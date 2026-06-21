兩本兒童繪本找到自己的「影子」 角色的故事 等如自己成為光的必經之路｜好書推介

好書推介｜當閱讀繪本的時候看到自己的影子，就不再只是看故事，而是讓我們在角色的跌倒與重新站起裏，看見自己也正經歷的那段成為光的必經之路。

兒童繪本推介1：《這就是藝術家！發現線外的驚喜》

一般人聽到「藝術家」可能會聯想到完美、天賦與成功的作品，但在《這就是藝術家！發現線外的驚喜》這個故事裏，藝術家更像是一個願意承擔自己感受的人。主角想把自己看見的美好分享出去，於是離開家園來到城市，用畫筆粉飾城市。這份心意其實很像每個孩子、也像每個大人內心最柔軟的部分 —— 想做點甚麼，讓世界更亮一點。

兒童繪本推介1：《這就是藝術家！發現線外的驚喜》（圖片來源：受訪者提供）

可是，過程並不會因為「我有善意」就自然順利。當主角出現失誤，她的信心就跟着掉下來，甚至萌生放棄的念頭。主角的情緒甚至改變了她身體的顏色，讓那些關心她的人能夠察覺，正如那些被她作品觸動的觀眾能看見她的心意一樣。

（圖片來源：受訪者提供）

容許犯錯 從自我否定到被接納

觀眾鼓勵她說錯誤不重要。這句話並不是否定錯誤的存在，而是把錯誤從「自我否定」轉化成「過程的一部分」，同時看見重新展開的可能。這個看似不完美的經驗，使藝術家在被理解後，把自己重新放回「想分享」的位置。

（圖片來源：受訪者提供）

光，不單靠個人燃燒就能持續，它需要被看見、被回應，也需要從其他人身上支取力量及被接納。於是，藝術家不再只是「會畫的人」，而是願意在脆弱時仍保持心意，同時也願意接受他人的支持。她仍然在尋找讓自己成為光的方式，致使光不至於從失手那刻熄滅，反而從被接住的瞬間繼續燃亮。當看到主角被鼓勵後身體重現彩色，孩子也會明白：失敗不是終點，而只是轉彎。

（圖片來源：受訪者提供）

兒童繪本推介2：《活成自己的光》

另一本繪本《活成自己的光》同樣在談「成為光」，它以詩 句形式一步步帶領讀者相信自己。反覆出現的句子「生命不是 安排，是追求！」，像是一種節奏，也像一句自我對話 —— 它 告訴我們，人生不是被固定好的答案，而是要不斷走、反覆 的過程。 看、重新理解自己的行動，並需要一次次嘗試、閱讀、再理解 它的路徑比較內向，但不是逃避現實；相反地，它把外 在世界當作素材庫，把生活當作課堂。當主角更懂得觀察與理 解，光就不是一種「我應該很厲害」的表演，而是一種「我看見 過光了，所以我願意照亮」的自然結果。

兒童繪本推介2：《活成自己的光》 （圖片來源：受訪者提供） ​

主動追求 在生活中提煉亮度

這本書的主角穿梭在整本書中的每一頁，配合着文字的步 伐，展現出個人在成長過程中與世界的互動，讓讀者看見一個 人如何負責任地為自己的人生作出明智的選擇。當生命掌握在 自己的手中，人就會主動豐富自己的生命；一直等到值得追求 的事物出現，就有能力去相信自己一路的尋求。

（圖片來源：受訪者提供） ​

每一份努力的點點滴滴，或許不會帶來即時的結果，卻能 支持自己堅持信念，避免在過程中迷失，甚至不知不覺間，成 為了照耀他人的光。這裏的光不單是照亮他人，也是一種理解 世界與自己後，自然流露的亮度。

（圖片來源：受訪者提供） ​

別以為孩子很難理解這些看似抽象的道理。繪本中的詩歌 和圖畫等藝術形式，其實正悄悄地讓孩子在閱讀時「感受」那 份認真看待生命的重量；而這份感受，能跳過邏輯，為孩子奠 定嚮往美善價值觀的基石。

（圖片來源：受訪者提供） ​

文、圖：花生˙莎朗

喜歡與人分享繪本之美，為生命帶來一點悸動。修畢繪本創作及文化文憑，並成為繪本作者及《繪本空間》種籽導師。www.expressive-art-journey.com

IG@sr_studio_art

相關文章｜兩本關於守護親情的繪本 天馬行空敘事手法 展現最實在的溫情｜好書推介

相關文章｜2本繪本引發孩子重覆追問 將簡單事情加入耐人尋味元素更有趣｜好書推介

相關文章｜2本繪本教孩子說「不」的力量 捍衛自主權 小朋友也要有私人空間｜好書推介

相關文章︳友誼不是「漂亮話」而是行動 2本繪本教孩子學會如何真正認識一個人｜好書推介

相關文章｜兩本繪本了解友誼的聚散 在友情與夢想中學會長大 預習生命流動｜好書推介