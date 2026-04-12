兩本關於守護親情的繪本 天馬行空敘事手法 展現最實在的溫情｜好書推介

親情之間的守護和思念，是世上最實在的羈絆。今次介紹的兩本繪本，運用了天馬行空的敘事手法，將這份溫情表現得淋漓盡致。

兒童繪本推介1：《夢遊》

《夢遊》的作者小時候真的患過夢遊症，他的爸爸晚上總是要不時檢查他是否仍在床上，如果夢遊走出去了就會帶他回家。這段經歷，現在幻化成了一個小朋友半夜走出家門，父親在後面跟蹤的故事。

兒童繪本推介1：《夢遊》（圖片來源：受訪者提供）

奇幻夢境 暗藏父親的守護

現實中，夢遊的人能在無意識中找到門口走出去，細想已經有點匪夷所思，然而在繪本的世界中，更荒謬的事也可以成立。所以書中的孩子夢遊時外出就方便得多了，直接走上天花板、走出窗外就可以了。人在無意識的狀態下不懂得害怕，往往非常危險。為了突出這種危機感，作者為主角安排了不按常理的路線，反而令事情變得非常有趣。為了緩和一下危險的氣氛，除了那位爸爸緊隨其後外，孩子後面還帶着一班清醒的動物朋友作伴。

（圖片來源：受訪者提供）

深情盡在不言中

經過一波又一波的有驚無險後，原來孩子夢遊的牽引是一份對親人的思念。當孩子到達目的地時清醒了，夢遊的過程完結了，故事另一部分卻剛剛開始。

（圖片來源：受訪者提供）

作者很有心思地在故事中間營造了一個轉捩點，這就好像把一本書分開了兩邊對稱的格式︰開始時旅程的方向是由家中走出去，並有文字的旁述，仿佛在幫孩子解釋他的無意識行為；當孩子張開眼睛後，就可以免除文字的輔助，所以在這一點之後就不再出現文字，只用圖畫說一趟兩父子互相陪伴的回家之旅。這個安排緩衝了緊張的節奏，並且利用圖畫更能刻劃出那份盡在不言中的父子情。

（圖片來源：受訪者提供）

兒童繪本推介2：《好想好想（馬上）見到你》

當我們懷着思念之情，物理上的距離就算不上甚麼了。《好想好想（馬上）見到你》一開首就是孫子和奶奶各自拿着望遠鏡，感覺雖然雙方距離很遠，但都在盡力尋找對方。

（圖片來源：受訪者提供）

穿透距離 將思念立體化

繪本善用對比強烈的顏色背景，加上活潑的文字排列、大小不一的字體，整體散發出強烈的情感。另外，書頁中有不同形狀的洞，非常巧妙地用來貫穿前後頁，配合內容營造出各種穿透的效果，把兩個遙遠的空間連在一起，使繪本不只是平面，而是某程度上變成比較立體的空間。

（圖片來源：受訪者提供）

瘋狂想像 傳遞最真摯愛意

除了充滿心思的書本設計外，令人驚喜的還有各種創意無限的想像和描述。例如孫子想像坐火箭或投石器去找奶奶，結果當然是回歸現實後無功而還。各種瘋狂的計劃叫讀者哭笑不得，卻又很形象化地感受到孩子迫切想見奶奶的心情。

（圖片來源：受訪者提供）

另一邊的奶奶也沒有閒着，為了能見到孫子而努力地學習在螢幕前互動，雙方都以不惜一切的決心，只為可以「見到」對方，明確大方地表達出對對方的思念。思念有時是苦的，但在思念中各自感到被看見、被重視，流露出血脈相連的溫情，因此我們也不要吝嗇對家人表達心中的愛意。

（圖片來源：受訪者提供）

文、圖：花生˙莎朗

喜歡與人分享繪本之美，為生命帶來一點悸動。修畢繪本創作及文化文憑，並成為繪本作者及《繪本空間》種籽導師。IG@peanutnogood

www.sr-studio-art.com

相關文章︳身在夢想中而不自知？ 2本兒童繪本教大家學懂認清自己位置︳好書推介

相關文章︳2本繪本教孩子打開心窗 走進情緒玻璃屋 接納真實的自己｜好書推介

相關文章︳2本天馬行空兒童繪本 學習跳出理所當然的框框｜好書推介

相關文章︳2本童趣森林童話系列兒童繪本 打開通往奇妙世界大門｜好書推介

相關文章｜2本「菲菲系列」繪本推介 理解中重新振作 撇開對錯去明白孩子感受｜好書推介