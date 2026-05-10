2本繪本教孩子說「不」的力量 捍衛自主權 小朋友也要有私人空間｜好書推介

好書推介｜人人都喜歡擁有自己的主權，很多時候幼兒在玩耍中也會有不准其他人進入他們特設的範圍中，令人哭笑不得。

兒童繪本推介1：《不准過來》

繪本《不准過來》用非常簡單的背景說出了一位小男孩宣示主權的故事。一開始，小男孩就用粉筆在地上把頁面一分為二，劃分出一片自己的「地盤」。粉筆是孩子熟悉的文具，卻是老師專用，可望而不可及的東西。小孩可以手持粉筆本身已經是一種地位提升的意義，但另一方面，粉筆本身的特性是可以一擦即逝，作者巧妙地運用了這些矛盾，幽默道出了孩子這條邊界是如此脆弱。不消一會兒，行動緩慢的蝸牛就在他面前走過粉筆線。線斷了，但無阻男孩的決心，他再補一補線的缺口然後繼續守在線後面，像是決心不讓任何東西越過他的地盤。可惜大自然看不懂那白線的意思，樹枝、白雲、小兔都不經意地越界了。

（圖片來源：受訪者提供）

越界之後的內心轉折

小孩子活在單純的世界中沒有想過這麼複雜的情況，眼白白看着一件又一件東西越過自己的地盤卻無能為力。用鉛筆描繪的稚臉雖然線條簡單，但每一版微妙的表情變化配上肢體語言，充分表達出主角的情緒，那份無奈又生氣的無助感，不是和很多小孩面對的現實情況莫名地相似嗎？另一方面，當孩子在說「不准過來」的時候，是否真的要和外界隔絕？有時我們擔心孩子這樣會影響社交，脾氣也會變古怪。故事的後半部卻發生了變化，最後小男孩因為人類與生俱來對連結的渴望，做了一樣自我突破的舉動。或者孩子的自主權獲得尊重後，他的心反而更容易打開去進入這個世界。

（圖片來源：受訪者提供）

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兒童繪本推介2：《叩叩叩，是誰呀？》

人與人之間要有適當的界線，就算是小孩子也有說「不」的權利。知名繪本作家安東尼．布朗的《叩叩叩，是誰呀？》貫徹他天馬行空的本色構思了一個不斷重複但別開生面的故事。只是在一個小女孩臨睡前的一小段時間，就有齊了童話故事裏的所有恐怖的角色，然而那個應該被嚇壞了的女孩，卻一而再地拒絕他們進入房間。雖然睡在床上的只是一個普通的女孩，在她的想像中那些不懷好意的壞蛋是如此恐怖，但她所說的「不」真的具有約束力，因此沒有人或動物可以真正傷害她。當孩子代入書中的主角，也會感到自己可以有保護自己的力量。

（圖片來源：受訪者提供）

孩子說「不」的力量

另一方面，作者在字裏行間明明寫出那些不速之客對女孩不懷好意，但是他們的樣子卻畫得滑稽可笑。互相矛盾的圖文是專門製造出荒謬的反差，使讀者一路讀來好奇又安心。而整本書最別出心裁的是每個角色出現時都有一個共同點，一直貫穿整個故事，直到結局時必然會引發讀者重看一遍。當再重看的時候又再會發現作者在每頁的圖畫藏着的小心思。這樣滿佈細節，前後呼應的妙絕安排是安東尼．布朗的特色，相信這本也不會令你失望。

（圖片來源：受訪者提供）

（圖片來源：受訪者提供）

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文、圖：花生˙莎朗

喜歡與人分享繪本之美，為生命帶來一點悸動。修畢繪本創作及文化文憑，並成為繪本作者及《繪本空間》種籽導師。。www.sr-studio-art.com

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