「眼看不見卻很重要」的事物 2繪本帶孩子感受用心才看見的力量︳好書推介

好書推介︳在孩子的世界裏，甚麼最重要？是看得見的玩具、成績，還是那些看不見卻無比真實的情感與價值？我們常想如何向孩子解釋那些「眼看不見卻很重要」的事物 —— 比如愛、時間、關係，或是努力、習慣、信任，這些默默塑造生命的力量，雖然是無形的存在，卻恰巧是主宰我們內心世界與外在互動的關鍵。以下兩本繪本，它們不直接給出答案，卻帶着孩子與我們一同踏上探索的旅程，感受那份唯有用心才能看見的溫柔與力量。

兒童繪本推介1：《愛是什麼》

《愛是什麼》是一本嘗試探索「愛」的繪本。主角想知道愛是甚麼，他以為有些年紀的奶奶一定知道，可是奶奶卻說不出來，更鼓勵他走出外面的世界去尋找答案。於是，他向每一位遇見的人都問愛是甚麼。為何奶奶活了這麼多年仍未能說出愛是甚麼？是她不知道嗎？當主角問其他人的時候，卻很快得到非常肯定的答案，然而每個回答都各有不同，似乎他越去查探，離答案就越遠。

（圖片來源：受訪者提供）

尋找愛的旅途

書中的圖畫用色大膽，人物（動物）的造型及動作帶點誇張滑稽的感覺，在主角的一片疑惑中，其他人卻忍不住滲透出一份內在的熱情以證明他們真的懂得甚麼是愛，而找到代表愛的事物是何等幸福的事情。對比之下，主角卻仿佛有點冷漠，甚至最後有點失去了耐性。

（圖片來源：受訪者提供）

當我們和孩子共讀的時候，也許他們都未能理解那些書中提到的東西為何會被指為代表愛的事物。然而，我們並非從中找出一個「正確」的答案，反而在各人欣喜的氛圍中試着感受那東西和說話的人帶來的一份感覺與幸福的關係，或許他們都能在生活中找到愛的影子。就如主角一樣，最終未能從外界的事物找到愛是甚麼，但是他從與其他人的對話中明白到，愛對每一個人來說都是不同的東西，而最後牽引他去找到愛的是離家後的思念。若當初奶奶只是直接地解釋而沒有鼓勵主角踏上旅途，他又如何真正體驗「愛是甚麼」呢？

（圖片來源：受訪者提供）

（圖片來源：受訪者提供）

兒童繪本推介2：《最捧的禮物》

另一本繪本就把和平形容為禮物，中文書名因此譯作《最捧的禮物》（英名書名為Peace is an Offering）。書中以幾個面向描寫和平︰和善、和諧、和藹、祥和、和睦及平和。書中用了圖文平行的方法，以輕輕的句子配上日常生活的場景把「和平」這抽象的概念展現出來。

（圖片來源：受訪者提供）

由於文字似是詩句般沒有連續的情節，每幅圖畫也似乎互不相連。但當慢慢向後揭時，會發現之前圖畫中的角色會在之後另一個獨立的情景中再出現。細味之下會發現原來整本書藏着了一條隱形的連繫，人物重複出現表達了這是一個社區，每人每天的生活點滴可以是個別發生的事件，也是生命的互相交疊，形成了一段段緊密的關係。

（圖片來源：受訪者提供）

日常生活中的隱形連結

和睦，同時提供力量使人能保持平和去面對逆境。在追求和平的方向中，每一個面向都是環環相扣。看似輕描淡寫的內容卻包含了強大的力量，使讀者親自感受到一種充滿韌性的溫柔。孩子讀過後能從感受中明白和平是如何為他人和自己注入內在的力量，確實如作者提出，和平是最捧的禮物了，使孩子學會感恩，也會希望自己能成為一個溫柔的人。

（圖片來源：受訪者提供）

（圖片來源：受訪者提供）

文、圖：花生‧莎朗

喜歡與人分享繪本之美，為生命帶來一點悸動。修畢繪本創作及文化文憑，並成為繪本作者及《繪本空間》種籽導師。

IG@peanutnogood

www.sr-studio-art.com

