小學呈分試│呈分試英文科5大範疇/失分位/解難方法 慈幼葉漢千禧小學校長貼士：適度用AI幫忙

小學呈分試｜除了被稱為「死亡科」的中文科，呈分試另一主科英文科亦是考生們重點溫習科目。繼續請來慈幼葉漢千禧小學黃偉堅校長為學生及家長們分析呈分試英文科的常見題型、考核重心及失分位，做足準備，確保呈分試無無一失。

小學呈分試│慈幼葉漢千禧小學校長貼士：適度用AI幫忙 呈分試英文科5大範疇/失分位/解難方法（圖片來源：PhotoAC）

小學呈分試英文科｜確保在基本題得分

小學呈分試英文科考核範疇包括閱讀理解、文法運用、寫作及聆聽等，學生宜在閱讀理解及寫作方面多下苦功，一方面確保能在「基本題」得分，同時防範失分陷阱。

小學呈分試英文科｜慈幼葉漢千禧小學黃偉堅校長提醒各位英文科要確保在基本題得分。（圖片來源：受訪學校提供）

點擊圖片瀏覽小學呈分試英文科考核5大範疇：

1. 閱讀理解

當中以「Where」、「What time」等為代表的事實提取題，以及時態、冠詞等基礎文法題，學生掌握度較高，透過關鍵詞定位即可穩定得分。相對而言，需要結合語境與人物情緒進行邏輯推斷的「Why」題型，是學生主要失分點。

2. 寫作

常出現句式單一、內容薄弱、結構混亂等問題，因連接詞運用不足、段落組織鬆散，導致文章缺乏連貫性與層次感。黃校長建議學生加強篇章結構訓練，強化語境理解與資訊整合能力，以提升應對難題的表現。

3.語言運用

學生常見錯誤之一是時態混淆，不少學生容易混淆過去式及現在完成式的使用情境，例如有學生會寫「I have seen the movie last night.」，卻忽略了現在完成式不

能與具體過去時間連用，正確寫法應為「I saw the movie last night.」。

（圖片來源：PhotoAC）

4. 介詞

使用錯誤可說十分普遍，如「in Monday」應為「on Monday」、「go to home」應為「go home」，反映學生對固定搭配掌握不足。

5.詞彙選擇

常見直接翻譯中文或使用籠統詞語，如以「very hot weather」形容酷熱天氣，實際可用「scorching」或「boiling」；或用「thing」、「good」、「bad」 等過於簡單詞彙，影響語言表達的準確性與層次。

小學呈分試英文科可適度運用AI幫忙

為了提升學生的英語能力，學校以科技輔助教學並設個性化的指導，透過階段性練習與小組輔導，可幫助學生熟習各類題型與溫習方法；運用AI寫作及會話平台開展個人化學習支援，AI寫作系統可針對語法、詞彙、篇章結構提供錯題分析與改進建議，配合專項練習強化薄弱環節；AI會話平台提供低壓力、可重複的練習環境，有效提升學生口語流暢度與表達信心，尤其有助於內向學生勇於嘗試英語交流。除此以外，學校以「鞏固基礎、針對提升、分層支援」為原則，為學生提供全方位備試支援：

AI寫作系統可針對語法、詞彙、篇章結構，提供錯題分析與改進建議。（圖片來源：受訪學校提供）

1. 常規鞏固課程

學校每循環週特設立中文、英文、數學三科鞏固課，每節50分鐘，由本科任教老師執教。教師結合班級整體學習狀況與薄弱環節，系統傳授應試策略，增加模擬訓練頻率，幫助學生熟識考試模式與評分要求。

2. 暑期銜接提升課程

專為小五升小六暑期開設中英數捷進班及英文飛躍班。捷進班針對學生五年級三次考試表現，甄選基礎較薄弱的學生參與，旨在強化知識基礎、調整學習狀態，為小六呈分試做好銜接；英文飛躍班面向英語能力較優異的學生，強化語言運用能力與表達自信。

英文呈分試考核範疇包括閱讀理解、文法運用、寫作及聆聽等方面。（圖片來源：受訪學校提供）

小學呈分試校長貼士：英文科家長備試要訣

1. 營造生活化學習環境：以英語學習為例，每日安排約20分鐘英語閱讀、簡短書寫或觀看合適的英語影片，在日常氛圍中培養語感，減少考試焦慮。

2. 強化錯題反思與思維建構：鼓勵孩子整理錯題，透過簡單提問引導分析錯因，建立穩定的解題思路，避免重複失誤。

學生宜在閱讀理解及寫作方面多下苦功，一方面確保能在「基本題」得分，同時防範失分陷阱。（圖片來源：受訪學校提供）

3. 協助寫作素材積累與構思：多帶孩子觀察生活、拓展閱讀，豐富寫作素材；可適度陪同孩子構思大綱、確立段落主題，幫助孩子理清思路，避免寫作離題。

4. 以正向態度支持成長：避免過度施加考試壓力，聚焦孩子的學習進步與能力提升，以正面鼓勵強化學習信心，引導孩子以穩定心態應對呈分試。

文：佘君儀 圖：資料圖片、受訪者提供

相關文章｜小學呈分試｜2026/27學年大改革 拆解中英數佔分比重/第三次呈分真的影響叩門？

相關文章｜小學呈分試│慈幼葉漢千禧小學校長解構呈分試中文科5大範疇/核心內容/失分位/解難方法