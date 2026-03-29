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2本「菲菲系列」繪本推介 理解中重新振作 撇開對錯去明白孩子感受｜好書推介

親子
更新時間：11:51 2026-03-29 HKT
發佈時間：11:51 2026-03-29 HKT

繪本作家莫莉．卞創作的「菲菲系列」繪本，除了為她贏得不少獎項外，更令大眾對孩子的憤怒情緒有了不一樣的觀點 —— 撇開對錯去明白孩子的感受，及至引起更多對情緒的討論與覺察。時隔20年，系列另一本最新作《菲菲真的做不到》，貫徹此系列的直來直往風格，再次以一句賭氣說話作為書名，火山要爆發的張力又再次出現了。

兒童繪本推介1：《菲菲生氣了 —— 非常非常的生氣》

「菲菲系列」的第一本《菲菲生氣了 —— 非常非常的生氣》開創先河，用顏色強烈的粗線條外框加在人物身上，以表達人物的情感強弱。當菲菲的怒氣爆發時，整個畫面幾乎被紅色與橙色吞沒，筆觸粗獷、線條扭曲，象徵情緒的失控與張狂。隨着故事推進，顏色逐漸轉為冷色調，筆觸也變得柔和，直到最後恢復平衡。

兒童繪本推介1：《菲菲生氣了 —— 非常非常的生氣》（圖片來源：受訪者提供）
兒童繪本推介1：《菲菲生氣了 —— 非常非常的生氣》（圖片來源：受訪者提供）

憤怒不是錯 而是需要被理解的情緒

這種視覺節奏的變化，據說在心理上有助孩子投射及抒發內在的情緒能量，並且讓孩子看到「生氣」並不是錯，而是一種自然的感受。菲菲的離開與回歸，象徵着情緒的循環：從爆發、疏離、冷靜到和解。這樣的結構幫助孩子理解「情緒不會永遠存在」，也讓他們學會在情緒中找到出口，讓孩子學會「觀察自己的情緒」，而不是被情緒牽着走。故事不只是講述「生氣」這件事，更重要的是讓孩子看到「生氣之後」的可能性 —— 原來情緒可以被理解、被接納、被轉化。

（圖片來源：受訪者提供）
（圖片來源：受訪者提供）
（圖片來源：受訪者提供）
（圖片來源：受訪者提供）
（圖片來源：受訪者提供）
（圖片來源：受訪者提供）

兒童繪本推介2：《菲菲真的做不到》

來到《菲菲真的做不到》時，或者菲菲在安全地經歷過情緒的覺察後變成熟了，圖畫的色彩和線條相對溫和，但脾氣仍是難以改變 —— 當面對挫折時，她忍不住激動起來大聲抱怨︰「真的做不到！」

（圖片來源：受訪者提供）
（圖片來源：受訪者提供）

面對挫折的無力感 體會「還沒」的神奇力量

孩子面對挑戰時，最常出現的情緒並非恐懼，而是「無力感」。這本書以極為細膩的筆觸，捕捉了那種「想做卻做不到」的掙扎。書中透過老師教菲菲運用「還沒」（Yet）這個詞，幫助她把挫敗的經歷由結果轉化成過程，並以鍛煉肌肉的比喻，推動學生們不斷嘗試和練習，以強化自己的學習能力。背後正是以正向心理學的「成長心態」為藍本的靈感，給予一種溫柔的啟示：成長並非一蹴而就，而是一次次「不行」之後的「再試」。這樣的訊息對兒童而言，是一種心理上的支撐；對成人而言，則是一種提醒 —— 陪伴孩子的過程，不是要替他完成，而是要讓他相信自己能完成。好好地運用繪本重複的手法，希望可以潛移默化地使讀者記得「還沒」這個概念，在日常生活中遇到卡住的時候，也可以相信自己，保持積極的心態突破困難。

（圖片來源：受訪者提供）
（圖片來源：受訪者提供）
（圖片來源：受訪者提供）
（圖片來源：受訪者提供）

兩面鏡子 映照孩子情緒也提醒大人

這兩本書像是兩面鏡子：一面真實地映照個人在情緒中的掙扎，叫人反思覺察情緒的重要性；另一面映照遇到學不會時的脆弱，教我們容許自己掙扎的同時，以「還沒」安撫情緒去繼續嘗試。

這兩本繪本不僅是給孩子的故事，更是給大人的提醒：理解孩子的世界，必須從理解他們的情緒與努力開始。當孩子在閱讀中看見自己，也許那一刻，他們就已經開始學會成長。

（圖片來源：受訪者提供）
（圖片來源：受訪者提供）

文、圖：花生˙莎朗

喜歡與人分享繪本之美，為生命帶來一點悸動。修畢繪本創作及文化文憑，並成為繪本作者及《繪本空間》種籽導師。IG@peanutnogood

www.sr-studio-art.com
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