暖心老師傳授「大大力鼓勵」金句 保良局方王錦全小學普通話集誦隊締造冠軍奇蹟｜梁永樂專欄

明明香港是華人社會，但若問十個小朋友，大概有八個會說：「中文好難。」我認識一間小學，普通話集誦隊今年創下佳績，先在校際朗誦節奪得季軍，其後更於「香港盃」朗誦大賽勇奪冠軍。更有意思的是，今年隊中有個別特殊學習需要學生，由最初連字也認不全，到最後在台上自信發揮，負責老師總結成功關鍵是「大大力鼓勵」。

非以「拔尖」模式取錄 信誰都可發光

這是位於屯門的保良局方王錦全小學，以課外活動豐富見稱，有中樂團、合唱團、戲劇組、木笛隊、足球和乒乓球隊等，近年都在全港比賽獲得優異成績。普通話集誦隊負責老師之一、中文科主任何梅英表示，集誦是團體項目，需要一定人數參賽外，也講求團隊整體配合，因此隊伍並不會以「拔尖」模式取錄，例如今年47人的隊伍中，便有六位特殊學習需要的學生，何主任形容他們「認字慢少少，自理能力又弱少少」，不過，由不懂認字到成為「香港盃」冠軍，他們又真的做到了。

（圖片來源：作者提供）

訓練期間，何主任有幾句經常用來鼓勵學生的說話，值得和大家分享：

「嗱，呢一句有五隻字，你已經識三隻，仲差兩隻字咋，你一定做得到！」 對認字和背誦有困難的學生，何主任會把目標「斬件」，將任務分成較易做到的小步驟。幾天後，這位學生小息時開心地跟她分享：「何主任，我記到全部五隻字啦！」 「你自己識背，唔算叻，要教到其他同學都識，先係真正的叻！」 集誦是團隊活動，40多名學生能力各有差異，何主任特別重視培養團隊精神：「要令小朋友明白，只有互相幫忙，確保每個人都跟得上，動作整齊，聲音一致，團隊才會有好表現。」 「你得㗎！只要將你已經背熟的大大聲講出來，你就會有獎！」

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「讚美」從來是神奇妙方

何主任最後分享一個小故事。隊中一名小三男生，經常坐不定，稍欠獨自面對群眾的信心，但平時說話聲音響亮。何主任特意安排他於集誦中負責一句獨白，又鼓勵他參加獨誦比賽。然而，獨誦要交一百元報名費，家長可能覺得他不是獨誦材料，最初不願意支持。男孩把煩惱告訴何主任，她便用這句說話鼓勵他，並請家長有疑問隨時聯絡自己。最後家長同意報名，而這名本來欠缺自信的小男生，果然在獨誦環節奪得冠軍。

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鼓勵小朋友這件事，我在家裏也做過不少。記憶中孩子用泥膠整了一個公仔，我立即讚美：「好靚呀！你咁叻嘅？」但只換來孩子一個反眼回應，可能是由於我在家裏，審美方面一向缺乏公信力……不過，當讚賞換成是來自一個孩子每天坐在課室裏「仰望」的「叻人」，連老師也真心相信你可以，那份力量一定強大得多，這就是讚美在教育中神奇的地方。

梁永樂 — 資深傳媒人、教育公關

擔任教育公關超過十年，同時為香港電台家長節目 《我們不是怪獸》及商業電台教育節目 《334校網》 主持人，致力將學校特色、優點，透過媒體及各種途徑宣揚，讓公眾特別是家長了解學校的理念更多。

梁永樂 — 資深傳媒人、教育公關

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