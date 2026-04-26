2本繪本引發孩子重覆追問 將簡單事情加入耐人尋味元素更有趣｜好書推介

好書推介｜劇集在每一集的結尾前總是留有一點未完的線索，吸引人一直追下去。幼兒繪本配合孩子的認知程度，故事情節不會太過複雜，卻會善用人們追劇的心理，將簡單的事情加入一些耐人尋味的元素，創作出有趣好玩的內容。

兒童繪本推介1：《貓熊要找一棵樹》

《貓熊要找一棵樹》開宗明義道出了整本書的核心，打開第一頁立刻見到焦急的貓熊想找一棵樹。明明貓熊身處森林中，背景的一大片樹林不就有樹麼？顯然貓熊對這棵樹是有要求的。雖然貓熊沒有說過要幫忙，但或者是牠的樣子實在太惹人同情了，一旁的動物都問牠要找甚麼，焦急的貓熊沒有時間和身邊的動物朋友解釋太多，邊跑邊說要找一棵樹。望着貓熊離開的身影，動物朋友感覺到這或許背後有甚麼很重要的原因，同時牠們都把自己心中視為重要的事情投射在這件事上，紛紛被牽引着跟在貓熊後頭。

兒童繪本推介1：《貓熊要找一棵樹》（圖片來源：受訪者提供）

重覆追問 一波波推高情緒

作者以粗線條的畫風畫出貓熊滑稽的肢體語言和扭曲的面部表情，充滿童趣，同時引發讀者好奇牠為甚麼如此需要一棵樹？之後逐一出現的動物，每次都問同一個問題，牠們的發問就像再一次為讀者說出心中的「為甚麼？」。重複的鋪排正一波波地推動着緊張的情緒，直至最後找到合貓熊心意的一棵樹，一切高漲到滿瀉的感受，竟然一下子就在結尾時完全釋放，使人哭笑不得！

（圖片來源：受訪者提供）

（圖片來源：受訪者提供）

兒童繪本推介2：《上山打老虎》

另一本繪本《上山打老虎》以中國傳統的同名童謠為參考改編，加入作者的想像和創作演化成一本好玩的繪本。在中國文化中，上山打老虎是一種大膽勇敢、不畏難處向前進的隱喻，因此主角雖然只是個小孩子，頭上卻戴着虎頭的頭飾，威風凜凜地挺胸前進，可謂初生之犢不畏虎。由於童謠本身是教幼兒數一至五的，作者沿用由一數到五的節奏，每個段落都以一二三四五開始，以詩歌的形式設計文本。共讀時不妨可以和孩子一起朗讀，在透過重複的節奏使孩子投入到角色當中，同時想像自己也是那個像勇士般的孩子。

（圖片來源：受訪者提供）

數數、尋寶與隱藏的老虎

上山找不找到老虎是未知數，過程中卻碰到了不同的小動物，而下一次循環中又會遇到甚麼動物？就為故事加上了另一個意料之外的期待。一路上，陪伴主角上山打老虎的動物，會逐漸遞進地由一隻到一雙，再由一雙成為三五成群，呼應童謠原本數數的內容。與此同時，文本指出一次又一次都找不到老虎，圖畫卻藏着了老虎隱秘的行蹤。一同找尋這圖畫中隱藏的細節，就是和孩子最好的遊戲，可能他們會一次又一次要求重複去看，為的是要回味找出驚喜的滋味。最後去找老虎的小孩子是否會遇到老虎？如果真的能遇到，小孩面對猛獸，故事會變成怎樣呢？這種恐佈片般的編排，正好為小讀者帶來一份恰如其分的剌激。

（圖片來源：受訪者提供）

（圖片來源：受訪者提供）

文、圖：花生˙莎朗

喜歡與人分享繪本之美，為生命帶來一點悸動。修畢繪本創作及文化文憑，並成為繪本作者及《繪本空間》種籽導師。IG@peanutnogood

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