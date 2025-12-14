孩子令家長又生氣又快樂？2本繪本助找回剛為人父母時的初心︳好書推介

好書推介︳孩子的出現為家庭增添了生氣，同時也令家長隨時生氣。當因孩子犯錯或不聽話而感到生氣或苦惱時，以下兩本繪本，或會讓你找回剛為人父母時只希望子女健康快樂成長的初心。

兒童繪本推介1：《完美小孩》

誰不想有個懂事乖巧的孩子？《完美小孩》中有一間超市可以滿足父母的願望。在這間超市裏，你可以任憑心意挑選想要的小孩子類型。小布是一個完美小孩，他有着小孩子的天真瀾漫、禮貌又開朗的個性，而且會主動配合小孩子應有的日常作息，不需父母催促或嘮叨，也從不需為學習操心。就算他向父母提出要求，也會用非常講理的態度溝通，被拒絕也絕不會反抗，相信這一切也是天下父母夢寐以求的孩子。

當完美小孩遇上不完美

開始的時候，小布不但行為上符合成人的期望，甚至在相處時還能同理爸爸媽媽的過失，無論甚麼事都在掌握之中，家中每個人包括他自己都很滿意這種家庭生活。可是一向大意的爸爸媽媽有一次又把事情攪錯了，並且連累小布也出錯。作為一個完美小孩，面對不完美的狀況時是很難接受自己的。

當孩子臉上掛着的微笑消失了，家長的表情也出現了負面的情緒。「完美的小孩是不應該會發脾氣的」這個前設使他們覺得小布「出了問題」，這不也是現實的寫照嗎？當孩子的表現不如成人的期望時，往往重點都在如何把他「改正」，而有多少人會先去理解？完美的小孩也會有他自己的要求，作為身邊一同生活的照顧者的能力未能足夠回應他的完美時又如何呢？故事最後幽默地把這個問題留給讀者去思考。

兒童繪本推介2：《別來煩我！》甜蜜的煩惱

未來的科技或者真的可以調控小孩子的個性以配合成人的需求，但是在未有這種科技前，作為照顧者真的需要非常多的耐性，否則就會像《別來煩我！》中的老奶奶那樣。從老奶奶身穿的服飾看，故事似乎發生在西方古代的鄉郊，那裏通常都是幾代人一同住在一間大屋中，因此老奶奶每天都要與很多位孫兒一起生活。冬天到了，老奶奶要趕快織好毛衣給孫兒們過冬，可是他們對毛線非常好奇，不斷地在奶奶身邊擾攘，使得她忍不住要大叫「別來煩我！」，並且決定離家出走，從此打開了天馬行空的一段旅程。

以為脫離小孩子就無事的老奶奶，接二連三地遇到其他一樣不可理喻的生物，就算離家越來越遠，直到外太空都被打攪。這是本充滿豐富想像力及幽默感的繪本，老奶奶每次被迫得爆發後都以超級誇張的肢體動作和響亮的聲浪表達出情緒的暴走，不禁令人聯想到父母現實中同樣常常被孩子迫到臨界點的日常。經歷一波比一波大的爆發後，老奶奶最終得到想要的寧靜。

「別來煩我！」背後的暴躁並非想推走孩子們，而是因為需要一個私人空間。當讀者揭到書本的最後，將會看到一班穿上毛衣的小孩，不妨數數有幾多位孩子，就知道老奶奶有幾多孫兒，並且能感受到她因愛而急切的關心了。

文、圖： 花生‧莎朗

喜歡與人分享繪本之美，為生命帶來一點悸動。修畢繪本創作及文化文憑，並成為繪本作者及《繪本空間》種籽導師。IG@peanutnogood

www.sr-studio-art.com

