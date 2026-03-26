中華文化周變身「養生市集」大獲好評 推動「看得到、摸得到、 喝得到」文化教育｜梁永樂專欄

有時我覺得，越是不測不考、不與成績掛鈎的活動，越能反映一間學校的「真章」 —— 例如德育、價值觀教育，當不影響升學數據，學校還願意投放心力經營嗎？又例如近年教育局積極推動的國情和中華文化教育，老師是以「交差」心態應付，還是以豐富學生體驗為出發點，出來的效果可以很不同。

投其所好源於「有心」

我認識一所創校過百年的女子中學，老師們將原本較為死板的「中華文化周」重新包裝，從女生愛美、愛體驗、愛shopping的天性出發，並結合近年文化市集潮流，設計出一連四天的「杏林少女養生市集」活動，大受學生歡迎。一個中華文化活動能夠帶來如此熱烈效應，實在少見。

（圖片來源：作者提供）

這間是位於深水埗的德貞女子中學，文化周活動包括象棋「殘局」挑戰；青花瓷、花燈、剪紙等工藝製作；音樂室則變身成「德貞大戲棚」，教學生欣賞粵劇做手和耍槍表演等，當中最受歡迎活動則毫無懸念是中醫體驗區，為學生提供義診服務，從中認識九種常見中醫體質，並即場調配一包屬於自己的養生茶。攤位長期人氣高企，最後義診服務甚至要加時應付人流，證明養生不是中年人的專利，少女一樣可以很投入。

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我作為一位「吾家有女初長成」之父，深明青春期少女想法之強勢，實在是全世界最難討好的群組之一……一個自由參與、沒有分數壓力的活動，能獲得她們認同，老師定必花了不少功夫。

師生齊齊落場玩

負責統籌今次文化周的是中文科主任伍穎麟老師，他在德貞任教超過15年，分享對時下女生的觀察：「有趣、有美感、有挑戰性的活動，最容易吸引她們。」不同科組老師合作下，促成今次跨科學習文化周。老師與學生一齊落場玩，這樣的文化周當然更有人情味，亦成功將抽象的文化概念，轉化成「看得到、摸得到、喝得到」的學習經歷。

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近年DSE中文科被視為「死亡之卷」，在短視頻和社交媒體環境下成長的新一代，確實與古文世界有距離，伍Sir話學校近年亦不斷調整教學法，與新一代接軌，包括運用人工智能協助製作讀書筆記、跨科結合音樂與粵劇戲曲去教授文言古文等，提升學生興趣，可見百年老校不一定守舊，看似老土的學科也不一定悶蛋，只要找到切入點，學習成效就會有驚喜。

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