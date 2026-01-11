2本繪本助提升社交能力 學懂主動為他人修補關係踏出第一步︳好書推介

好書推介︳缺乏人生經驗的孩子，與他人互動時可能會因不成熟的表現而破壞關係。在繪本故事中，這類衝突往往有再來一次的機會，讓孩子在閱讀的過程中，明白只要願意改變，修補關係是有可能的。

兒童繪本推介1：《但是熊回來了》

沒有人知道《但是熊回來了》的作者是從甚麼獲得靈感去創作這個故事的開場白，沒有人知道熊是從哪裏來的，也不知道牠和身為主角的小男孩是甚麼關係，也不知道熊出現的目的，讀者只能從熊的表情知道牠是友善的，但小男孩卻以熊不可以進屋子為理由而請求熊回家去。起初，小男孩用了各種方法迴避，熊依然鍥而不捨地走了又回來，然後高高興興地陪在男孩身旁，直到小男孩爆發，向牠大吼，牠就在男孩的生活中消失了。小男孩不再見到熊之後卻又非常失落，想盡方法去尋找也沒有回音。當他陷入絕望的時候，熊再一次於門外按鈴了。這次熊不是無緣無故地來到，是因為男孩貼了一張又一張的海報，勇敢地承認自己需要熊而令牠回到自己身邊。

兒童繪本推介1：《但是熊回來了》（圖片來源：受訪者提供）

為甚麼牠一直想「回家」？

這本書的書名及內文多次用到「回來」或「回家」等字眼，這一個「回」字很有意思。通常那個地方要曾經到過，而且願意停留，才會用「回」這動詞。故事開始時讀者只知道熊是不速之客，這個「回」字反而令人感到莫名奇妙卻又說不出所以然來，使人越讀越好奇。直到熊重新回來後讀者才會知道，為甚麼每次男孩叫熊回家，牠卻反而賴着不走，這些都與熊的家很有關係。

（圖片來源：受訪者提供）

成長的路上，我們或者都有過類似的經驗︰突然有一刻想為緊密的關係劃下界線，不小心就用了激烈的方法切斷了來往，到失去後卻後悔。可幸的是，熊仍然回來找小男孩。原來，書名那句「但是熊回來了」並非抱怨，而是慶幸還有一次重修關係的機會。

（圖片來源：受訪者提供）

（圖片來源：受訪者提供）

兒童繪本推介2：《屋頂上的露西》

如果身邊有忠誠的朋友，無論發生過甚麼嫌隙仍然會願意回到身邊，我們就要好好珍惜了。《屋頂上的露西》中有一間屋子，屋頂上可以看到美麗的風景。露西似乎是一隻聰明的貓，牠跳上屋頂後發現了這個秘密。站在高處的露西也把自己看成高人一等，因而把屋頂據為己有而不肯讓同伴上去。為了保住高姿態，露西需要付出無形的代價，從群體中自我抽離，時刻守在屋頂上以免其他同伴跳上去，牠珍而重之的屋頂反成為了自己的籠牢。

兒童繪本推介2：《屋頂上的露西》（圖片來源：受訪者提供）

跳出自我中心的籠 看見更美的風景

作者巧妙地以露西的第一人身視角去說這個故事，並且刻意把畫面分開兩邊，左邊是同伴在屋前的空地上玩耍吃喝的身影，右邊是露西的特寫鏡頭描繪牠一直留意着其他貓的舉動。只要讀者細心留意，除了露西的表情在轉變，其他同伴卻不見有一絲的情緒。可能除了露西，其他同伴根本沒有很在意過屋頂被霸佔的事情。

（圖片來源：受訪者提供）

自我中心、在待人處事上有不成熟是孩童階段常有的事。幸好，明天總是新的一天。如果孩子願意，他們也可以像露西一樣，從過往的教訓中汲取經驗，鼓起勇氣重新走入群體，與同伴一起欣賞美好的風景。

（圖片來源：受訪者提供）

（圖片來源：受訪者提供）

文、圖：花生‧莎朗

喜歡與人分享繪本之美，為生命帶來一點悸動。修畢繪本創作及文化文憑，並成為繪本作者及《繪本空間》種籽導師。IG@peanutnogood

相關文章︳學習走出固有生活軌跡 2本繪本教打破既定印象發現事物的多樣性︳好書推介

相關文章︳2本繪本教孩子認識秋天的「禮物」 學習大自然的轉換 以趣味抹走秋天的憂鬱︳好書推介

相關文章︳2本繪本教孩子學習分享 試試轉換心態看見他人需要︳好書推介

相關文章︳孩子令家長又生氣又快樂？2本繪本助找回剛為人父母時的初心︳好書推介

相關文章︳「眼看不見卻很重要」的事物 2繪本帶孩子感受用心才看見的力量︳好書推介