友誼不是「漂亮話」而是行動 2本繪本教孩子學會如何真正認識一個人｜好書推介

好書推介｜我們往往在看到別人的外表時，就已經有了既定印象，但這真的是別人真正的樣子嗎？千萬不要因此而錯過真正認識一個人的機會呀！

兒童繪本推介1：《大大先生》

《大大先生》故事的主角因為體型巨大，常常讓別人害怕，甚至沒有人願意靠近他。外界對他的第一印象是強烈的、單一的，彷彿只要他很大，就必然可怕，一旦進入群體，其他人就四散離去讓他孤單一人。諷刺的是，當眾人都看不到樣貌卻被他的琴聲深深吸引，轉變成其他人主動地去探索及發掘，才知道真正的大大先生既溫柔又有音樂才華。

（圖片來源：受訪者提供）

誤會只因還未真正認識

《大大先生》最吸引人的地方，不是單純地安排主角有一些特長扭轉局面，而把角色寫成「看起來可怕其實很善良」；而是透過大大先生在生活場景中的一次又一次沉默，堆積成厚厚的孤獨感，然後讓大大先生用琴音代替自己發聲，單純地用音樂抒發自己的情緒，卻成就了他人認識自己的契機。這段無心插柳的情節使到其他人的接近更為純粹，也更真實地讓讀者看見偏見如何形成。當其他角色只因外表而退後，主角就被留在寂寞裏；而當故事讓他的內在慢慢浮現，讀者也會意識到我們不能單靠外表去認識一個人。這本書因此不止是講一個大角色的故事，而是在提醒我們：世界上很多被誤會的人，其實只是還沒被真正認識，當別人和我們不一樣時，我們又該如何重新看待他。

（圖片來源：受訪者提供）

（圖片來源：受訪者提供）

（圖片來源：受訪者提供）

兒童繪本推介2：《不難過，我幫你！》

另一本繪本《不難過，我幫你！》裏有另一位主角大熊，表面同樣看來身材魁梧，卻有着不成正比的細心。大熊和蜘蛛是一對性格差異很大的朋友：大熊喜歡安靜、整潔、待在屋內；蜘蛛喜歡戶外、冒險、熱鬧，甚至連生活方式都完全不同。 這樣的設定本身就很有趣，它讓孩子明白：朋友不一定要一模一樣，反而可以因為不同而互補。故事真正展開時，蜘蛛放風箏的線斷了，風箏飛進森林，大熊雖然害怕，但還是陪着朋友去找。

（圖片來源：受訪者提供）

真正的支持

這本書最動人的地方，是大熊的陪伴不是輕鬆的、也不是毫不費力的。牠會緊張，會不舒服，甚至會想退縮，但當牠看到蜘蛛失望的表情，牠仍然選擇和蜘蛛一起面對困難，繼續去找，直到蜘蛛在時間的流逝中漸漸消化了情緒。這一段把「幫忙」寫得非常具體，不是抽象地說要友愛，而是用一個真實任務，讓孩子看到甚麼叫做站在朋友身邊。這讓故事中的友誼更接近現實：真正的支持不是因為一切都合拍，而是願意跨越自己的習慣與不安，去完成對朋友的承諾。對孩子來說，這是一種很清楚的情緒教育，也是一種關係教育，因為它讓孩子理解「我幫你」不是一句漂亮話，而是一種行動。

（圖片來源：受訪者提供）

（圖片來源：受訪者提供）

（圖片來源：受訪者提供）

這兩個故事都在告訴讀者要看見別人真正的樣子，不止是看到表面，而是願意走近對方，理解對方，最後成為對方可以依靠的人。

文、圖：花生˙莎朗

喜歡與人分享繪本之美，為生命帶來一點悸動。修畢繪本創作及文化文憑，並成為繪本作者及《繪本空間》種籽導師。www.sr-studio-art.com

IG@sr_studio_art

相關文章︳2本童趣森林童話系列兒童繪本 打開通往奇妙世界大門｜好書推介

相關文章｜2本「菲菲系列」繪本推介 理解中重新振作 撇開對錯去明白孩子感受｜好書推介

相關文章｜兩本關於守護親情的繪本 天馬行空敘事手法 展現最實在的溫情｜好書推介

相關文章｜2本繪本引發孩子重覆追問 將簡單事情加入耐人尋味元素更有趣｜好書推介

相關文章｜2本繪本教孩子說「不」的力量 捍衛自主權 小朋友也要有私人空間｜好書推介