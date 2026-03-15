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2本童趣森林童話系列兒童繪本 打開通往奇妙世界大門｜好書推介

親子
更新時間：14:50 2026-03-15 HKT
發佈時間：14:50 2026-03-15 HKT

好書推介｜很多日本繪本作家都喜歡以森林為故事背景，發展成充滿童趣及溫馨的兒童文學作品系列，塑造出不少膾炙人口的故事角色，陪伴一代又一代孩子成長。

在眾多森林童話中，有兩個系列特別值得細味：一是經典長壽之作《古利和古拉》，出自日本知名童書姐妹搭檔中川李枝子及大村百合子（又名山脇百合子）之手；二是近代作家成田雅子創作的「紗娜系列」。兩者同樣以森林為舞台，卻展現出截然不同的幻想魅力，為小讀者打開通往奇妙世界的大門。

兒童繪本推介1：《古利和古拉》

《古利和古拉》是系列中的第一本，故事由兩位主角發現一顆大雞蛋展開，繼而開啟了烤蛋糕的奇妙歷程。烤蛋糕本是平凡家事，作者卻巧妙運用老鼠的細小身形與巨蛋的巨大反差，製造出一連串趣味難題 —— 如何把這顆比牠們還大的蛋搬回家？怎樣放進鍋子裏？這些「小人物的大挑戰」成為故事的推進器。

兒童繪本推介1：《古利和古拉》（圖片來源：受訪者提供）
兒童繪本推介1：《古利和古拉》（圖片來源：受訪者提供）

微小身影中的宏大樂趣

《古利和古拉》能成為溫暖人心的長壽系列，關鍵在於主角們面對任何驚奇事情時，總是以實幹而愉快的態度着手行動。無論身處多麼棘手的境況，牠們臉上永遠掛着那招牌式微笑，為讀者帶來莫名的安心感。與此同時，牠們的小身軀卻從不閒着 —— 從備料、攪拌、烘烤到完成，每個做蛋糕的步驟都清晰呈現。

（圖片來源：受訪者提供）
（圖片來源：受訪者提供）

每頁畫面都幾乎是動態場景，節奏明快流暢，畫面不斷變化，既無冷場又易於理解。這種重複性強、結構清晰的敍事方式，特別切合兒童的認知節奏，讓孩子輕鬆投入到故事世界。

（圖片來源：受訪者提供）
（圖片來源：受訪者提供）

兒童繪本推介2：《森林裡的帽子店》

近代由日本繪本作家兼畫家成田雅子創作的「紗娜系列」，則以小女孩紗娜的想像力為主軸，將孩子熟悉的日常物品連結起來，展開一趟趟互動式奇幻之旅。 

兒童繪本推介2：《森林裡的帽子店》（圖片來源：受訪者提供）
兒童繪本推介2：《森林裡的帽子店》（圖片來源：受訪者提供）

微縮世界中的奇幻旅程

《森林裡的帽子店》以秋日森林為背景，當紗娜和貓咪好友魯魯撿拾橡子時，發現了一套小桌椅和兩頂手指頭般大小的帽子。他們好奇地戴上帽子後，竟然發現帽子漸漸變大，最後變得剛好合戴！原來在尋找帽子主人的過程中，他們的身體也逐漸縮小，悄然進入森林的微觀世界。這種空間感的轉換 —— 利用大小比例的變化，正是「紗娜系列」的特色，彷彿成為紗娜進入想像世界的儀式。

（圖片來源：受訪者提供）
（圖片來源：受訪者提供）

沿途他們撿到更多掉落的帽子，循線索找到蟋蟀爺爺的小板車。原來蟋蟀爺爺是位帽子工匠，板車上堆滿各式帽子卻一路遺失。幸好紗娜和魯魯及時出現，幫忙趕工製作帽子，讓蟋蟀爺爺能在秋天帽子祭前順利開店。

（圖片來源：受訪者提供）
（圖片來源：受訪者提供）

而那群引頸以待的顧客，正是故事中最動人的驚喜 —— 原來他們都是秋天掉落在地上的橡子。現實中，橡子的外型常被形容為「戴上了帽子」，作者以此為聯想，將落葉、蟋蟀、橡子等秋季常見的自然元素巧妙串連起來。而這一切，不正是紗娜當下的現實經驗嗎？可見想像力往往源自日常生活的點滴。

（圖片來源：受訪者提供）
（圖片來源：受訪者提供）

此書畫面細膩溫柔，色彩柔和淡雅，縮小過程與製作細節充滿驚喜，讓讀者彷彿置身其中。紗娜系列的魅力，在於日常物件引發的奇幻轉折 —— 教導孩子觀察生活、樂於助人，同時欣賞手作工藝的美感與溫度。

 文、圖：花生˙莎朗

喜歡與人分享繪本之美，為生命帶來一點悸動。修畢繪本創作及文化文憑，並成為繪本作者及《繪本空間》種籽導師。IG@peanutnogood

www.sr-studio-art.com
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