牛/Häagen-Dazs+啤酒任飲
飲食
19小時前
《尋秦記》配角已轉行做餐飲業 被同事當面掟毛巾 卑微捧餐嘆：今時今日做餐飲仲辛苦啊
《尋秦記》配角已轉行做餐飲業 被同事當面掟毛巾 卑微捧餐嘆：今時今日做餐飲仲辛苦啊
影視圈
16小時前