小學呈分試｜科學科講究靈活死記硬背已過時 要識轉化為「學術得分」校長3大溫習貼士

小學呈分試｜教育局於2024年10月宣布，在2026學年小五下學期優化小學呈分試科目比重，他們將是出戰小學呈分試新制的學生；除了中英數三大主科，以及向來需呈分的視藝與音樂外，由常識科科分拆的科學科、人文科與首次納入呈分的體育科，將會一併計算。面對科目比重改變，家長既有溫習壓力（係，係家長），對部署呈分試更無從入手。其實，書就「一樣咁溫」，只是要更有策略，力求捍衛每一分，為呈分試打一場漂亮的仗！

小學呈分試新科目比重 拉分位要知

升中派位的三次呈分試，分別在小五下學期和六年級上、下學期進行，成績將直接影響孩子的升中派位Banding。科學科及人文科在2025學年，已先在小一及小四推行，隨着納入呈分的科目增加，科目比重亦由過往的「999632」轉變為「88844222」，總分跟過往一樣仍然是38分。

（圖片來源：PhotoAC）

小學呈分試新比重：88844222

小學呈分試新比重：88844222（《親子王》製圖）

小學呈分試科學科講究靈活 死記硬背已過時

積極推動電子學習的救世軍田家炳學校李安迪校長坦言，在過去學年，學生對科學科展現超強的投入感。「很多學生在上科學課時，會自發帶備各種意想不到的日常物品做實驗，如在測試物品導電性的課題中，有同學帶檸檬，也有同學在家中剪下自己的頭髮帶返校測試。」學生面對新學科難免有不足，李校長歸納為「科學語言的表達」與「邏輯論證」；前者是學生做實驗時很投入，口述過程也表達出透過實驗而明白的科學原理，但當要求他們用精準的科學詞彙，或系統化地寫出實驗步驟、解釋因果關係就稍感吃力。「部分小四學生依然習慣傳統紙筆背誦，面對需要『轉彎』的開放式探究問題時，初期較被轉彎』的開放式探究問題時，初期較被轉彎』的開放式探究問題時，初期較被動和缺乏信心。

（圖片來源：受訪學校提供）

救世軍田家炳學校李安迪校長（圖片來源：受訪學校提供）

引導家長思維轉型

為了應對科學科的首次呈分試，學校部署重點是打破傳統盲點，幫助學生將這份「強大的動手能力」轉化為「學術得分」，並引導家長思維轉型。「鑑於學生『做得到、寫不出』，課堂教學將特意加強『科學語言』訓練。老師會提供更多的思維訓練、句式框架和關鍵詞，引導學生在完成實驗後，即時練習將所觀察到的現象組織成邏輯通順的文字。」未來的呈分試考核，學校將減少背誦類型的題目，大幅度增加理解題、判斷題及綜合應用題。

作出如斯變革，全因今年四年級的考試反映，部分學生明顯有家長努力地幫忙溫習，但仍然沿用過往常識科死記硬背的方法。「面對理解題、判斷題及綜合應用題，這些舊方法將無法應對需要思考和運用的新題型。」

（AI生成圖）

校長溫習貼士：

1. 反覆發問及反問：温習時家長不要只問「答案是甚麼？」，要透過不同形式的發問和反問去挑戰學生思維。

舉例： 公平測試

公平測試 反問： 如果要測試哪種物料的導熱性最佳，可以用一條粗銅線和一條幼鐵線來對比嗎？如果要公平，有哪些條件必須保持一樣（控制變項）？

如果要測試哪種物料的導熱性最佳，可以用一條粗銅線和一條幼鐵線來對比嗎？如果要公平，有哪些條件必須保持一樣（控制變項）？ 好處：藉此刺激多角度辨析與判斷，讓學生把科學真正應用出來。

（AI生成示意圖）

2. 訓練「科學語言」的文字表達：家長可以多讓孩子進行「口頭總結」。每當溫習完一個課題，要求孩子運用精準的科學詞彙，並用「因為……（科學原理 / 數據），所以……（現象 / 判斷）」的完整句式，嘗試把實驗結果或科學邏輯解釋一次。

舉例 ：能源和電

：能源和電 口頭總結 ：因為這個電路中有一處斷開了，無法形成閉合電路，所以燈泡不會發亮。

：因為這個電路中有一處斷開了，無法形成閉合電路，所以燈泡不會發亮。 好處：孩子口頭上說得通，考試才寫得出，當面對理解題和長題目才能夠「攞足分」。

（AI生成示意圖）

3. 將溫習場景搬進生活：既然學生連檸檬和頭髮都拿來做實驗，家長不妨把廚房、客廳變成溫習室。

A. 廚房：「物質特性」的實驗室

煲湯時問孩子：「為甚麼使用金屬煲（金屬與非金屬特性）時，要用木匙羹攪拌？」

B. 客廳：「生活中的科學」舞台

玩玩具車時，可以討論摩擦力對車速的影響；在浴室照鏡或玩手影遊戲時，也可以探討光的特性（如直線傳播或反射）。

（圖片來源：受訪學校提供）

（圖片來源：受訪學校提供）

文：劉佩樺 圖：受訪者提供



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