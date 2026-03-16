小學呈分試｜2026/27學年大改革 拆解中英數佔分比重/第三次呈分真的影響叩門？

小學呈分試｜踏入3、4月，高小學生均嚴陣以待，因為小五學生將迎來首次呈分試（呈一），小六學生則需為最後一次呈分試把關（呈三）。小學呈分試 是小學生升上中學的重要關卡，教育局會根據學生的校內成績，為全港小學生排名，作為升中派位的重要依據。與公開試不同，小學呈分試 沒有統一試卷，而是以各校校內評核為基礎，學生小五下學期、小六上學期及小六下學期的校內成績，將呈交教育局。

小學呈分試｜2026/27學年大改革 拆解「999632」/中英數佔分比重/第三次呈分真的影響叩門？（圖片來源：PhotoAC）

小學呈分試｜中英數佔分最多 2026/27學年大改革

小學呈分試是決定小學生升中派位的重要里程，學生在三次呈分試的表現，將決定他們升中派位的Banding。現時小學呈分試按「999632」這個比重計算學生得分，「999」表示中文、英文、數學三科主科的佔分比重為9；常識科佔6，視覺藝術及音樂科分別佔3及2。至下學年（2026 - 27學年），呈分試比重及計分方法將有所調整，常識科將分拆為科學科及人文科，體育科亦會納入呈分試，計分比重將改為「88844222」，中、英、數三科比重由9下調至8，人文及科學科各佔4，體育、視藝、音樂各佔2，總分數維持在38。

小學呈分試｜中英數佔分最多 2026/27學年大改革（圖片來源：PhotoAC）

小學呈分試｜第三次呈分成績影響叩門？

由於全港小學的水平不一，為了平衡不同學校間的評分差異，教育局會根據學生的呈分試成績，以及該校過往畢業生在「中一入學前香港學科測驗」（中一編班試）的表現，對呈分試成績進行「校本調整」，以確保升中派位的公平性。根據呈分試的成績，全港學生會被分為三個派位組別（俗稱Band 1、Band 2、Band 3），一般而言，組別越高，學生獲派入心儀中學的機會亦相對較大。學生及家長需要注意是，三次呈分試的成績皆對升中結果有關鍵影響，因為即使在 「自行分配學位」階段或「統一派位」階段未能獲派心儀中學，第三次呈分試的成績對於後續的叩門申請依然重要。因此，無論哪一階段，學生都應全力以赴。

小學呈分試｜第三次呈分成績影響叩門？（圖片來源：PhotoAC）

根據目前呈分試「999632」的科目比重，學生除了要專注在中、英、數三科外，常識、視藝和音樂科也不可忽略，因為這些科目的分數同樣會影響總成績。孩子升讀小四後，家長應盡早規劃其學習進度，避免等到小五下學期才臨急抱佛腳。若小五初次呈分試失手，學生及家長應及時找出原因，對症下藥，在之後的兩次呈分試努力追回分數。

（圖片來源：Freepik）

小學呈分試舉行時間表

呈分試沒有統一試卷，而是以各小學的校內評核為基礎。每所小學需要按照教育局指引，呈交學生於小五下學期、小六上學期及小六下學期三個指定學期的校內成績。這些成績不僅包括期末考試，還涵蓋日常小測、功課表現等，一般而言，大部分小學的呈分試分別於以下三個時間舉行：

小五下學期 約每年5月至6月 小六上學期 約每年10月底至11月 小六下學期 約每年5月至6月

文：佘君儀 圖：資料圖片、受訪者提供

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