2本繪本學會建立自我形象 他人怎樣「看」我？如何得到他人的認同？｜好書推介

好書推介｜誰都想給他人良好的印象。當外表發生了變化，他人會用甚麼眼光來看我？我是否能肯定地得到他人的認同呢？這些在成長的過程中無可避免的問題，需要健康的自我形象幫助我們去面對。

兒童繪本推介1：《哈利海邊歷險記》

《哈利海邊歷險記》中的哈利是一隻小狗。牠隨着主人一家到沙灘，卻因為太陽傘太小被趕出去，於是四處尋找可以躲起來的地方避開刺眼的大太陽，可是牠無論到哪裏都被嫌棄驅趕。可憐的哈利離開人多的地方，竟然在海浪中被一堆海藻蓋着了整個身體，搖身一變成為沒有人見過的「怪物」，因此引起了一連串的恐慌。這隻怪物因為海藻幫牠隔絕了太陽，使牠感覺很涼快；加上海水進了耳朵，不太聽到聲音，所以雖然看着他人對自己大呼小叫，也沒有受到影響，只是一心想找回自己的主人。

兒童繪本推介1：《哈利海邊歷險記》（圖片來源：受訪者提供）

撕掉外在標籤 尋回內在淡定

海藻遮蓋了哈利的身體，使他人無法辨識牠，並在同時各自詮釋牠的身份。有時候他人對自己會有各種的期望，一旦未能迎合世界的標準就會被冠以「古怪」的標籤，這些標籤就如哈利身上的海藻。當外表的古怪並沒有真正定義自己的時候，外在的混亂並不能阻礙自己追求目標。當單純的哈利沒有把焦點放在負面的影響上，海藻反成為牠的屏障，隔開了眾人的指指點點。雖然哈利看似是風波越滾越大的始作俑者，但牠在整個故事中卻一直保持淡定開朗，好像外界發生的一切都與牠毫不相干，最後仍舊保持笑容與主人重聚。

（圖片來源：受訪者提供）

（圖片來源：受訪者提供）

（圖片來源：受訪者提供）

兒童繪本推介2：《小獅子多多》

如果說哈利的故事是在於不被「外界的誤會」影響，那麼《小獅子多多》更像在把讀者帶進「內心的震盪」。多多同樣遭遇外表的變化，但牠的起點不在海邊的走失，而是在森林的大火。獅子是萬獸之王，牠們的鬃毛威風凜凜。可是森林大火的時候，多多為了營救被困的小動物，導致自己的鬃毛被火燒了，而燒光了的鬃毛是不會重新長出來的。同樣是外表的改變，哈利是暫時性和不自覺的，多多卻是不可逆轉的 —— 這轉變是一道永久的傷痕。

兒童繪本推介2：《小獅子多多》（圖片來源：受訪者提供）

歷經逆境蛻變 活出真正價值

當失去了鬃毛，象徵的威風也彷彿隨之而去。這份對自我形象的懷疑會令人害怕他人的眼光，以為不再完美的外表會遭人嫌棄，漸漸把自己困進孤獨的情緒中。多多的修復不在於解除外界誤會，而是要重新面對外界及自我的評價。

（圖片來源：受訪者提供）

當朋友以幽默與感恩迎接多多的出現，再次肯定多多的偉大不是建基在亮麗的鬃毛（雖然沒有了很可惜），而是體現在牠捨身助人的高尚情操中。這令牠看見友誼真正的價值，使牠逐步認識到外表只是表象，並在情緒得到接納後，重建內在的力量。孩子在成長的過程中，身體外表的轉變可能會有未如理想的情況，希望當他們為多多失去鬃毛而難過的同時，也能明白個人的自我價值並不由外表決定，記得如何做自己才是最重要的。

（圖片來源：受訪者提供）

（圖片來源：受訪者提供）

文、圖：花生˙莎朗

喜歡與人分享繪本之美，為生命帶來一點悸動。修畢繪本創作及文化文憑，並成為繪本作者及《繪本空間》種籽導師。www.expressive-art-journey.com

IG@sr_studio_art

相關文章｜2本繪本引發孩子重覆追問 將簡單事情加入耐人尋味元素更有趣｜好書推介

相關文章｜2本繪本教孩子說「不」的力量 捍衛自主權 小朋友也要有私人空間｜好書推介

相關文章︳友誼不是「漂亮話」而是行動 2本繪本教孩子學會如何真正認識一個人｜好書推介

相關文章｜兩本繪本了解友誼的聚散 在友情與夢想中學會長大 預習生命流動｜好書推介

相關文章｜兩本兒童繪本找到自己的「影子」 角色的故事 等如自己成為光的必經之路｜好書推介