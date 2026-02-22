Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

2本天馬行空兒童繪本 學習跳出理所當然的框框｜好書推介

更新時間：13:59 2026-02-22 HKT
好書推介｜生活中看似是理所當然的事情，其實仍可以有很多出人意表的可能。天馬行空又充滿幽默感的繪本，正能引導孩子明白世界並非一成不變，對事物的看法可以很有彈性。

兒童繪本推介1： 《居然有這種事！》

翻開《居然有這種事！》，一開始就讓人以為自己很熟悉這個情境。大野狼和小羊，這樣的組合在童話裏幾乎不用多說，危險的結局似乎已經寫好。但故事卻在最關鍵的地方轉了方向：小羊竟然會覺得太熱，脫下羊毛並發現它不見了，更竟然會向大野狼求救。

兒童繪本推介1： 《居然有這種事！》（圖片來源：受訪者提供）
兒童繪本推介1： 《居然有這種事！》（圖片來源：受訪者提供）

讀者或許會為這隻小羊的天真捏一把冷汗。站在一旁的大野狼，卻好像比小羊更加一臉困惑，最後居然真的答應陪小羊去尋找羊毛。

關係不止有一種可能

在一貫的故事中，狼和綿羊的角色立場鮮明。在這個設定下，難免讓讀者猜測大野狼是否在裝模作樣，靜待時機撲向小羊。然而，書中反覆出現「居然有這種事！」，似乎已在提醒讀者：事情有時真的不會照着我們以為的方向發生。隨着故事推進，會發覺小羊不再是「我們印象中的小羊」，大野狼原本的掠食者特性也好像消失了。從原本互相對立的關係，最終演變成一段同行的旅程。書名中的「居然有這種事！」在故事裏反覆出現，既是角色的心聲，也是巧妙的提示。這個不帶說教意味的故事，正悄悄動搖讀者對角色的固有想法，讓人發現，原來關係也可以有另一種可能。

（圖片來源：受訪者提供）
（圖片來源：受訪者提供）
（圖片來源：受訪者提供）
（圖片來源：受訪者提供）
（圖片來源：受訪者提供）
（圖片來源：受訪者提供）

兒童繪本推介2： 《撿到紅色手套》

另一本繪本《撿到紅色手套》同樣與遺失東西有關，但講述的，卻是主角獨自踏上尋找失物主人的旅程。故事從撿到一隻紅色手套開始，當主角看到它靜靜地躺在那裏，問題便慢慢浮現：它是誰的？為甚麼會掉在這裏？原本屬於怎樣的人？這些問題沒有標準答案，卻一個接一個地在她心裏萌生。為何主角會如此關心？這源於內心的掙扎：她一度想據為己有，卻又忐忑不安，最後還是決定物歸原主，尋找手套的主人。

（圖片來源：受訪者提供）
（圖片來源：受訪者提供）

從失物出發 走進孩子的內心小劇場

雖然這看似只是日常瑣事，但對孩子而言卻是一番不小的心理折騰。作者以誇張的面部表情及身體動作，描繪出主角情緒的起伏轉折，並以充滿喜感的角色及熱鬧的氛圍襯托出那份焦慮，幽默地將一個孩子的煩惱化成了令人會心一笑的生活小故事。紅色手套不再只是物品，而是成為了一個引子，帶領讀者走進角色的想像與感受之中。當主角問遍了在路上遇見的所有人，卻無功而還時，她又重遇第一個碰面的人。這時不難聯想到，那人重返舊地，很有可能是回頭尋找遺失的東西吧⋯⋯然而，這個看似完美的結局，卻並非故事真正的終點。

（圖片來源：受訪者提供）
（圖片來源：受訪者提供）
（圖片來源：受訪者提供）
（圖片來源：受訪者提供）
（圖片來源：受訪者提供）
（圖片來源：受訪者提供）

把這兩本書放在一起看，會發現它們其實有一個共通點：《居然有這種事！》用顛覆角色的方式，告訴我們關係其實是可以流動與重塑的；《撿到紅色手套》則透過一件尋常失物，提醒我們世事的發展本來就沒有固定劇本。與其執着於追求標準答案，不如保持一顆好奇心，主動擁抱日常生活中的各種變化與可能。

文、圖：花生˙莎朗

喜歡與人分享繪本之美，為生命帶來一點悸動。修畢繪本創作及文化文憑，並成為繪本作者及《繪本空間》種籽導師。IG@peanutnogood

www.sr-studio-art.com

