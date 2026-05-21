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全港首間中學獲「李寧」品牌贊助球衣 董之英以「運動強項」帶動內地交流｜梁永樂專欄

親子
更新時間：16:17 2026-05-21 HKT
發佈時間：16:17 2026-05-21 HKT

我這一代人，很多時候第一次聽國歌，不是在學校或升旗禮，而是透過電視機觀看體育賽事 ── 你記不記得體操王子李寧、乒乓女王鄧亞萍？一場惡戰之後，運動員踏上頒獎台，國歌響起，我在電視機前也熱血沸騰，跟着學識唱「前進、前進、前進進」。

講到要認識祖國，北京幾乎是「必修課」：長城、故宮、天安門、中南海，要理解中國的歷史與政治，實在不作他選。不過，2008年北京奧運之後，這個城市又多了一份「現代感」，例如水立方、鳥巢等地標，漸漸成為新一代的集體回憶（雖然對現在的學生來說，2008年他們大概還未出世……）。　　

仁濟醫院董之英紀念中學（圖片來源：fb@仁濟醫院董之英紀念中學）
仁濟醫院董之英紀念中學（圖片來源：fb@仁濟醫院董之英紀念中學）

我知道有一所「體育精英」中學，趁着今年紅軍長征勝利紀念90周年，帶學生到北京進行八天深度交流。學校從自身運動強項出發，行程設計頗具心思，在歷史文化參觀與交流之外，亦帶學生走進奧運和冬奧場館，例如在「冰立方」親身試玩溜冰；此外，又安排學生參觀知名運動企業「李寧」，了解科研如何應用於運動產品研發，將運動連結到科技、產業、文化以至國民教育。

仁濟醫院董之英紀念中學有「學屆皇馬」之譽，足球隊多年來在學界賽事所向披靡，今年初更獲內地知名運動品牌「李寧」贊助，為足球校隊提供球衣及裝備，金額逾十萬元，成為全港首例。（圖片來源：fb@仁濟醫院董之英紀念中學）
仁濟醫院董之英紀念中學有「學屆皇馬」之譽，足球隊多年來在學界賽事所向披靡，今年初更獲內地知名運動品牌「李寧」贊助，為足球校隊提供球衣及裝備，金額逾十萬元，成為全港首例。（圖片來源：fb@仁濟醫院董之英紀念中學）

一次過接觸 歷史文化、創科發與體藝

這所學校是仁濟醫院董之英紀念中學，今次交流團由校長黃攸杰親自帶隊，校長相當投入，不單陪學生登長城做好漢，還試過清晨兩點半一齊出發，在漆黑中等候天安門升旗的一刻，相當「熱血」。黃校長話，今次交流之旅，學生不單接觸到歷史與文化，還有創科發展和體藝實踐：「學生今次是在體藝與學術知識的基礎上，確立國民身分認同。」

（圖片來源：梁永樂提供）
（圖片來源：梁永樂提供）

這所中學還有「學屆皇馬」之譽，足球隊多年來在學界賽事所向披靡，今年初更獲內地知名運動品牌「李寧」贊助，為足球校隊提供球衣及裝備，金額逾十萬元，成為全港首例。交流行程的統籌林嘉威老師表示，學生今次到北京，特別回訪這家企業，了解運動裝備背後的設計與測試流程，讓學生明白到原來「運動叻」不一定等於要做運動員，還可以有產品設計、銷售、科技研發等不同出路，這是今次體驗式學習的另一個收穫。

（圖片來源：梁永樂提供）
（圖片來源：梁永樂提供）

國民教育，聽起來宏大得來又抽象，如果要將它變得更具體，不妨回想當年大家坐在電視機面前，投入睇李寧做「雙槓大回環」、鄧亞萍打「前三板快攻」的那份激情。只要引發學生投入活動，他們就會自己種下跟那個地方的感情和連結。

（圖片來源：梁永樂提供）
（圖片來源：梁永樂提供）

 梁永樂 — 資深傳媒人、教育公關
擔任教育公關超過十年，同時為香港電台家長節目 《我們不是怪獸》及商業電台教育節目 《334校網》 主持人，致力將學校特色、優點，透過媒體及各種途徑宣揚，讓公眾特別是家長了解學校的理念更多。

梁永樂 — 資深傳媒人、教育公關
梁永樂 — 資深傳媒人、教育公關

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