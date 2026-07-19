2本繪本為親子共讀注入新趣味 玩轉書的世界 突破現實與故事的界線感｜好書推介

好書推介｜「書」從來不止是容器。它既是故事的舞台，也是情緒的載體，會把讀者的想像吸進去，也會讓角色把情緒反過來投射回現實。今次特別介紹知名繪本作家艾蜜莉．葛拉菲特（Emily Gravett）的兩本作品，她擅長書本設計，除了平面插圖外，更會運用不同材質和剪裁加強書本的可能性，突破現實與書中世界的界線，為親子閱讀注入全新的趣味。

兒童繪本推介1：《大野狼》

《大野狼》從一個很日常的動作開始：小兔子到圖書館借了一本關於狼的故事書。按理說，讀書是安全的，字句只是紙上的符號；但當小兔子一路沉浸在書頁裏，書本以外的世界漸漸開始出現狼的痕跡。這意味着故事的邊界開始鬆動，狼彷彿從書裏「爬」出來步步逼近，而小兔子也在不知不覺間，進入了那個黑暗而具誘惑的世界。

（圖片來源：受訪者提供）

當大野狼「爬」出書本 模糊虛實的閱讀體驗

書中的拼貼、立體剪貼與借書票式的元素，堆疊出「借閱」與「使用過的痕跡」，彷彿是暗示與證據，提醒着讀者：這或許不純粹是幻想。孩子明明知道這是一本書，卻被設計成「好像這本書也在看你」一樣，書裏書外的界線越來越模糊。在情節最高潮的一刻，畫面只留下書本，而小兔子卻失蹤了。如果故事停在這裏，讀者的想像力會被無限放大，甚至以為兔子真的被狼吃掉了。

（圖片來源：受訪者提供）

幽默反轉 用「兒童視角」穩妥接住恐懼

然而，好的繪本不是靠譁眾取寵來吸引人，而是以兒童觀的角度，好好接住孩子的情緒。因此，作者在最需要結束的情節處做了反轉。結尾以一種帶着幽默的安全距離，把故事中的大灰狼設定為「素食者」。

（圖片來源：受訪者提供）

這樣的處理，避免了讓讀者把「失蹤」直接轉化成過度黑暗的想像。原本可能落在兒童腦海中的「被吃掉」恐懼，在這個設定裏被降溫成笑點，就像突然亮着一盞燈，把陰影的輪廓重新描繪成能夠理解、不再可怕的形狀。

（圖片來源：受訪者提供）

兒童繪本推介2：《再一遍！》

如果說《大野狼》是角色走出書本造成危險，那麼《再一遍！》則是主角的憤怒擾亂了書的世界。故事圍繞着一個經典的睡前場景：小火龍在上床睡覺前，想和媽媽一起讀一本關於火龍的故事書。媽媽讀完第一遍，小火龍立刻提出「再來一次」；再來一次又不夠，於是演變成一次又一次。

（圖片來源：受訪者提供）

但是每一次重複，媽媽都在極度困倦中，悄悄把書的情節調整一次，讓故事逐漸偏離最初的版本。於是，「再一遍」不再只是孩子單純的要求，而變成了情緒的累積 —— 期待、急切、失望、憤怒，全部透過故事的重複與改寫被逐步推向頂點。

噴火的破洞 將抽象情緒具象化

當媽媽終於睡着了，小火龍的怒氣也走到了極點。小火龍的身體由原本的青綠色，慢慢變成書中火龍那種更強烈、更像在燃燒的紅色；這顏色的變化就像一個「情緒溫度計」，讓讀者不用被文字告知「他很生氣」，也能一眼看懂。

（圖片來源：受訪者提供）

接着，小火龍不止是進入書裏，而是開始朝書中的角色發脾氣、噴火，最後甚至在書頁上噴出了一個大洞！這個結尾在表面上當然是誇張、帶有戲謔意味的；但它同時精準捕捉了孩子在困境裏的真實感受：「我想要再一次，但對方不再回應了；我想要控制節奏，但現實不再配合。」

（圖片來源：受訪者提供）

那種被逼中斷的委屈與怒意，總想找到一個地方把能量釋放出去。而繪本封底那真實存在的「洞」，正好成為了情緒真實存在過的證據 —— 證明情緒的能量不是抽象的，它甚至可以改變世界的形狀。

（圖片來源：受訪者提供）

文、圖：花生˙莎朗

喜歡與人分享繪本之美，為生命帶來一點悸動。修畢繪本創作及文化文憑，並成為繪本作者及《繪本空間》種籽導師。www.expressive-art-journey.com

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