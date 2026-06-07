兩本繪本了解友誼的聚散 在友情與夢想中學會長大 預習生命流動｜好書推介

好書推介｜成長，往往就是從一次次相遇、一次次分離、一次次嘗試中慢慢發生的。讓孩子在故事中與主角一起經歷友誼的聚散及夢想的堅持，能使他們從中預習生命的流動。

兒童繪本推介1：《你是我最好的朋友》

《你是我最好的朋友》的封面是一隻兔子站在一棵大紅蘋果造型的屋前，誇張的比例和對比的顏色，隱隱滲透出一股神秘奇幻的感覺。原來，那隻兔子獨個兒住在城堡般的蘋果屋中，非常孤單。當牠散步時遇見了一顆迷路的蛋，兩個角色在短暫的相處中建立了深厚的感情。他們一起玩耍、一起生活、彼此陪伴，讓原本孤單的日子變得溫暖而有光彩。然而，這段一起生活的日子並不能永遠持續，蛋最後還是要回到原本屬於牠的家。

兒童繪本推介1：《你是我最好的朋友》（圖片來源：受訪者提供）

擁抱分離的眼淚 預習生命中必經的聚散

孩子總有機會遇到「喜歡的人要離開」、「好朋友不能一直在一起」的情況。對孩子來說，這故事是一個很好的情緒入口。當孩子讀到兔子和蛋分開時，很自然就會聯想到自己的不捨與想念。

（圖片來源：受訪者提供）

故事中的兔子沒辦法說出挽留的話，背後的動機或許是為朋友着想而選擇放手；現實生活中，孩子同樣沒有辦法選擇朋友的去留，無論有多不捨，都必須接受分離的事實。兔子讓自己盡情地哭，正好讓孩子明白 —— 傷心是可以的。

（圖片來源：受訪者提供）

然而，兔子雖然沒有把朋友留在身邊，卻不表示牠對朋友死心而絕望，反而在哭過之後，憑着信心期待重聚的一刻。這讓孩子明白，真正的友誼不會因為分開而消失；那些一起度過的時光、一起分享的感受，都會化成一份留在心裏的珍貴記憶。

（圖片來源：受訪者提供）

兒童繪本推介2：《小雪球的夢想》

另一本繪本《小雪球的夢想》則是一個互相陪伴、追逐夢想的故事。故事中的小雪球看見大雪球的樣子後，對「變得更大、更好」產生了嚮往，於是開始一邊滾動，一邊尋找屬於自己的方向。途中它遇見不同形狀、不同狀態的雪球，也開始產生懷疑：自己是不是也應該變成某種標準中的樣子？

（圖片來源：受訪者提供）

在懷疑中尋找節奏 陪伴孩子活出專屬的姿態

小雪球的旅程告訴我們，成長不是一開始就知道答案，而是在一次又一次的嘗試中，慢慢找到自己的位置。有時候，孩子也會像小雪球一樣，因為看見別人走得快、做得好，就開始懷疑自己是不是不夠好。但故事提醒我們，每個人都有自己的節奏，真正重要的不是立刻變成別人的樣子，而是在過程中慢慢成為自己想成為的人。

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幸好，當陷入自我懷疑的時候，一直與小雪球作伴的朋友在旁為它理清思緒，使它重拾初心，繼續向自己想去的地方前進。這故事告訴孩子：夢想不是別人替你安排好的，而是你慢慢認識自己、相信自己之後，才會找到的方向。

（圖片來源：受訪者提供）

這兩本繪本都能幫助孩子在故事中找到自己的影子 —— 兔子的孤單，可能像孩子第一次分班、搬家、離開熟悉朋友時的心情；小雪球的前行，則像孩子在升班或迎接新學期時，對未來既期待又有點不安的狀態。繪本的力量就在這裏 —— 它不會直接告訴孩子該怎麼做，而是讓孩子先感受到，再慢慢理解，最終慢慢說出口。

（圖片來源：受訪者提供）

文、圖：花生˙莎朗

喜歡與人分享繪本之美，為生命帶來一點悸動。修畢繪本創作及文化文憑，並成為繪本作者及《繪本空間》種籽導師。www.expressive-art-journey.com

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